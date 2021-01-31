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31 января, воскресенье | Последнее обновление — 21:54 | vz.ru
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17:52
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Президент Чехии назвал ситуацию с Навальным балаганом
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Чешский президент Милош Земан назвал ситуацию с Алексеем Навальным балаганом, отметив, что блогер не борец за демократию, а российский националист.
Ранее глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что страна будет выступать за расширение санкционного списка против тех лиц в России, которые имеют отношение к аресту Навального.
«Ситуация с этим Навальным – это попросту балаган. Его выдают за борца за демократию. Но я прочитал в мониторе (мониторинге информации - ред.), что он, во-первых, поддержал аннексию Крыма, во-вторых, участвовал в целом ряде националистических шествий, а в-третьих, поддерживал сталинские депортации, например, чеченцев. Ну, и еще нашлось бы несколько других дел», - сказал Земан, выступая по радио Frekvence 1.
По мнению чешского президента, Навальный является «российским националистом».
«Так что это за борец за демократию? Думаю, что это российский националист. Ничего против этого не имею. Но он не должен был бы делать вид, что относится к тем политикам, которые против режима (президента России Владимира) Путина. Он лишь только против Путина. А это весьма большая разница. Возможно потому, что он сам хотел бы быть на его (Путина) месте», – добавил он.
Ранее МИД России заявил, что действия Евросоюза (ЕС) в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального – апогей недружественных шагов.
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
В МВД назвали число участников незаконной акции в Москве
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В несогласованной акции в Москве принимали участие около двух тысяч человек, включая представителей СМИ, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.
«В городе Москве прошло несогласованное публичное мероприятие, в котором на 14.30 принимало участие около двух тысяч человек, включая представителей СМИ», – говорится в сообщении.
Отмечается, что около 600 участников пытались организованно пройти по тротуарам нескольких улиц города. «Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями других правоохранительных структур продолжают обеспечивать общественный порядок в городе», – добавили в ведомстве.
В свою очередь уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обращений по незаконным акциям в воскресенье на горячую линию федерального уполномоченного не поступало. Также она отметила, что не получала жалоб от пассажиров на проблемы с поездками в связи с перекрытиями на площади трех вокзалов в Москве из-за несогласованной акции, передает РИА «Новости».
При этом уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что несовершеннолетних нет среди задержанных на незаконной акции, которая проходит в столице в воскресенье. «Я не видела [несовершеннолетних на несогласованной акции], еще мои коллеги выходили к Сухаревской площади и меня информировали, что несовершеннолетних сегодня нет. Видимо все-таки общая работа всех – педагогов, уполномоченных по правам ребенка и человека – дала свои результаты», – цитирует ТАСС Потяеву.
Она отметила, что по данным на 14.00 в Москве были задержаны порядка 120 человек, но цифра постоянно меняется. «Мы мониторим сейчас ситуацию. Обращений пока в наш адрес не поступало», – добавила омбудсмен.
Напомним, сторонники блогера Алексея Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Эксперт заявил о деморализации сторонников Навального
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«Сторонники Навального хотят повторить «белорусский сценарий» и спровоцировать полицию на жесткие действия, но правоохранители ведут себя корректно и на провокации не поддаются», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, подводя первые итоги незаконных акций, которые состоялись в воскресенье.
«Полиция ведет себя корректно. Сторонники Навального пока не устраивают жестких драк, хотя в Сети есть кадры, где они накидываются со спины на полицейских и сразу же прячутся в толпе. Но серьезных прецедентов нет, полиция действует в рамках закона и ее задача – обеспечение порядка, а не подавление акций», – сказал профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.
Собеседник отметил, что сторонники Навального хотят повторить «белорусский сценарий» и «спровоцировать полицию на жесткие действия», которые вызвали бы возмущение в обществе. «Но мы хорошо помним технологию «онижедети», и полиция на эти провокации не поддается», – добавил эксперт.
Матвейчев также указал на деморализацию сторонников Навального. «Во-первых, она вызвана малым количеством вышедших на улицы людей. Во-вторых, от них отвернулось большое количество граждан из-за организации травли в соцсетях Семена Слепакова и Василия Ланового. В-третьих, расследование журналистов издания Mash и телеканала «Россия 1» показали, что ролик Навального о «дворце» – это фальшивка. Потому уровень поддержки блогера снижается», – полагает собеседник.
