Юрист оценил сроки принятия решения по обжалованию отказа в экстрадиции Ассанжа

Решение по обжалованию США отказа суда Лондона в экстрадиции Джулиана Ассанжа может приниматься в течение года, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права, юрист-международник Анатолий Капустин.

«Никто не спешит. Дело очень скользкое. С одной стороны, это не гражданин Британии, а с другой стороны, он австралиец. Тут политико-психологический момент действует. Потом (идет) большая волна против его экстрадиции среди либеральной интеллигенции. Тут много нюансов, которые влияют на то, что суды не хотят торопиться и хотят оттягивать решение», – передает слова юриста РИА «Новости».

Как пояснил Капустин, экстрадиционные процессы обычно тянутся долго, а учитывая возможность основателя Wikileaks защититься в Европейском суде по правам человека, это дело может рассматриваться еще два-три года. Что касается возможности освобождения Ассанжа под залог, то здесь необходимо понять, отбыл ли он положенный срок в британской тюрьме за нарушение английских законов, заключил юрист.

Ранее в понедельник судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала США в экстрадиции Ассанжа в связи с опасениями за его здоровье.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал британские власти не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дело против Ассанжа «тотальным позором».