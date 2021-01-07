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7 января, четверг | Последнее обновление — 21:26 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россиянина Тюрина приговорили в США к 12 года заключения
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Принято считать, что мир нуждается в США, как в универсальном балансире. Но то, что сейчас мы все в той или иной мере используем Америку, совершенно не означает, что страны мира, за редкими исключениями, в ней действительно нуждаются с точки зрения собственного выживания.
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Для русских холод особенно важен. Зима – священное время года. Русские, как и татары, как и карелы, как и народы Сибири, умеют жить с зимой в ладу. Холод делает нас бодрыми.
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В медицине есть понятие «детоксикация» – меры, которые должны помочь организму избавиться от накопленных ядов. Но яды бывают не только химическими; мы можем быть глубоко отравлены ложными представлениями о себе и о мире, цинизмом и безнадегой.
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненные. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Россиянина Тюрина приговорили в США к 12 года заключения
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Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил россиянина Андрея Тюрина к 12 годам тюремного заключения за киберпреступления.
«Приговор составляет в общей сложности 144 месяца лишения свободы», – передает ТАСС слова судьи Лоры Тейлор Суэйн.
Уточняется, что после освобождения Тюрин будет депортирован в Россию. Отмечается, что в тюрьме россиянин заразился COVID-19, что было принято во внимание судом.
Власти США утверждают, что Тюрин якобы причастен к хакерским атакам на финансовые структуры, брокерские конторы и СМИ. В частности, его обвиняют в компьютерных взломах и банковском мошенничестве. В сентябре 2019 года он признал свою вину в суде США.
Британцев восхитил задушивший волка фермер из России
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Публикация британского таблоида The Daily Mail об «отважном» российском фермере из Еврейской автономной области, который сумел задушить напавшую на него волчицу голыми руками, вызвала восхищение читателей и активный отклик в комментариях.
По данным местных СМИ, инцидент произошел в селе Новотроицкое Ленинского района ЕАО. Волчица загрызла двух собак, ранила лошадь и напала на мужчину, который задушил ее руками, передает РИА «Новости».
Британских читателей впечатлил поступок россиянина.
«Настоящий русский, не так ли?» – отметил пользователь Noseyrntu.
«Вот парень, которого я не хотел бы рассердить», – написал Mabawsa Ritchie.
«А тем временем наши молодые люди наносят искусственный загар, рисуют брови и поджимают накрашенные ботоксом губы», – заметила sleepyxxangel.
«Приятно видеть, что настоящие мужчины все еще существуют», – добавил Kirby Lonsdale.
При этом некоторые комментаторы пожалели животное.
«Бедный волк. Наверное, он был голоден», – предположил hearmeout.
«Мне жаль его собак, но также жаль и волка», – написал The Murphster1.
В 2016 году сообщалось, что бешеный волк напал на двух человек в Ростовской области, однако мужчине удалось задушить его.
Соловьев посмеялся над заявлением Зеленского по поводу беспорядков в США
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Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что Киев решительно осуждает насилие против Конгресса США.
Зеленский написал в Twitter: «Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США». «Нас вдохновляет стойкость старейшего и величайшего демократического института в мире, который всего за несколько часов после этого ужасного нападения провел историческое заседание, подтвердившее волю американского народа», – добавил он.
«То есть Зеленский все-таки против Майдана?», – сыронизировал в своем Telegram Соловьев.
На Украине также посмеялись над высказываниями своего президента. Как отметило украинское издание «Страна.ua», Зеленский назвал захват сторонниками Дональда Трампа Капитолия «ужасным нападением», подчеркнув, что «правда, ни слова не сказал о четырех погибших протестующих».
«Отметим, что риторика Зеленского о событиях на украинском Майдане совершенно обратная – он скорбит о погибших от рук силовиков активистах. Но, видимо, для него события в США – «это другое», – говорится в Telegram «Страна.ua».
Ранее в Москве отреагировали на беспорядки в США. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что электоральная система в США архаична и не отвечает современным демократическим стандартам. В ОБСЕ осудили беспорядки в США. В свою очередь в Британии в беспорядках обвинили Трампа.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, в том числе в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт.