«Однако для привлечения новых участников незаконных акций организаторы могут использовать Юлию Навальную. Больше у них вариантов не остается, потому что сам Навальный скорее всего получит реальный срок. Здесь также просматривается «белорусский сценарий», когда Запад начал раскручивать Светлану Тихановскую», – напомнил эксперт.
Схожей точки зрения придерживается политолог Анна Федорова. «У Юлии Навальной абсолютно понятная роль – она символ для протестующих. У некоторых она вызывает чувство моральной правоты из-за того, что ее супруг находится не на свободе. Как ни парадоксально, но в случае реального срока для блогера, Юлия от этого выиграет, – считает Федорова. –
Чем хуже мужу – тем лучше ей. Я думаю, мы видим начало ее политической карьеры».
«При этом я не вижу серьезных причин для роста участников незаконных акций. Понятно, что интерес к протесту будет подогреваться через рекламу в соцсетях, радикализацию толпы и героизацию жены Навального. Но пока нет оснований полагать, что им это удастся», – заключила Федорова.
По оценкам столичного ГУ МВД России, в воскресенье в Москве около двух тысяч человек стали участниками несанкционированной акции. При этом около 600 участников предприняли попытку организованного шествия и попытку перекрытия проезжей части. Во время шествия к СИЗО «Матросская Тишина», где содержится Алексей Навальный, была задержана его супрга Юлия Навальная.
В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Появились подробности о съемках фильма про «дворец Путина»
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Фильм о «дворце Путина» блогера Алексея Навального был снят на киностудии Black Forest в Германии, которую в декабре 2020 года зарезервировали американцы, сообщил основатель YouTube-канала «Голос Германии» Сергей Фильберт в эфире телеканала «Россия 1».
«Навальный спокойно на этой студии работал и снимал, ездил по всей Германии. Оказывается, еще в декабре из Америки позвонили в студию Black Forest и зарезервировали время на съемку», – цитирует Фильберта РИА «Новости».
Как выяснили журналисты издания Schwarzwalder Bote, киностудия находится в Кирхцартене, при этом ее открытие «удивительным образом совпало с началом «расследования» про «дворец». Руководители Black Forest несколько лет проработали в США и подтвердили журналистам, что помогали Навальному в съемках фильма, на создание которого ушел как минимум месяц.
«Появляется вопрос, как произошло так, что в Германии политики и СМИ об этом молчали, позволяя открыто вести антироссийскую деятельность на деньги США», – отметил Фильберт.
Накануне бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром зданий в районе Геленджика и «дворец» принадлежит ему.
В пятницу журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента России Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.
В Сибири на несанкционированных акциях отмечена низкая активность
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В Сибири прошли несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального, однако мероприятия оказались немногочисленными, зафиксирована низкая активность участников.
В центре Новосибирска в воскресенье собралось по разным оценкам, не более 500 человек, передает «Вести Новосибирск». За порядком следили сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что полицейские ведут себя корректно и вежливо, но при этом призывают разойтись. Кроме того, стражи порядка в условиях сложной эпидемиологической ситуации раздают участникам акций маски, сообщает VN.RU.
В Красноярске на несанкционированный митинг на площади Мира вышли не более 200 человек. Безопасность проведения акции также контролируют сотрудники полиции, которые призывают участников акций разойтись. Пять человек задержано в ходе незаконного митинга, уточняет НГС24.
В Томске подобная акция продлилась всего около 50 минут. Несанкционированный протест проходил у Большого концертного зала, к настоящему моменту акция завершена без происшествий. Официальных данных о количестве участников нет, однако в Сети отмечают, что митинг был малочисленным и не вызвал интереса у горожан. О задержаниях не сообщается, передают «Аргументы и факты. Томск».
Участники несанкционированной акции пытались пройти к зданию правительства Иркутской области, однако были взяты в кольцо сотрудниками правоохранительных органов, сообщает ТАСС.
На Дальнем Востоке несанкционированные акции в поддержку Навального 31 января также оказались малочисленными, на митингах было больше журналистов и силовиков, чем активистов.
По словам руководителя лаборатории новых технологий, кандидата политических наук Дарьи Кислицыной, митинги на Дальнем Востоке собрали еще меньше участников, чем неделю назад. Это говорит о том, что митинги 31 января в регионе провалились.
