Pfizer предложила вакцину Африке по «непомерной цене» В США за сутки выявили 300 тыс. новых случаев COVID 3 января 2021, 16:19 Текст: Ольга Никитина

Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордные почти 300 тыс., сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. По данным университета, за минувшие 24 часа в США зафиксировали 299 тыс. 087 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 2 тыс. 398 пациентов с подтвержденным заболеванием, передает РИА «Новости». По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 20,4 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 350 тыс. человек. Напомним, в середине декабря число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что в течение следующих 60-90 дней суточная смертность от COVID-19 в США, вероятно, будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.

Россия выразила готовность передать Украине технологии производства «Спутника V» 2 января 2021, 21:33 Текст: Ольга Никитина

Россия готова полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. «Безусловно, мы готовы полностью передавать наши технологии для производства [вакцины «Спутник V»] на Украине», – сказал он в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1» в субботу, передает ТАСС. «Мы также готовы даже начать клинические испытания на Украине совместной вакцины AstraZeneca и «Спутник». Поэтому мы всячески готовы сотрудничать с Украиной, потому что мы считаем, что вакцины без [вне] политики», – передает РИА «Новости» слова Дмитриева. Ранее глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V» для его производства на территории страны и вакцинации. При этом минздрав Украины опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины. Украинцы просили президента страны Владимира Зеленского обеспечить их российской вакциной от COVID-19. Зеленский выражал сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. В Раде объяснили нежелание Минздрава Украины регистрировать «Спутник V» 3 января 2021, 07:57

Фото: RTД на Русском/YouTube

Текст: Антон Никитин

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива резко раскритиковал заявление главного санитарного врача Украины и замминистра здравоохранения Виктора Ляшко об отказе регистрировать российскую вакцину «Спутник V». По мнению Кивы, отказ от российской вакцины позволит Ляшко и Радуцкому «выслужиться» перед Вашингтоном. «Мы хорошо помним, как эти два афериста (Ляшко и Радуцкий) в начале 2020 года, заработали на продаже масок из госрезерва за границу, оголив страну перед болезнью. Так и сегодня эти проходимцы ищут возможность как нажиться на закупке вакцины и выслужиться перед американским посольством. При производстве российской вакцины внутри страны – это сделать будет намного сложней!» – написал Кива на своей странице в соцсети Facebook. Парламентарий считает, что действия украинских чиновников могут привести к тяжелым последствиям для здравоохранения страны. «Поэтому задыхайтесь и сдыхайте, пока они не получат нужный контракт с хорошим откатом и премиальными за саботаж, лоббизм и предательство!» – заявил он. Ляшко также высказался о том, что, согласно имеющейся информации, окончание третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V» запланировано на декабрь 2021 года. Ранее глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В тот же день глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия готова полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны. Ранее жители Украины просили Владимира Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Ларри Кинг госпитализирован с коронавирусом 3 января 2021, 02:57

Фото: Larry King/YouTube

Текст: Антон Никитин

Американский телеведущий Ларри Кинг госпитализирован с вызываемым коронавирусом заболеванием (COVID-19), сообщила телекомпания CNN. По имеющимся у телекомпании сведениям, 87-летний телеведущий уже на протяжении недели проходит лечение в одной из больниц Лос-Анджелеса (штат Калифорния). По словам осведомленных источников телекомпании, телеведущий находится на изоляции, посещения запрещены даже для членов семьи Кинга, передает ТАСС. Напомним, в конце апреля 2019 года Ларри Кинг перенес сердечный приступ. Ларри Кинг (имя при рождении – Лоуренс Харви Зайгер) родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке (в Бруклине) в семье еврейских эмигрантов из Белоруссии. Ток-шоу Larry King Live выходило в эфир на телеканале CNN в течение 25 лет и было включено в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное по сроку существования шоу на одном и том же канале, в одно и то же время, с одним и тем же ведущим. Всего в течение карьеры Кингу, по разным данным, дали интервью от 50 тыс. до 60 тыс. человек. В числе его собеседников были президент России Владимир Путин (2000 и 2010) и Михаил Горбачев (2008), все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, а также Маргарет Тэтчер, Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, Фрэнк Синатра, Марлон Брандо, Майк Тайсон, Стиви Уандер, Пол Маккартни. В мае 2013 года Ларри Кинг стал ведущим на Russia Today. Кинг, фирменной визитной карточкой которого являются очки и подтяжки, снялся примерно в 150 фильмах в роли самого себя, неоднократно озвучивал героев мультфильмов. В Москве вакцинацию от COVID расширили на сотрудников финансовой сферы и бюджетников 3 января 2021, 10:32

