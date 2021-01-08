Многомиллионный город в Китае закрыли на карантин

Китайский город Шицзячжуан – административный центр провинции Хэбэй – решили закрыть на карантин из-за выявления 117 случаев COVID-19, 67 из которых переносились бессимптомно, сообщает CNN. Жителям запрещено покидать город: все автомобильные трассы перекрыты, автобусные, железнодорожные и авиарейсы отменены.

В среду, 6 января, из 123 случаев заболевания COVID-19 117 пришлись на Шицзячжуан. Помимо того, что город теперь покинуть нельзя, там запрещены все собрания, закрыты школы. Окружающие город деревни и жилые массивы изолированы, сообщает «Ридус».

По словам местных властей, Шицзячжуан входит в «военный режим». Все 11 млн жителей пройдут тестирование на коронавирус. К работе привлечены 3 тыс. медиков. К полудню 7 января они успели взять 6 млн тестов, из которых обработали 2 млн. По словам заместителя мэра города Мэна Синхуна, из 2 млн взятых тестов 11 оказались положительными.

В ночь на 8 января в помощь местным медикам в Шицзячжуан отправили десять медицинских бригад, сообщает «Синьхуа». Каждая бригада привезла с собой пять комплектов оборудования и 50 тыс. наборов для тестов на нуклеиновые кислоты коронавируса.

В ноябре китайские власти вводили карантин в городе Маньчжоули (автономный район Внутренняя Монголия, Северо-Восточный Китай) на границе с российским Забайкальским краем из-за двух выявленных случаев вызванной коронавирусом пневмонии.

Как отмечал китайский эксперт, экс-директор центра международного сотрудничества по вопросам безопасности министерства обороны КНР Чжоу Бо, Китай смог быстро побороть пандемию COVID-19 благодаря дисциплине его рядовых граждан.