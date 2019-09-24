Экстрадированный Грузией «российский хакер» признал в суде США вину

Россиянин Андрей Тюрин, экстрадированный Грузией в США, признал в американском суде свою вину в приписываемых ему киберпреступлениях, сообщают информационные агентства.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Напомним, прежде он заявлял в суде США о своей невиновности.

Тюрину грозит до 92 лет тюремного заключения по совокупности обвинений.