«В этот раз митинги в ДФО оказались малочисленными, это признает сама оппозиция. Количество участников во Владивостоке, Иркутске, Хабаровске оказалось практически в десять раз меньше. В остальных городах смешные цифры, в Благовещенске вообще никто не пришел», – передает ее слова Ura.ru.
«Посмотрим, что сегодня будет в столице, но я думаю, что сохранится такая же тенденция. Мы видим, что на других митингах сегодня журналистов больше, чем участников», – отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Он добавил, что подобная ситуация была ожидаема, поскольку никто не хочет из-за Навального привлекаться к уголовной ответственности.
МВД России призывало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, поскольку целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
Напомним, после несанкционированных акций 23 января следователи возбудили 21 уголовное дело. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
В Совфеде назвали «изменой родине» призыв фонда Навального к США ввести санкции
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Призыв Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который включен Минюстом в список иноагентов, к президенту США Джо Байдену ввести санкции против ряда высокопоставленных российских лиц «попахивает» изменой Родине, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Это попахивает изменой Родине. Вы можете себе представить, чтобы американская организация обратилась к Владимиру Путину с просьбой ввести санкции против президента США?» – передает его слова РИА «Новости».
«Это должно жестко пресекаться. Должна быть очень жесткой реакция со стороны правоохранительных органов – как Генпрокуратуры, так и ФСБ», – подчеркнул Джабаров.
Ранее телеканал CNN сообщил, что возглавляемый блогером Алексеем Навальным ФБК призвал Байдена ввести санкции против 35 человек, в том числе против «восьми высокопоставленных россиян, близких к президенту России Владимиру Путину».
Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».
Несанкционированные акции на Дальнем Востоке оказались малочисленными
В воскресенье на Дальнем Востоке несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального оказались малочисленными, на митингах было больше журналистов и силовиков, чем активистов.
В первой половине дня небольшая группа активистов вышла на несанкционированную акцию в центре Владивостока, они провели на площади около полутора часов, передает портал «Вести Приморье».
Всего собрались около 150 человек, однако сотрудников местных СМИ и представителей ОМОНа оказалось больше, чем тех, кто все же пришел на митинг, передает «Восток Медиа». По информации департамента внутренней политики региона, на митинг вышли около 60 человек.
Полиция в рупор предупреждала о том, что собрание незаконное. Некоторые пытались развернуть плакаты и лозунги. Полиция задержала нескольких участников, которые нарушали общественный порядок. Кроме того, группа участников несанкционированного митинга вышла на лед. Полиция не стала сопровождать их на этом участке, передает «Московский комсомолец».
Отмечается, что помимо сторонников Навального на площади присутствовали и его противники, которые вступают в спор с митингующими. «Не Навальный тут строил мосты, не Навальный строил ДВФУ, не навальный чистил Золотой Рог, это был залив нефти. Я это помню», – комментировали они акцию.
Охрана порядка на набережной Спортивной гавани продолжается. Перебоев в работе общественного транспорта, автодвижении, передвижении горожан в центре города допущено не было.
В Хабаровске на незаконный митинг вышли 58 человек, из них задержали 15, сообщается на сайте УМВД по краю. В данный момент на площади имени Ленина остались только отдыхающие, которые вместе с семьями проводят время в ледовом городке. «Похоже, что протестующие сегодня перехитрили силовиков – они просто не вышли митинговать», – отмечает портал dvnovosti.ru.
В Биробиджане на площади у здания областного правительства – только патрульные, митингующих нет, передает РИА «Биробиджан».
В Чите на митинг вышли несколько человек вместо заявленных 49, там также присутствуют журналисты. Никаких провокаций не наблюдается, передает «Забайкальский рабочий».
В Петропавловске-Камчатском на акцию вышла небольшая группа протестующих, трех человек, в том числе представителя регионального отделения партии «Яблоко» Виктора Холманских, задержали за нарушение правил проведения митинга, передает «Камчатка-Информ».
Малочисленной была несанкционированная акция и возле театрального центра имени Чехова напротив здания правительства Сахалинской области, передает «Интерфакс».
Ранее официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, отметив, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
Напомним, после несанкционированных акций 23 января следователи возбудили 21 уголовное дело. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Политолог предсказал изменение юридического статуса Навального
«Количество сторонников Навального, вышедших на улицу, стало меньшим. Что касается самого блогера, то ему наверняка заменят условный срок на реальный, потому что это соответствует норме закона», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев.
Так он прокомментировал предварительные итоги незаконных акций в поддержку блогера Алексея Навального, которые состоялись в воскресенье.