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Запись на вакцинацию от коронавируса открывается с понедельника в Москве для работников банковского и финансового сектора, а также для сотрудников органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Собянин сообщил в своем блоге, что для расширения доступа москвичей к «прививке от COVID-19», с 4 января открывается запись на вакцинацию «для работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней». Он добавил, что пункты вакцинации работают ежедневно, без выходных. Ранее стало известно, что прививку от коронавируса сделали более 800 тыс. россиян. Напомним, масштабная добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира Путина в декабре. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, в России произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V». Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит COVID. Актер Сергей Жигунов выписался из госпиталя в Крыму 3 января 2021, 11:21

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Актер Сергей Жигунов, госпитализированный с новой коронавирусной инфекцией в Крыму, выписался из госпиталя, последние тесты артиста на COVID отрицательные. Жигунов сообщил в Instagram, что «все последние тесты отрицательные». Он выразил надежду, что «антител хватит хотя бы на полгода». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zhigunov official (@zhigunov_sergey) «Спасибо ялтинским врачам и вам всем за поддержку», – добавил актер. Он также уточнил, что после трех недель болезни будет долечиваться амбулаторно. Напомним, 28 декабря стало известно, что Жигунов госпитализирован с COVID-19 в Крыму. Минздрав Украины опроверг сообщения о регистрации «Спутника V» 2 января 2021, 19:18 Текст: Ольга Никитина

Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V». «Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований», – написал Ляшко на своей странице в Facebook, добавив, что «слухи и политические заявления» о госрегистрации «Спутника V» на Украине «не соответствуют действительности». Он уточнил, что уже есть вакцины против COVID-19, которые разрешены к использованию по специальным процедурам. «Для такой регистрации использовались промежуточные отчеты клинических исследований. Исходя из этого Украина приняла решение о возможности регистрации вакцин, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной политикой. Подчеркиваю, только при указанных условиях будем допускать вакцины к использованию», – отметил Ляшко. Он также добавил, что согласно имеющейся информации, окончание третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V» запланировано на декабрь 2021 года. Ранее глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V» для его производства на территории страны и вакцинации. Украинцы просили президента страны Владимира Зеленского обеспечить их российской вакциной от COVID-19. Зеленский выражал сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Британия обновила рекорд по суточному приросту пациентов с COVID-19 2 января 2021, 18:59 Текст: Ольга Никитина

Количество выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании составило 57,7 тыс., что стало максимальным показателем с начала пандемии. Показатель превышает 50 тыс. новых случаев уже пятые сутки подряд. Число зафиксированных за последние 24 часа смертей среди инфицированных составило 445 по сравнению с 981 летальным исходом 30 декабря, когда был установлен антирекорд по этому показателю за период с 24 апреля, передает ТАСС. Напомним, в Британии выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. С 31 декабря большая часть Англии перешла в наивысший режим угрозы распространения коронавируса, при котором гражданам рекомендуется оставаться дома, запрещается ходить в гости, закрыты непродовольственные магазины, театры, рестораны, пабы, парикмахерские и спортзалы. Более 70 государств, включая Россию, большинство стран ЕС, Австралию, Аргентину, Канаду, Китай и Турцию, объявили о том, что временно прекращают пассажирское авиасообщение с Великобританией. Прививку от коронавируса сделали более 800 тыс. россиян 2 января 2021, 16:43 Текст: Ольга Никитина