В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил
избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет
упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
На Украине заявили о деморализации ВСУ
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Украинская информационно-пропагандистская кампания против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик полностью провалена, а украинские военные деморализованы, заявил лидер националистической организации «Братство*» (запрещена в России) Дмитрий Корчинский.
«Мы видим в целом деморализацию войск», – заявил он в эфире украинского «4 канала», передает РИА «Новости».
Корчинский добавил, что население даже подконтрольных Киеву территорий смотрит исключительно российское телевидение, а также каналы самопровозглашенных республик.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Позже, после срыва в сентябре совместной инспекции позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы, ЛНР и ДНР обвинили Киев в сознательном выходе из договоренностей о дополнительных мерах по перемирию и заявили о резкой эскалации конфликта в Донбассе.
Трампа потребовали отстранить от должности президента США
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Экс-президенты США, губернаторы штатов и члены Конгресса обвинили главу американского государства Дональда Трампа в беспорядках в Вашингтоне.
Экс-президент США Барак Обама заявил, что «история справедливо запомнит сегодняшнее насилие в Капитолии, подогретое действующим президентом, который продолжал безосновательно лгать об итогах законных выборов, как момент великого бесчестия и позора для всей страны», передает РИА «Новости».
Бывший президент США Билл Клинтон заявил о «беспрецедентном нападении на Капитолий, конституцию и страну», которое «разжигалось более чем четырьмя годами отравляющей политики, распространяющей преднамеренную дезинформацию, сеющей недоверие к системе и настраивающей американцев друг против друга».
Экс-президент США Джордж Буш-младший заявил, что погромы «вызывают оторопь». По его словам, «так итоги выборов оспаривают в банановой республике, а не в демократической республике». Он возмутился «безответственным поведением некоторых политических лидеров, которые с момента прошедших выборов не демонстрировали достаточного уважения к институтам, традициям и правоохранительным органам», подогревали эмоции людей «неправдой и ложными надеждами». Буш отмечает, что «мятеж может нанести серьезный ущерб стране и репутации» США.
MSNBC сообщает, что руководитель аппарата первой леди США Стефани Гришэм подала прошение об отставке «в связи с сегодняшним насилием на Капитолийском холме».
Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер назвал штурм Капитолия сторонниками Трампа «осквернением храма демократии». Шумер обвинил Трампа в подстрекательстве беспорядков. Помощник спикера Палаты представителей Кэтрин Кларк назвала Трампа предателем страны и конституции, призвала отстранить его от должности.
Губернатор штата Вермонт Фил Скотт, который как и действующий президент США является членом Республиканской партии, считает, что Трамп должен уйти в отставку, либо его следует отстранить, поскольку Трамп «в ответе за это мероприятие».
Губернатор-демократ штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер также призвал отстранить Трампа: «На мой взгляд, нет сомнений, что его усилия по содействию перевороту представляют собой государственную измену нашей демократии, Конституции и всем американцам. Он представляет опасность для нашей страны. Он должен быть подвергнут импичменту и немедленно отстранен от должности».
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал события в Вашингтоне «неудавшейся попыткой государственного переворота». Он заявил: «Мы не позволим президенту Трампу, членам Конгресса, которые помогают ему или преступной толпе, которая штурмовала Капитолий нашей страны, украсть нашу демократию. Результаты выборов ясны, и воля американского народа будет выполнена».
Сенаторы-демократы Патти Мюррей, Элизабет Уоррен, Эд Марки потребовали призвать Трампа к ответственности. Сенатор-республиканец Митт Ромни назвал ситуацию на Капитолии в столице США «восстанием, которое подстрекал президент».
Сенатор Берни Сандерс заявил, что «человек, непосредственно ответственный за сегодняшний хаос – это Дональд Трамп». Сандерс выразил мнение, что Трамп войдет в историю как худший и самый опасный президент в истории США, передает RT.
Напомним, член Палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит предъявление Трампу импичмента. Сторонники Трампа в Вашингтоне ворвались в Конгресс США, сорвав утверждение итогов президентских выборов.