«Знаете, есть такая поговорка: если не знаешь, как поступать – поступай по закону. Независимо от политических взглядов, если кто-то нарушил закон – он должен за это ответить», – считает президент консалтингового агентства Bakster-group.
«И полиция сейчас работает в рамках закона. Организацию массовых беспорядков нужно твердо пресекать, потому что из истории мы хорошо знаем, что подобные акции ни к чему хорошему не приводят», – напомнил эксперт.
«При этом очевидно, что количество сторонников Навального, вышедших на улицу, стало меньшим. Это видно и по статистике, и по фотографиям. Что касается самого Навального, то ему наверняка заменят условный срок на реальный, потому что это также соответствует нормам закона», – заключил Гусев.
Ранее стало известно, что в несогласованной акции в Москве в поддержку блогера принимали участие около двух тысяч человек, включая представителей СМИ. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице. В других городах России также зафиксирована малочисленность акций.
По мнению экспертов, на фоне пандемии некоторые люди искали форму психологической разрядки, «но получили своего рода «тухляк». «Политического праздника не получилось, потому акции протеста оказались малочисленными», – считает политолог Александр Рудаков.
В то же время политолог Олег Матвейчев указал на деморализацию сторонников Навального. «Во-первых, она вызвана малым количеством вышедших на улицы людей. Во-вторых, от них отвернулось большое количество граждан из-за организации травли в соцсетях Семена Слепакова и Василия Ланового. В-третьих, расследование журналистов издания Mash и телеканала «Россия 1» показали, что ролик Навального о «дворце» – это фальшивка. Потому уровень поддержки блогера снижается», – полагает Матвейчев.
Напомним, сторонники блогера Алексея Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Кроме того, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) попросила суд заменить для Навального условное наказание на реальный срок.
17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение, и был задержан в аэропорту Шереметьево. Суд отправил блогера под арест на месяц. По данным ФСИН, в течение 2020 года зафиксированы многократные нарушения осужденным Навальным условий испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН России по городу Москве два раза в месяц в определенные дни. При этом, сообщили в ведомстве, сотрудники УИИ неоднократно предупреждали осужденного, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы.
Эксперт: Политического праздника у сторонников Навального не получилось
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«На фоне пандемии люди искали форму психологической разрядки, но получили своего рода «тухляк». Политического праздника не получилось, потому акции протеста оказались малочисленными», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков, комментируя низкую протестную активность в регионах Сибири и Дальнего Востока. При этом эксперты предупреждают, что «стратегически» оппозиции нужен протест в Москве и Санкт-Петербурге.
«Есть несколько причин, почему митинги на Дальнем Востоке оказались немногочисленными, – сказал сотрудник Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков. – В первую очередь речь идет о разочаровании участников несанкционированных митингов. Многие приходили туда в ожидании политического праздника. Но вместо этого они увидели гнетущую, конфликтную и агрессивную атмосферу».
По мнению эксперта, разочарование коснулось тех людей, которые не являются политически ангажированными и решили выйти на акции по причинам социально-психологического характера. «Этот процесс идет по всему миру – и в Европе, и в США. Он во многом связан с ограничениями на фоне пандемии. Люди искали форму психологической разрядки, но получили своего рода «тухляк». Праздника не получилось», – отмечает собеседник.
«Вторая причина заключается в том, что люди прекрасно видят, когда ими манипулируют. Поэтому нежелание оказаться объектом манипуляции снизило количество участников акций, судя по цифрам, в 10-20 раз», – считает Рудаков.
Политолог также обратил внимание на тот факт, что в Хабаровске акции в поддержку блогера Алексея Навального по своей численности значительно уступают митингам в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала. «Летние акции протеста были тесно связаны с региональной повесткой. А повестка, которую предлагает Навальный, не находит отклика у местных жителей, – добавил экспет. – Для большинства жителей региона сторонники Навального – это те силы, которые работают на Запад и на геополитических оппонентов России. Это позиция, которая не находит отклик в той среде, которая является патриотически мотивированной. Те люди, которые выходили на акции летом, говорили, что они являются сторонниками и политического курса президента, и политической позиции страны. Там была чисто региональная повестка. Сегодня же речь идет о вызове национальным интересам, поэтому люди не соотносят себя с установками Навального».
