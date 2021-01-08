Жизненные принципы основателя брендов Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи»

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8 января, пятница  |  Последнее обновление — 15:17  |  vz.ru
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Когда остановится рост цен на жилье

Стоимость качественной недвижимости выросла в 2020 году особенно сильно Алексей Павлишак/ТАСС
Впервые за несколько лет стоимость российской недвижимости в 2020 году существенно выросла. Почему в стране внезапно, да еще во время кризиса, возник ажиотажный спрос на жилье, как это связано с изменениями в системе ипотечного кредитования и реформой долевого строительства, и главное – можно ли наконец считать, что цены снова остановились? Подробности...
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2021-й создаст новые кризисы прямо у российских границ

Протесты в Белоруссии все еще продолжаются Стрингер/ТАСС
2020 год запомнится россиянам не только пандемией коронавируса, но и началом новой волны дестабилизации на постсоветском пространстве. Именно началом, ведь процессы, которые начались в 2020-м, продолжатся в 2021-м. Как именно это будет происходить? Подробности...
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Как будут выглядеть войны будущего

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» – одно из важнейших событий в военной области в 2020 году Минобороны России/YouTube
Появление у России возможности мгновенно обезоружить США – принципиально новый этап в развитии боевых беспилотников и победа систем связи в битве с системами РЭБ. Все это – только часть ключевых событий в военном деле, произошедших в 2020 году. Какие важнейшие нововведения на наших глазах показывают картину того, как будут разворачиваться войны будущего? Подробности...
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Страны Прибалтики держат оборону против российской вакцины

Вакцина «Спутник V» пугает прибалтийские власти даже своим названием Егор Алеев/ТАСС
Граждане прибалтийских стран должны умирать от коронавируса, но ни в коем случае не прививаться вакциной российского производства. По крайней мере, такие выводы можно сделать из заявлений политиков Литвы, Латвии и Эстонии. Между тем тысячи русских жителей этих стран обивают пороги посольств в поисках именно российской вакцины. Есть ли шансы на то, что она им в итоге достанется? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Жертва подо Ржевом была принесена не зря

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Стартовавшую 8 января 1942 года Ржевскую битву трудно назвать однозначной победой – потери огромные, задачи не выполнены. Частично это отражено в мрачной возвышенности установленного в апреле 2020-го Ржевского мемориала Советскому солдату. Но принесла ли эта грандиозная битва одну лишь боль, утрату и обширные раны? Подробности...
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Сможем ли мы жить без Америки?

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Принято считать, что мир нуждается в США, как в универсальном балансире. Но то, что сейчас мы все в той или иной мере используем Америку, совершенно не означает, что страны мира, за редкими исключениями, в ней действительно нуждаются с точки зрения собственного выживания. Подробности...
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Мы – люди зимы

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Для русских холод особенно важен. Зима – священное время года. Русские, как и татары, как и карелы, как и народы Сибири, умеют жить с зимой в ладу. Холод делает нас бодрыми. Подробности...
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

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Что изменит уход Меркель

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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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    Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?

    Жизненные принципы основателя брендов Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи»

       8 января 2021, 14:12
    Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Основатель Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» Андрей Трубников, скончавшийся 7 января на 62-м году жизни, строил бизнес на продаже «сказки», считал рекламу своих товаров «оскорблением» потребителя, а однажды уволил всех сотрудников магазина из-за оформления витрины.

    «Мы придумываем сказку, а потом продаем ее женщинам. Потому что вся косметика, в общем-то, одинаковая. (…) Что касается «Бабушки Агафьи», то я не скрываю, что я ее придумал. «Бабушка Агафья» – плод работы пятерых человек. Но это честные сказки – без всяких грибов», – приводит РБК выдержки из интервью Трубникова.

    Бизнесмен полагал, что рекламой можно оскорбить покупателя. К такому выводу он пришел, посмотрев телевизор, который обычно не смотрел. «Так там было жуткое количество самой одурманивающей, глупой рекламы, которая рассчитана не знаю на кого. Каждые две минуты мне рассказывали одно и то же, одно и то же. И мне даже сначала захотелось что-то купить, но это быстро прошло. Я считаю, оскорбительно слушать рекламу. Я уважаю наших клиентов и не хочу их оскорблять этим долбежом «покупайте наш крем, он самый лучший», – отмечал Трубников.

    Что касается создания брендов, Трубников подчеркивал, что необходимо выпускать много разных, чтобы «нащупать» такой, как «Рецепты бабушки Агафьи».

    Создатель косметических брендов не скрывал, что был требователен к сотрудникам. «Однажды уволил весь магазин, от управляющего до кассира. Зашел туда, осмотрелся – и сразу уволил. Там на витрине лежали мандарины, рекламирующие органическую косметику, и они были сильно плесневелые. Хорошая реклама, да? И всем сотрудникам плевать. Это было под Новый год, я понес убытки из-за перерыва в работе магазина, но иначе не мог», – пояснял Трубников.

    Косметика Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи», по его словам, создается на основе природных компонентов. «Травы настоящие. Я даже иногда боюсь их. Это только кажется, что травка – невинное средство. Они очень сильно воздействуют на организм. Из этих трав наши технологи делают специальные гидролаты – что-то вроде отвара. Их мы и добавляем в продукцию», – пояснял Трубников.

    Бизнесмен даже пытался запустить производство пельменей, однако не нашел подходящего повара. «У нас было три повара, и ни один не сделал нормальных пельменей. (…) И тут я понял, что Бог мне сказал: «Не надо тебе никаких пельменей», – вспоминал Трубников.

    Собирался основатель брендов также больше работать с молодым поколением. «Я смотрю на них и понимаю, что нужно стараться быть похожим на них. Я завел TikTok и нанял команду для рабочей группы по разработке новых брендов, им по 18–20 лет», – говорил Трубников.

    Он отмечал, что в своем бизнесе работает только за счет нестандартных приемов. «Один мой сотрудник сказал мне как-то: «Каждый раз, когда тебя слушаю, думаю, какую фигню ты несешь... А потом оказывается, что ты был прав». Работают не стереотипы, а нестандартные решения. Всегда есть какое-то альтернативное решение, не то, которое очевидно», – подчеркивал бизнесмен.

    О пандемии коронавируса и ее влиянии на бизнес Трубников говорил, что необходимо переждать это время, а потом все наладится. «Тот, кто был настоящим предпринимателем, опять возродится. А кто был фальшивым предпринимателем, тот сдохнет насовсем. Это время испытаний, время очистки предпринимательской среды», – рассказывал он в интервью Forbes.

    Напомним, Трубников умер 7 января в своем доме в Подмосковье. Подробности его смерти не сообщаются.

    «Рецепты бабушки Агафьи» Трубников основал в 2002 году, в 2008 году запустил бренд Natura Siberica, сеть фирменных магазинов появилась в 2012 году. Natura Siberica производит косметику на основе натуральных компонентов. Бренд стал известен за пределами России, в 2015 году он вышел на европейский рынок. Сейчас Natura Siberica представлена более чем в 45 странах мира. 


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