Опубликовано фото сторонника Трампа в кресле Пелоси с ногами на столе
Один из демонстрантов, ворвавшихся в Конгресс США, сфотографирован развалившимся в кресле спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.
На ее рабочем столе он оставил листок с надписью: «Мы не отступим!». Судя по снимкам, опубликованным BuzzFeed, некоторые из протестующих изучают документы и информацию в компьютерах американских законодателей, передает ТАСС.
Сама Пелоси была эвакуирована из Капитолия и находится в безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Напомним, Пелоси просила направить подразделения Национальной гвардии в Вашингтон. Конгресс США не смог утвердить итоги президентских выборов, так как сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса. Трамп распорядился направить Национальную гвардию в Вашингтон, чтобы обеспечить порядок в столице.
В Москве отреагировали на беспорядки в США
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Электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя события в Вашингтоне.
«Это внутреннее дело США (...) При этом вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
По ее словам, это во многом стало причиной раскола общества, который сейчас наблюдается в США.
«Желаем дружественному американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории», – добавила представитель МИД.
Ранее в ОБСЕ осудили беспорядки в США. В свою очередь в Британии в беспорядках обвинили Трампа.
Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались
в Конгресс, сорвав утверждение
итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли
четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы
в Капитолии погибла
ветеран ВВС США Эшли Бэббитт
. В связи с беспорядками
режим чрезвычайной ситуации введен
в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Шойгу сравнил визит Путина в Дамаск с триллером «похлеще голливудского»
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Подготовка визита президента России Владимира Путина в сирийский Дамаск в январе 2020 года служит хорошим учебным пособием по организации подобного рода работы и триллером «похлеще голливудского», сказал министр обороны Сергей Шойгу.
«Если снять детальный и с раскрытием всего фильм, то это может быть, с одной стороны, таким очень и очень хорошим учебником и пособием по организации подобного рода работы всех служб без исключения», – сказал Шойгу в фильме «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск», показанному по телеканалу «Россия 1», передает РИА «Новости».
При этом он отметил, что «с другой стороны, это будет такой триллер похлеще любого и голливудского, и любого другого».
Путин посетил Дамаск в январе 2020 года. Вместе с президентом Сирии Башаром Асадом они заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны. Позднее состоялись двусторонние переговоры. Президенты двух стран осмотрели Омейядскую мечеть, также известную как Большая мечеть Дамаска.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство*» (запрещена в России) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. На первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
Глава Генштаба рассказал, как удалось организовать поездку Путина в Дамаск
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Визит президента Владимира Путина в Сирию в январе 2020 года пытались залегендировать под поездку министра обороны России Сергея Шойгу, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
«Мы должны были организовать выполнение вот этих задач всех по обеспечению безопасности визита, не раскрывая сути замысла и цели этих мероприятий. Сначала пустили такой слух и легенду создали, что едет министр обороны», – сказал Герасимов в фильме «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск», показанному по телеканалу «Россия 1», передает РИА «Новости».
По его словам, Шойгу не раз там был, «и как бы таких мер особых там не предпринималось». «А тут вдруг вот такие меры безопасности предпринимаются», – добавил он.
Подготовку визита Путина, по словам Герасимова, удалось сохранить в тайне, несмотря на то, что нужно было проверить весь маршрут передвижения в Дамаске на предмет радиоэлектронной борьбы, разминирования дороги и близлежащих зданий, инспектирования сооружений специалистами радиационной, химической и биологической защиты.
Шойгу также рассказал, что была проведена полная и глубокая оценка всех угроз. «Надо было действительно сделать очень-очень много. И при этом не возбудить интерес, причем у всех: «А чего они тут делают? Чего они тут занимаются?». Мы задолго до этого начали... работу по сопровождению, например, некоторых транспортов», – пояснил он.
В свою очередь начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Игорь Костюков рассказал, что организация визита Путина в Дамаск год была сложной задачей для ГРУ Генштаба Вооруженных сил России.
«Действительно, это было очень (…) сложно. Было много неясных моментов. Хочу сказать, что в этой работе было много других структур, которые тоже несли ответственность (…) Тут как-то это все консолидировалось в одном месте», – сказал он.