В свою очередь президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев заявил: «Если уж даже в Хабаровске такой минимум, ясно, что за самого Навального выходит совсем мало. А прошлые беспорядки – следствие их провокации про «дворец».
В воскресенье газета ВЗГЛЯД сообщала, что незаконные акции в Сибири и на Дальнем Востоке оказались малочисленными. «Пока результаты акций доморощенных революционеров не впечатляют», – отметил в своем Telegram-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его словам, «отсутствие внятного целеполагания всегда приводит к уходу пара в свисток».
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Между тем профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев считает
, что «Дальний Восток снизил протестную активность в 20 раз». «Если так пойдет дальше, то в Москве выйдет две тысячи человек максимум», – прогнозирует политолог и отмечает, что на фоне «100 млн мифических просмотров» ролика Навального о «дворце» – это не много. «Зато выйдут самые отмороженные и будут провоцировать Росгвардию на насилие», – добавил эксперт.
В то же время директор Института новейших государств Алексей Мартынов обратил внимание на тот факт, что в ряде городов Сибири и Дальнего Востока на незаконные митинги собралось «журналистов больше, чем участников».
При этом председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов считает, что «стратегически оппозиции нужен протест в Москве и Питере». «Это видно по манипуляции и указаниям из Германии. Остальные региональные акции – лишь фон», – отмечает Кабанов, указывая на действия Леонида Волкова – соратника Навального, который находится в розыске и скрывается в Германии, руководя оттуда протестными акциями через соцсети.
Ранее официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, отметив, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Напомним, после несанкционированных акций 23 января следователи возбудили 21 уголовное дело. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального.
Участники незаконной акции в Москве попытались перекрыть движение в районе ТТК
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Участники несанкционированной акции в Москве пытаются пройти в сторону СИЗО «Матросская Тишина» со стороны Комсомольской площади, часть митингующих вышла на Третье транспортное кольцо (ТТК), осложнив движение транспорта. На месте работают сотрудники ОМОН, которым в итоге удалось оттеснить большую часть собравшихся с проезжей части.
Также протестующие пытались помешать движению в районе площади трех вокзалов. Участники незаконного митинга собрались группами и устроили шествие, некоторые из них вышли на проезжую часть, передает ТАСС.
Сотрудники правоохранительных органов, которые следят за порядком на акции, оттеснили митингующих от Комсомольской площади в сторону метро «Красные ворота», протестующие пытаются скрыться от правоохранителей через дворы.
Сообщается, что неподалеку от Комсомольской площади участники несанкционированной акции устроили драку между собой. Также затруднено движение транспорта на Каланчевской улице.
При этом в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) пояснили, что автомобильное движение в районе Комсомольской площади не перекрыто, но осложнено из-за людей на проезжей части. «Движение на Комсомольской площади не перекрыто, но сильно осложнено. Пешеходы выходят на проезжую часть, мешают движению личного и городского транспорта. Мы настоятельно просим соблюдать правила дорожного движения, не выходить на проезжую часть», – отметили в ЦОДД.
На всех точках незаконного митинга полиция предупреждает об ответственности за участие в несогласованных мероприятиях. Некоторые из участников акции задержаны.
Напомним, сторонники блогера Алексея Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
В США отреагировали на незаконные акции в России
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США в связи с задержаниями во время несогласованных акций в российских городах призывают Москву соблюдать международные обязательства, заявила пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс.
«В преддверии запланированных акций протеста в поддержку Навального власти России произвели задержания активистов, журналистов, заблокировали центр Москвы. Сообщается о сотнях протестующих, задержанных сегодня. Призываем РФ соблюдать международные обязательства в области прав человека», – говорится в комментарии Росс, передает РИА «Новости».
Также американская дипмиссия в своем Twitter призвала российские власти «уважать свободу прессы» на фоне сообщений «о задержаниях журналистов, несмотря на наличие у них спецжилетов и явно находившихся при исполнении своих прямых обязанностей».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.
Напомним, сторонники блогера Алексея Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Фонд Навального призвал Байдена ввести персональные санкции против россиян
Возглавляемый блогером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), включенный Минюстом в список иноагентов, призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против 35 человек, в том числе против «восьми высокопоставленных россиян, близких к президенту России Владимиру Путину», сообщил телеканал CNN.
«Письмо адресовано президенту Соединенных Штатов – самой могущественной страны. (США) уже давно применяют санкции к лицам, причастным к коррупции. Если кто и может что-то сделать, так это США», – заявил исполнительный директор фонда Владимир Ашурков телеканалу CNN.
