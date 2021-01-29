Генсек ООН сделал прививку от COVID Случаи одновременного заражения двумя штаммами COVID выявили в Бразилии 29 января 2021, 05:53 Текст: Наталья Ануфриева

Два случая одновременного инфицирования сразу двумя штаммами коронавируса были выявлены у жителей южного бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул, сообщают местные СМИ. Издание Diario de Canoas сообщило, что, по словам ученого Фернанду Спилки из лаборатории молекулярной микробиологии университета города Нову-Амбургу, речь идет о двух пациентах в возрасте около 30 лет, передает ТАСС. Отмечается, что у этих пациентов, несмотря на обнаружение следов заражения сразу двумя разновидностями коронавирусной инфекции, заболевание протекало в легкой и средней форме. Вместе с тем ученые пока не могут спрогнозировать, насколько опасным может оказаться течение болезни у пациентов из групп риска. Исследователи полагают, что речь также может идти о последовательном заражении двумя разными штаммами SARS-CoV-2 с небольшим временным интервалом, что свидетельствует о важности изоляции инфицированных и соблюдения мер социального дистанцирования. Всего ученым удалось выявить в Риу-Гранди-ду-Сул пять разновидностей коронавируса, среди которых штаммы с мутацией в S-белке, которые, по мнению ряда исследователей, являются более заразными, нежели изначальный вирус, впервые обнаруженный в китайском Ухане. Такие изменения структуры оболочки вируса характерны для так называемых южноафриканского и бразильского штаммов. По мнению Спилки, это также говорит о высокой концентрации различных геномов коронавируса, циркулирующих в стране. Выводы ученых размещены в научной базе medRxiv и пока не рецензировались и не публиковались в научных журналах. Напомним, 16 января министерство здравоохранения Бразилии выявило первый случай заражения коронавирусом, возбудителем в котором стал обнаруженный в Японии новый «бразильский» штамм из штата Амазонас.

Путин поручил привить от коронавируса почти 70 млн россиян 28 января 2021, 15:10

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо привить около 70 млн россиян от коронавирусной инфекции, заявил президент Владимир Путин. «В эту прививочную кампанию, связанную с гриппом, почти 70 млн человек привили. Мне [глава Роспотребнадзора Анна] Попова докладывала вчера – 68 млн. Примерно на такие же показатели должны выйти и по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией», – заявил президент в ходе совещания с правительством, передает ТАСС. Президент отметил, что производство вакцины от коронавирусной инфекции в России идет с опережением графика. «Министр [промышленности и торговли Денис] Мантуров докладывал о том, что промышленность работает даже с опережением графика по количеству выпускаемых препаратов», – заявил глава государства. Президент отметил, что в России по сравнению со многими европейскими странами уровень заболеваемости COVID-19 ниже. «На 100 тыс. населения у нас примерно 12 человек заболевших. Это в четыре раза меньше, чем в европейских странах, во многих европейских странах», – сказал Путин. Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания сообщила, что на данный момент произведено 8,2 млн доз, для вакцинации граждан в медицинские организации направлено 2,7 млн доз. Она добавила, что разница между объемами производства и доступными для вакцинации дозами обоснована контролем качества и безопасности вакцин. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Масштабную вакцинацию нгачали проводить в декабре, возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. Китайские врачи начали брать мазки на COVID-19 ректально 28 января 2021, 09:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Китайские врачи начали брать мазки ректально для тестирования на коронавирус: по их мнению, этот метод более точен по сравнению с другими, пишут СМИ. Заместитель главного врача отделения инфекционных респираторных заболеваний пекинской больницы «Ююань» Ли Тунцзэн заявил китайским журналистам, что для массового скрининга на коронавирус проведение ПЦР-теста при помощи мазка из зева наиболее быстрый и удобный метод. При этом коэффициент точности теста при взятии мазка из носоглотки значительно выше, однако процедура не очень приятная. По его словам, некоторые бессимптомные носители вируса или заболевшие в легкой форме после заражения восстанавливаются очень быстро, возможно через 3-5 дней выявить вирус с помощью мазка из зева не удастся. «Исследования показали, что у некоторых зараженных вирус сохраняется более длительное время в испражнениях или в прямой кишке, по этой причине добавили ПЦР-тест при помощи мазка ректально для того, чтобы повысить процент обнаружения инфицированных и сократить запоздалые диагнозы», – передает РИА «Новости» слова Ли Тунцзэна. По словам врачам, с учетом того, что этот метод тестирования не такой удобный, как мазок из зева, его используют только в точках централизованного карантина. Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что тест на коронавирус может показать ложный отрицательный результат в 30-40% случаев. Ученый объяснил связь темы чипирования людей с вакцинацией 28 января 2021, 16:44 Текст: Алексей Дегтярев