Костюков отметил, что для обеспечения безопасности во время визита Путина в Сирию привлекались ФСО, другие российские и сирийские спецслужбы.
«У нас не было права на ошибку. Не то что на ошибку, а на малейший сбой. Я уже говорил, что был предельно сужен круг лиц, привлеченных к операции, тот, кто знал, скажем так, детально ее», – добавил он.
Ранее президент заявил, что российским органам безопасности, в том числе Федеральной службе безопасности ФСБ, удается купировать угрозы, исходящие с территории Сирии.
Путин посетил Дамаск в январе 2020 года. Вместе с президентом Сирии Башаром Асадом они заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны. Позднее состоялись двусторонние переговоры. Президенты двух стран осмотрели Омейядскую мечеть, также известную как Большая мечеть Дамаска.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство*» (запрещена в России) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. На первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
Ветеран «Альфы» объяснил, почему смогли захватить Капитолий
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Захват Капитолия стал возможен из-за политического раскола охраны, поставившей свои политические взгляды выше профессиональных интересов, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
«И вот такая безобразная подготовка к этой ситуации – это не просто непонимание (происходящего), но и влияние политических течений, которые исповедует каждый из охранников здания конгресса. И политические взгляды для них оказались выше профессионального долга», – передает слова Гончарова РИА «Новости».
Как отметил ветеран спецподразделения, произошедшее в Капитолии – это «потеря лица» Соединенными Штатами Америки». По его словам, охранники должны были подготовиться к возможной провокации в отношении здания Конгресса. Он также заявил, что раскол США «на два практически равнозначных лагеря» будет иметь серьезные последствия.
Ранее Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались
в Конгресс, сорвав утверждение
итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли
четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы
в Капитолии погибла
ветеран ВВС США Эшли Бэббитт
. В связи с беспорядками
режим чрезвычайной ситуации введен
в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Жертвой стрельбы в Капитолии стала ветеран ВВС США
В результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт, сообщили ее родственники.
Ее свекровь, комментируя присутствие Бэббитт в Капитолии, заявила: «Я не знаю, зачем она решила это сделать». Бэббитт жила в Сан-Диего, была сторонницей президента США Дональда Трампа. Она 14 лет служила в ВВС, четырежды ее отправляли служить за рубеж, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Напомним, сторонники Трампа ворвались в Капитолий США, где шло утверждение итогов выборов президента страны. В здании произошла стрельба. Неизвестно, кто стрелял в Бэббитт. Сообщалось, что полиция Капитолия с оружием в руках требовала от ворвавшихся в Конгресс протестующих покинуть здание.
Во время протестов в Вашингтоне погибли четыре человека
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В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия, сообщил глава столичной полиции Роберт Конти.
Конти подтвердил, что «сотрудник полиции Капитолия выстрелил из своего служебного оружия в женщину». Ее доставили в больницу, но «после всех попыток спасти ей жизнь она скончалась», передает РИА «Новости».
«В дополнение к этому сегодня поступили данные о том, что в районе вокруг здания Капитолия умерли также еще три человека: с одной взрослой женщиной и двумя взрослыми мужчинами произошли различные чрезвычайные ситуации медицинского характера, которые привели к их смерти», – приводит слова Конти ТАСС.
Все скончавшиеся были совершеннолетними.
Глава столичной полиции сообщил, что задержаны более 52 человек, большинство – за нарушение комендантского часа, некоторые – за незаконное владение оружием.
Напомним, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена, которая состоится 20 января.
Сторонники Трампа ворвались в Конгресс США
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Протестующим удалось прорваться в здание Конгресса США, где проходило утверждение итогов президентских выборов, сообщил сенатор Джеймс Лэнкфорд.
Он сообщил, что «протестующие находятся в здании». Лэнкфорд заявил: «Протестующие атаковали Капитолий и окружили зал Сената. Они попросили нас оставаться внутри». Конгресс США приостановил дебаты, Палата представителей и Сенат уходят на перерыв, передает РИА «Новости» и ТАСС.
