В бундестаге указали на «вассальную зависимость» Германии от США

«Германия останется верным вассалом США, если не станет участником свободного экономического пространства от Лиссабона до Владивостока», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат бундестага Вальдемар Гердт. Так он отреагировал за слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что Берлин готов к совместной работе с США над общим «планом Маршалла» в целях поддержки демократии.

«Германия до сих пор была верным вассалом Соединенных Штатов и их пропагандистской машины, которая трактует либеральную демократию как единственно верный путь развития человечества. Когда кто-то присваивает себе такую идеологическую правоту, это всегда граничит с диктатом», – считает депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

Политик добавил, что с победой Джо Байдена на президентских выборах США получили «еще один шанс укрепить эту идеологию таким образом, чтобы никакая другая доктрина никогда не имела шансов выйти на политическую арену, как это получилось с идеологией Трампа».

Гердт добавил, что Берлин продолжает вовлекаться в американские авантюры, как это было в случае с Украиной в 2014 году. «На европейской площадке всегда разыгрывались трагедия и комедия американской доктрины. Так будет и дальше, ведь американцам больше негде делать это. Китай, как и Россия, к себе их не пустит. Вот и остается Европейский союз, где США могут отрабатывать свою мультилиберальную идеологическую доктрину», – уверен политик.

Что касается предстоящих осенью выборов в бундестаг, то их результат не отразится на германо-американских отношениях, считает Гердт. «Евроатлантический союз будет крепнуть, если мы совместно не создадим ему альтернативу. Я ранее уже говорил, что евроатлантическое содружество работает целенаправленно, структурно, на перспективу. А сотрудничество между Европой, Россией и Азией носит разовый характер. Поэтому я выступаю с инициативой создать Евразийский мост», – рассказал депутат.

Если мы хотим, подчеркнул собеседник, чтобы свободное экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока имело право на жизнь, тогда нам надо создавать инструменты, которые должны каждодневно работать над продвижением этой доктрины.

«Но их до сих пор нет. Я надеюсь, что за этот год в бундестаге мне удастся выстроить новую платформу и серьезно заняться этим вопросом. У Европы нет будущего без добрососедских отношений с Россией и с Азией. Не Америка будет определять благосостояние на нашем континенте. Мы сами должны научиться делать это, и чем быстрее – тем лучше. Или нас опять втянут в какую-нибудь авантюру, как это уже было ранее», – подытожил Гердт.

В субботу глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о готовности Германии к совместной работе с США над общим «планом Маршалла» в целях поддержки демократии. «Мы не должны предоставлять площадки врагам либеральной демократии, это верно не только для США, но и для нас в Германии и Европе», – сказал министр.

Маас уверен, что «мы можем только сообща поддерживать веру в сплоченность, в демократию как наиболее гуманную форму правления и в убедительность науки и разума». Для этого в XXI веке нет лучших, более близких и естественных партнеров, чем США и Европа», – отметил Маас.

План Маршалла – экономическая программа восстановления для западных стран Европы, которую США реализовывали после окончания Второй мировой войны. Западная Германия (ФРГ) получила в рамках плана Маршалла значительные средства для восстановления экономики.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что события в Вашингтоне вызывают «гнев и печаль», как и отказ действующего президента США Дональда Трампа признать поражение на выборах.

Напомним, в среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.