По его словам, команда Навального намерена направить такой же список Е С и правительству Великобритании, передает РИА «Новости».
Телеканал отмечает, что ФБК направил Байдену список предлагаемых лиц в пятницу, семь из 35 имен уже внесены в санкционные списки США.
В письме упоминается имя бизнесмена Романа Абрамовича, он фигурирует в «приоритетном» коротком списке. Представитель олигарха заявил в электронном письме телеканалу, что «нет никаких оснований для таких заявлений, которые полностью беспочвенны». Также ФБК настаивает на включении в санкционный список министра здравоохранения России Михаила Мурашко – за якобы «сокрытие отравления» Навального и «препятствие усилиям» по его эвакуации в Германию для лечения.
Письмо Байдену подписал Ашурков, он заявил, что организация призывает США оказать давление на президента России, чтобы тот освободил Навального. По словам исполнительного директора ФБК, список из 35 россиян был разработан совместно с Навальным еще до его возвращения в Россию.
В письме говорится, что уже существующие санкции не направлены на «достаточное число нужных лиц». Предложенный список из 35 человек разделен на три группы: «олигархи», «нарушители прав человека» и «лица, напрямую причастные к преследованию Навального и нашей организации».
«Мы не хотели обнародовать этот список до тех пор, пока не составим полное досье на этих лиц. Но после ареста (Навального) мы знали, что должны действовать», – заявил Ашурков телеканалу.
СМИ США опубликовали список россиян, против которых ФБК просит у Байдена санкций, среди них директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, мэр Москвы Сергей Собянин, президент ВТБ Андрей Костин, глава Газпрома Алексей Миллер, главный редактор RT Маргарита Симоньян и другие.
Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».
В Госдуме отреагировали на призывы ФБК к США ввести санкции против россиян
Призывы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) ввести США санкции в отношении высокопоставленных россиян – это унижение себя и своей страны, заявил вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев. Член ОП Александр Малькевич, в свою очередь, назвал призывы ФБК госизменой.
«Я считаю это полным унижением себя и своей собственной страны. Если им так все не нравится в России, если они считают, что здесь все так плохо, ну, кто мешает – собрал чемодан и уехал, никто же не держит. Страны открыты. Но сидеть внутри страны, гадить и еще писать подобные письма – я считаю это неправильным», – передает слова Лебедева РИА «Новости».
Как отметил вице-спикер Госдумы, при наличии претензий к политическому режиму или экономическому строю нужно решать проблемы демократическим путем, участвуя в выборах. «Я считаю, что это абсолютно неправильный шаг, потому что я придерживаюсь той точки зрения, что сор из избы выносить не стоит, тем более, обращаться к другим странам... зарегистрируйте партию, примите участие в избирательной кампании», – сказал он.
Ранее телеканал CNN сообщил, что возглавляемый блогером Алексеем Навальным ФБК призвал Байдена ввести санкции против 35 человек, в том числе против «восьми высокопоставленных россиян, близких к президенту России Владимиру Путину».
В свою очередь первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич назвал просьбу ФБК к США ввести санкции против граждан РФ госизменой. "Конечно, эта ситуация абсолютно вопиющая. Здесь речь идет абсолютно о госизмене, во-первых. Во-вторых, я напоминаю, что Общественная палата выступила инициатором принять в России аналог американского закона Логана", - прокомментировал ситуацию Малькевич.
Суть этого закона, как напомнил общественник, состоит в том, "что подвергаются реальному уголовному преследованию люди, которые сотрудничают с зарубежными государствами с целью причинения вреда своей стране".
"Это не закон про иноагентов, это гораздо более мрачная история. Это то, что мы сейчас видим: гражданин Российской Федерации обращается к иностранному государству и говорит: "А давайте сделаем плохо таким-то гражданам РФ за то, что они ведут себя не так, как мы бы хотели". Те законы об иностранных агентах, которые у нас приняты, они мягкие, либеральные, и этим пользуются. У нас электоральный год, соответственно, давление будет усиливаться, идет информационная война совершенно лютого накала", - отметил Малькевич.
Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».
Сенатор: Незаконные акции показали, что протестная активность выдыхается
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Прошедшие в воскресенье в России незаконные акции показали, что протестная активность явно «выдыхается», заявил газете ВЗГЛЯД зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«У части участников прошлых акций наконец-то складывается понимание того, что их банально дурят и используют. Это касается и огромных средств в виде «донатов», которые Навальный собирает со своих «последователей», когда призывает скидываться на будущую помощь задержанным», – заявил Долгов.