PBS News сообщает, что демонстранты ведут себя мирно, проходят через центральный зал Конгресса со статуями по огороженному канатами проходу – этим же путем до них шли и сами члены Конгресса. Охранники не вмешиваются. Протестующие ходят с флагами, рассматривают внутренне убранство, снимая все на видео. Некоторые идут с селфи-палками.
При этом CBS сообщает, что стражи порядка применили газ для разгона демонстрантов в самом здании Конгресса. По данным канала, протестующие нападают на полицейских и отказываются покидать здание. Стражи порядка попросили законодателей использовать противогазы.
Президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников действовать мирно: «Пожалуйста, поддержите нашу столичную полицию и правоохранителей. Они по-настоящему на стороне нашей страны. Оставайтесь мирными!».
Как передает NBC News, в Сенате сообщили, что вице-президент США Майк Пенс вместе с сенатором Чаком Грессли были доставлены из Капитолия в безопасное место. Стражи порядка также приняли решение об эвакуации людей из двух расположенных поблизости зданий после того, как рядом с ними были обнаружены подозрительные пакеты. Речь идет о библиотеке Конгресса и одном из офисных зданий.
Протестующие сторонники Трампа тем временем окружили здание Капитолия, вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу. Полиция не вмешивается.
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сообщила, что «в округе Колумбия с 18.00 среды (02.00 четверга мск), 6 января, до 6.00 четверга, 7 января, вводится комендантский час». На улицах можно находиться лишь тем, кто получил специальное разрешение, а также сотрудникам чрезвычайных служб.
Сенатор Эд Марки сообщил, что он со своими сотрудниками «в безопасности, укрываются и следуют указаниям и протоколам полиции Капитолия». Сенатор Том Коттон заявил: «Насилие и анархия неприемлемы. Мы страна законов. Это должно прекратиться немедленно». Сенатор Рон Джонсон призвал тех, кто «вокруг Капитолия, уважать правоохранителей и мирно разойтись».
Напомним, Конгресс США проводил процедуру формального утверждения итогов президентских выборов. Группа сенаторов возразила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. Палата представителей и Сенат начали обсуждение возражения. Тем временем сторонники действующего президента Дональда Трампа окружили Капитолий и вступили в столкновение с полицией.
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Трамп велел направить Национальную гвардию в Вашингтон
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Глава американского государства Дональд Трамп распорядился направить Национальную гвардию в Вашингтон, где его сторонники ворвались в Конгресс США, сообщила пресс-секретарь президента Кейли Макинэни.
Макинэни сообщила, что «по распоряжению президента Трампа направляется Национальная гвардия наряду с другими правоохранительными службами федерального уровня». Корреспондент Washington Post Дэн Ламот со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что «вся Национальная гвардия Вашингтона будет приведена в действие сегодня, что означает выход на службу сегодня вечером около 1100 гвардейцев», передает РИА «Новости».
Губернатор соседнего с американской столицей штата Вирджиния Ральф Нортэм сообщил, что по просьбе мэра Вашингтона Мюриэл Боузер направляет в Вашингтон служащих Национальной гвардии и 200 сотрудников местной полиции в связи с беспорядками, передает ТАСС.
Губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган также направляет полицию и Нацгвардию в Вашингтон «на помощь департаменту полиции столицы и полиции Капитолия».
CNN со ссылкой на представителя полиции сообщает, что протестующих «успешно вытеснили» из зала заседаний Сената США и из всего крыла Капитолия, в котором располагается Сенат. Тем временем группа людей пыталась пробиться в двери галереи северного фасада Капитолия, полиция изнутри стала распылять слезоточивый газ. Протестующие скандировали: «Стыдитесь!». CNN сообщает, что при беспорядках в центре Вашингтона пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов, один из них госпитализирован.
Вице-президент США Майкл Пенс заявил: «Мирный протест является правом каждого американца, но с этой атакой нельзя мириться, все причастные к этому будут привлечены к ответственности по всей строгости закона». По его словам, «насилие и разрушения, происходящие в Капитолии, должны немедленно прекратиться». Он потребовал «уважать сотрудников правоохранительных органов и немедленно покинуть здание».