Тематика чипирования людей при помощи вакцины от коронавируса поднята лоббистами, выступающими против вакцин, чтобы продвигать теорию отказа от профилактики вакцин, заявил и. о. директора ФГБУ НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов. «Фантастических и конспирологических идей очень много, в том числе вокруг ковида. На наш взгляд, эта тема активно поднята «антивакцинальными» лоббистами для того, чтобы продвигать теорию отказа от вакцинопрофилактики», – заявил Лиознов, говоря о чипировании с помощью вакцин от коронавируса, передает РИА «Новости». В 2020 году с эфира «России 24» сняли выпуск передачи Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», в которой режиссер рассказал о проекте основателя Microsoft Билла Гейтса по «чипированию» людей для контроля и «сокращения человечества». После этого прокуратура Москвы потребовала открыть уголовное дело по распространению фейка об искусственном создании коронавируса для чипирования людей. Сам Гейтс заявил, что поражен тем, что его имя активно используется сторонниками теорий заговора в связи с пандемией коронавируса. Выявлено повышающее риск смерти от COVID-19 в три раза заболевание 28 января 2021, 08:43 Текст: Дмитрий Зубарев

Американские ученые обнаружили, что у пациентов с шизофренией вероятность умереть от COVID-19 примерно в 2,7 раза выше, чем у людей без психического расстройства, следует из статьи в журнале JAMA Psychiatry. В ходе анализа специалисты изучили медицинские записи 26540 пациентов из Нью-Йорка в период с марта по май 2020 года, среди которых коронавирусом заразились 7348 человек. Ученые разделили пациентов с психическими заболеваниями на три категории – с расстройствами шизофренического спектра, аффективными и тревожными расстройствами, сравнив исходы их заболевания с другими больными COVID-19, у которых подобных расстройств не было, передает РИА «Новости». Так, из более чем семи тысяч заразившихся коронавирусом 75 пациентов страдали шизофренией, 564 – аффективными расстройствами, еще 360 – тревожными. При этом 864 пациента с COVID-19 умерли или были переведены в хосписы в течение 45 дней с момента постановки диагноза. Скорректировав результаты с учетом пола, возраста, расы и известных факторов риска, ученые обнаружили, что у людей с шизофренией вероятность умереть от COVID-19 примерно в 2,7 раза выше. Вместе с тем связи между аффективными или тревожными расстройствами и смертью от коронавируса ученые не обнаружили. Как отметили авторы исследования, сокращение продолжительности жизни у страдающих шизофренией обычно связывается с другими медицинскими факторами риска. При этом специалисты указали, что в вопросе связи шизофрении и смертности от COVID-19 необходимы дальнейшие исследования. Ранее бразильские ученые выяснили, что COVID-19 атакует клетки центральной нервной системы, вызывая повреждения в коре головного мозга. По их словам, это может привести к проявлениям шизофрении, болезни Альцгеймера и Паркинсона. При этом специалисты уточняют, что такие изменения замечены у пациентов, переносящих заболевание как с осложнениями, так и в легкой форме. Россия возобновит авиасообщение с еще двумя странами 28 января 2021, 22:15 Текст: Алина Назарова