По его словам, за годы активности Навального и его соратников, по оценке правоохранительных органов, в результате многолетнего «лохотрона» по сбору средств с граждан похищено как минимум 365 млн рублей, а по последним оценкам до 587. Он также отметил, что при этом Навальный никогда не выполнял обещания помочь тем, кого задерживают на организованных им митингах, по сути, предавая даже своих.
«К счастью, на вразумление многих, кто готов преступить закон, отлично работают жесткие, но честные предупреждения властей, что противозаконные действия, включая нападения на представителей органов правопорядка, будут решительно пресекаться и вызывать реакцию в полном соответствии с буквой уголовного законодательства», – подчеркнул эксперт.
Организаторы и кураторы митингов, по мнению Долгова, понимают, что суда Навальному всё равно не избежать, значит, его освобождение никогда и не являлось целью. «Более того – Западу нужен сидящий в России Навальный, поскольку там прекрасно понимали, что за четыре месяца пребывания Навального в Германии интерес к нему очевидно упал, поэтому он и был выдворен в Россию, в тюрьму. Теперь его можно назвать узником совести, на этом основании ввести санкции, что мы и видим из действий Европарламента и заявлений западных лидеров», – заключил он.
Ранее в МВД заявили, что в несогласованной акции в Москве в воскресенье принимали участие около двух тысяч человек, включая представителей СМИ. По данным полиции, 23 января в незаконной акции приняли участие около четырех тысяч человек.
Напомним, сторонники блогера Алексея Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
В ЕР отреагировали на призывы ФБК к США ввести санкции против россиян
США после истории со штурмом Капитолия хорошо подумают, прежде чем по просьбе Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом России в список иноагентов) вводить санкции против ряда россиян, считает первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.
«Мне сейчас не кажется, что Соединенные Штаты будут реагировать по-старому. На мой взгляд, они сейчас долго будут думать (о том, чтобы ввести санкции). После всех митингов, взятия конгресса, если США немного умнее хотят подойти к санкционной истории в целом, они должны сто раз подумать», – сказал Шхагошев РИА «Новости».
Он также добавил, что к разочарованию ФБК США вводят санкции против России тогда, когда посчитают нужным, вне зависимости от чьих-либо просьб и обращений.
При этом Шхагошев считает, что ФБК четко выполняет функции иностранного агента. «Они четко выполняют функции иностранного агента сейчас, потому что это уже такая система, начиная от финансирования и заканчивая докладами, а вот это обращение – это не больше, чем доклад, каким образом они сейчас действуют и что им сейчас обязательно нужна помощь. Потому что то, на что они рассчитывали по поддержке этих несанкционированных митингов, они не получают», – отметил он.
Ранее телеканал CNN сообщил, что возглавляемый блогером Алексеем Навальным ФБК призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против 35 человек, в том числе против «восьми высокопоставленных россиян, близких к президенту России Владимиру Путину».
В свою очередь первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич назвал просьбу ФБК к США ввести санкции против граждан РФ госизменой.
Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».
6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Джозефа Байдена новым американским президентом.
В ОП заявили, что фейки в TikTok о незаконных акциях стали более агрессивными
Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по СМИ Александр Малькевич прокомментировал появление в TikTok вбросов по незаконным акциям в России, отметив, что фейки стали более жесткие и агрессивные.
«TikTok был основной площадкой по разгону фейков именно потому, что там блогеры показали себя людьми с минимальной социальной ответственностью», – цитирует РИА «Новости» Малькевича.
Он подчеркнул, что в этом сервисе фиксировали много публикаций, «направленных на крайнюю дестабилизацию: бесконечные методички, памятки, как правильно протестовать».
«При этом почему-то не только учили делать вот эти так называемые сцепки, но и рекомендовали выставлять вперед женщин. (...) Теперь фейки стали жесткие, агрессивные. Задача — показать зверства силовиков, вызвать реальные кровопролития и взвинтить градус противостояния к следующим выходам», – заключил Малькевич.
Ранее в МВД заявили, что в несогласованной акции в Москве в воскресенье принимали участие около двух тысяч человек, включая представителей СМИ. По данным полиции, 23 января в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек.
Напомним, сторонники блогера Алексея Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
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