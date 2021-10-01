В России выявили 24,5 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 24 522 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 24 522 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 9% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3993, Санкт-Петербурге – 2281, Московской области – 1339.

Всего в стране выявили 7 535 548 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 692 722 человек, из них 19 955 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 887 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 208 142 человека.

Накануне, 30 сентября, в России выявили 23 888 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 634.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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