ABC сообщает, что часть сторонников Трампа начинает покидать ступени Конгресса США, многие протестующие уходят от здания Капитолия. При этом значительная часть участников акции по-прежнему не расходится. Вокруг стен Капитолия сейчас находятся силы полиции, они не дают протестующим попасть внутрь. Сами демонстранты не проявляют агрессии. Они размахивают флагами и выкрикивают лозунги в поддержку действующего президента США.
Напомним, Пентагон отказался направить Национальную гвардию к Капитолию, когда об этом попросили власти города и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Конгрессу США пришлось прервать утверждение итогов президентских выборов, поскольку сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили столкновения с полицией и ворвались в Конгресс США.
Трамп обратился к протестующим в Вашингтоне
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Глава американского государства Дональд Трамп призвал протестующих в Вашингтоне разойтись по домам.
Он заявил в видеообращении, что у него и его сторонников «украли выборы», выборы «были сфальсифицированными». Однако он призвал демонстрантов «идти домой», так как в США «должен быть мир», «должны быть закон и порядок». Трамп призвал «уважать замечательных людей от закона и порядка» и не «играть на руку» противникам. «Мы любим вас. Вы очень особенные… Я знаю, что вы чувствуете, но идите домой. И идите с миром», – приводит его слова РИА «Новости».
Twitter пометил видеообращение Трампа «о фальсификации выборов» как спорное и запретил его комментировать, лайкать или ретвитить «из-за опасности насилия».
Канал CNBC прервал трансляцию обращения президента США. Ведущий Шепард Смит остановил ее на словах Трампа о том, что «выборы были сфальсифицированы». «Я не собираюсь это слушать, – заявил Смит. – Всем известно, что выборы не сфальсифицированы», – передает ТАСС.
Facebook и YouTube заблокировали видео. Вице-президент Facebook Гай Розен заявил: «Это чрезвычайная ситуация, и мы принимаем необходимые чрезвычайные меры, включая удаление видео президента Трампа. Мы удалили его, потому что, с учетом всех обстоятельств, мы считаем, что оно способствует скорее увеличению риска происходящего насилия, чем его снижению».
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Пентагон подтвердил, что «Нацгвардия Вашингтона мобилизована на помощь федеральным правоохранительным органам». Тем временем сотрудники спецназа ФБР вошли в здание Конгресса, куда ранее ворвались десятки протестующих. Канал NBC показал кадры, на которых более дюжины сотрудников спецназа в сопровождении полиции Капитолия ходят по коридорам Конгресса.
По информации CNN, некоторые сторонники действующего президента США не собираются покидать здание Конгресса, чтобы как можно дольше задержать процесс утверждения итогов прошедших президентских выборов.
Напомним, избранный президент США Джозеф Байден назвал протестующих «бандой» и призвал Трампа потребовать окончания осады Капитолия, где конгрессмены не смогли утвердить итоги президентских выборов, так как сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса.
Макфол сравнил события в Вашингтоне с революцией 1917 года
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Бывший американский посол в России Майкл Макфол сравнил сторонников президента США Дональда Трампа с большевиками.
Он заявил в Twitter, что беспорядки в Вашингтоне нужно сравнивать не с 1776 годом, когда приняли Декларацию независимости США, а с 1917 годом. Макфол считает, что сторонники Трампа хоть и называют себя антикоммунистами, но их действия, по мнению бывшего посла США, напоминают действия большевиков. «К счастью, там, где Ленин преуспел, они (сторонники Трампа) потерпели неудачу», – заявил Макфол.
По его мнению, в США наблюдается раскол не между консерваторами и либералами, а между сторонниками автократии и демократии. Демократов, по его мнению, явное большинство. Однако, как заявил Макфол, «революционеры во всем мире не раз доказывали, что не нужно быть большинством, чтобы свергнуть демократию или угрожать ей».
Напомним, сторонники Трампа в Вашингтоне ворвались в Конгресс США, сорвав утверждение итогов президентских выборов. Позднее их вытеснили из Капитолия. Экс-президенты США, чиновники, губернаторы штатов и члены Конгресса обвинили Трампа в беспорядках в Вашингтоне. Звучат призывы отстранить его от должности президента США, член Палаты представителей Ильхан Омар заявила, что готовит предъявление Трампу импичмента.
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