Против новой коронавирусной инфекции в рамках масштабной вакцинации привились более 800 тыс. жителей России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Тверскую область. Он сообщил также, что в регионы поступило более 1,5 млн доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. «Вакцинация идет очень активно», – приводит его слова ТАСС. Кроме того, Мурашко сообщил, что граждане, вакцинировавшиеся против новой коронавирусной инфекции, с 1 января могут получить сертификат о вакцинации в личном кабинете на портале госуслуг. Масштабная добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира Путина в декабре. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, в России произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V». Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит COVID. В эстонской больнице испортили 20 вакцин Pfizer 3 января 2021, 14:39 Текст: Наталья Ануфриева

Больница эстонского города Рапла испортила 20 доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNtech, так как не хранила их в холоде, рассказала заведующая медицинским учреждением Пилле Мукк. Мукк рассказала, что «при поставке первых вакцин произошла человеческая ошибка, из-за которой первые дозы вакцины не смогли использовать», передает Delfi. По ее словам, дозам вакцины не обеспечили необходимую для их хранения низкую температуру. Напомним, вакцина Pfizer/BioNtech должна храниться при температуре минус 75 градусов, поскольку ее лечебные свойства очень чувствительны к изменениям в температуре. Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург указал на преимущество российской вакцины «Спутник V» перед вакциной Pfizer, связанное с логистикой. Кроме того, президент немецкого общества вирусологов Ральф Бартеншлагер заявил, что вакцины от COVID-19 на основе аденовируса, такие как российская «Спутник V», имеют преимущества в транспортировке, поскольку не требуют длительного охлаждения. Число жертв коронавируса в США превысило 350 тыс. человек 3 января 2021, 10:05 Текст: Наталья Ануфриева

Число жертв коронавируса в США превысило 350 тыс. человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. По данным университета, число скончавшихся от COVID-19 в стране достигло 350 тыс. 186 человек, всего в США заразились 20 млн 427 тыс. 780 человек, передает РИА «Новости». Во всем мире с начала пандемии выявили более 84,5 млн случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 1,8 млн пациентов с COVID-19. Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в штате Нью-Йорк превысило 1 млн. 11 декабря число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери американцев во Второй мировой войне. В тот же день директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что в течение следующих 60-90 дней суточная смертность от COVID-19 в США, вероятно, будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. В КНДР усилили противокоронавирусные меры 3 января 2021, 03:55 Текст: Антон Никитин

Власти КНДР усиливают меры по предотвращению распространения заболеваний в связи с наступлением зимнего сезона, а также из-за увеличения зафиксированных в мире случаев заражения новым коронавирусом, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По данным ЦТАК, в карантинных зонах на территории КНДР проводятся проверки для подтверждения их соответствия эпидемиологическим требованиям. Кроме того, медучреждения республики усилили работу по информированию населения по вопросам гигиены для недопущения инфицирования коронавирусом, передает ТАСС. Напомним, 26 июля 2020 года Ким Чен Ын распорядился закрыть город Кэсон в КНДР в связи с подозрением на выявленный случай COVID-19. Вызываемое коронавирусом заболевание заподозрили у человека, который незаконно пересек военно-демаркационную линию между КНДР и Республикой Корея. 29 июля власти КНДР рекомендовали иностранным дипломатам не покидать Пхеньян в связи с возможной вспышкой COVID-19 в Кэсоне. В тот же день СБ ООН вывел из-под санкций поставки в КНДР медоборудования. О выявлении первого случая COVID-19 в Северной Корее стало известно в начале февраля. В апреле перебежчик из КНДР рассказал о «реальной» ситуации с коронавирусом в Северной Корее. В России за сутки выявили 24,1 тыс. случаев коронавируса 3 января 2021, 11:31

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

За минувшие сутки в России выявлено 24 150 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Как сообщается в Telegram-канале штаба, «в России выявлено 24 150 новых случаев коронавируса в 84 регионах», из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3851, Санкт-Петербурге – 3738, Московской области – 1539. Всего в стране выявлено 3 236 787 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 618 882 человек, из них 19 847 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 504 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 58 506 человек. Накануне, 2 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 26 301. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 2151. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Число заразившихся коронавирусом в штате Нью-Йорк превысило 1 млн 3 января 2021, 04:58 Текст: Антон Никитин

Нью-Йорк стал четвертым американским штатом, в которых число выявленных случаев вызываемого коронавирусом заболевания превысило 1 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Нью-Йорке за время пандемии коронавирус был подтвержден у 1011665 человек. При этом 38273 человека умерли в мегаполисе от осложнений, вызванных COVID-19. Таким образом Нью-Йорк стал четвертым американским штатом, где число заболевших перевалило за 1 млн. Так, в Калифорнии к вечеру субботы насчитывалось 2367970 случаев заражения, в Техасе – 1786941, во Флориде – 1354833. В Иллинойсе коронавирус выявлен у 975352 человек, передает ТАСС. Согласно последним данным местных властей, в трех американских штатах – Калифорнии, Колорадо и Флориде – выявлены носители нового штамма коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании и, предположительно, может быть на 70% более заразен. Всего в США выявлено более 20,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 349,9 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. Напомним, 1 января число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 20 млн, число летальных исходов достигло 346 тыс. 11 декабря число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. В тот же день директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что в течение следующих 60-90 дней суточная смертность от COVID-19 в США, вероятно, будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. «Британский» штамм коронавируса зафиксировали в Таиланде 3 января 2021, 12:28 Текст: Наталья Ануфриева

Первые четыре случая заражения «британским» штаммом коронавируса зафиксировали в Таиланде, сообщают местные СМИ. Телеканал Thai PBS сообщил, что мутация коронавируса была обнаружена у прибывшей в Таиланд семьи, состоящей из четырех граждан Великобритании. Все они находятся на карантине в частной больнице, передает РИА «Новости». Ранее «британский» штамм коронавируса выявили во Вьетнаме. 31 декабря 2020 года «британский» штамм коронавируса обнаружили в Китае. В тот же день Британия установила новый рекорд по суточному приросту случаев коронавируса. Pfizer предложила вакцину Африке по «непомерной цене» 3 января 2021, 16:05 Текст: Ольга Никитина

Компании Pfizer и BioNTech предложили поставить созданную ими вакцину от COVID-19 в количестве 50 млн доз в Африку для медицинских работников. При этом предложение содержит «непомерно высокую цену», передает Bloomberg реакцию председательствующей в Африканском союзе ЮАР. Сейчас Африканский союз ведет переговоры с рядом поставщиков вакцин от нового коронавируса, включая компанию Johnson & Johnson. Между тем Африканский экспортно-импортный банк сообщил 24 декабря, что странам Африки требуется в экстренном порядке более 9 млрд долларов, чтобы закупить минимально необходимое количество вакцины от COVID-19 с целью остановить эпидемию на континенте, которая продолжает разрастаться, передает ТАСС. Большинство стран Африки являются участниками COVAX («Ковакс») – международного механизма, запущенного Всемирной организацией здравоохранения совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. COVAX призван поддерживать создание производственных мощностей и проводить закупки вакцин от COVID-19. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, облегчая доступ к ним развивающихся государств. Однако, согласно оценкам экспертов, в рамках программы COVAX в 2021 году можно будет вакцинировать не более 20% населения Африки. Это недостаточно для того, чтобы остановить на континенте эпидемию COVID-19. По последним данным, в Африке выявлены 2 млн 782 тыс. 260 зараженных коронавирусом, из них более 66 тыс. умерли. Наибольшее число инфицированных и умерших зафиксировано в ЮАР, за ней следуют Марокко, Египет, Тунис и Эфиопия. Между тем в конце декабря вакцинацию российским «Спутником V» начала другая африканская страна – Гвинея. Прививки там сделали в том числе члены правительства.