Россия с 8 февраля возобновляет международное авиасообщение с Грецией и Сингапуром, рейсы будут выполняться из Москвы в Афины дважды в неделю, в Сингапур – три раза в неделю, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. «По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией (Москва – Афины, два рейса в неделю) и Сингапуром (Москва – Сингапур, три рейса в неделю)», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Штаб принимает решение о возобновлении авиасообщения с той или иной страной, исходя из критериев эпидемиологической безопасности: число новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тыс. населения не должно превышать 40, суточный прирост заразившихся составляет не более 1% за 14 дней, а коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за семь дней – не более одного. Как сообщили в аэропорту Домодедово, авиакомпания «Сингапурские авиалинии» возобновила полеты из Москвы с частотой раз в неделю. С российской стороны перевозчиком по маршруту Москва – Сингапур до приостановки полетов был «Аэрофлот», на данный момент компания официально не сообщала о возобновлении рейсов. В то же время власти Греции продлили до 8 февраля разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю при наличии отрицательного результата теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице. В середине января в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса было принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией. Напомним, с 1 августа 2020 года Россия постепенно начала возобновлять регулярное международное авиасообщение с рядом стран, прерванное весной из-за угрозы распространения коронавируса. Россияне могут полететь в Абхазию, Белоруссию, Великобританию, Казахстан, Киргизию, Кубу, Польшу, Республику Корея, Сербию, Танзанию, Турцию, Черногорию, Швейцарию, Японию. Генсек ООН: На деньги десяти миллиардеров можно обеспечить вакцинами весь мир 28 января 2021, 22:54 Текст: Алина Назарова

Денег, которые во время вызванного пандемией кризиса скопили десять самых крупных миллиардеров, хватило бы на то, чтобы победить нищету и оплатить вакцинацию во всем мире, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. «Доклад Oxfam (британской неправительственной организации) на этой неделе показал, что денег, накопленных десятью самыми крупными миллиардерами мира во время кризиса, будет более чем достаточно, чтобы не допустить скатывания кого бы то ни было в нищету в результате пандемии», – сказал Гутерреш, передает РИА «Новости». По его словам, эти деньги могли «бы также оплатить вакцинацию от COVID-19 для всех и везде». Ранее Гутерреш заявил, что в результате пандемии коронавируса мир стал очень хрупким и вступил в тяжелейший за последнее столетие экономический кризис. Также генсек ООН сравнил 2021 год с 1945-м, отметив, что сегодня война ведется против коронавируса. В Минздраве предупредили об угрозе еще более страшной пандемии 28 января 2021, 09:43 Текст: Дмитрий Зубарев

Следующая пандемия может быть еще разрушительнее, чем нынешняя, если не укреплять инфраструктуру общественного здравоохранения, не создать систему глобального мониторинга инфекций и не повысить всеобщий охват услугами здравоохранения, заявил завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико. «Поэтому наверняка мы знаем, что если не извлечем уроки из пандемии коронавирусной инфекции, не примем решения, подкрепленные определенными ресурсами, то следующая пандемия, которая несомненно наступит, будет еще разрушительнее», – передает ТАСС слова эксперта. Брико также отметил, что пандемия, с одной стороны, обострила ситуацию с инфекционными службами у нас в стране, а с другой стороны – способствовала развитию противоэпидемической службы. «Государство должно быть готово на национальном уровне к отражению угроз, связанных с инфекционными заболеваниями. К сожалению, в последние годы эпидемиологии инфекционных заболеваний уделялось недостаточное внимание. Есть шанс, что теперь это изменится», – отметил он. По словам Брико, новый коронавирус SARS-CoV-2 войдет в число сезонных респираторных инфекций. «COVID-19 создал чрезвычайную ситуацию в мире. И искоренить этот вирус (вызывающий COVID-19 SARS-CoV-2 – прим. ВЗГЛЯД) не удастся. Он войдет в нашу жизнь, как это сделал «свиной грипп» в 2010-м году, и будет одним из этиологических агентов ОРВИ», – сказал Брико. По его словам, на данный момент известно более 200 бактерий и вирусов, которые вызывают острые респираторные заболевания, при этом четыре из них – коронавирусы. «Новый коронавирус просто станет пятым в этой группе вирусов. Остается только надеяться, что он не будет настолько изменчив, как вирус гриппа, хотя это пока прогнозировать сложно», – отметил эксперт. Он добавил, что мутации коронавируса носят точечный характер. «Последние события показывают, что уже в 2020 году появилось несколько новых вариантов. Помимо зафиксированной мутации вируса в Великобритании, есть один из вариантов, предположительно, из ЮАР. Мутации, по данным ученых, носят точечный характер, но дальнейшее развитие событий прогнозировать пока сложно», – сказал Брико. По словам эксперта, уже известно, что у «британской» версии вируса выше скорость его передачи. «По некоторым данным, индекс репродукции нового варианта вируса увеличивается на 0,4-0,7 приблизительно и сейчас составляет 2,4. Это значит, что один человек может заразить двух-трех», – пояснил Брико. При этом он добавил, что это существенно ниже, чем у кори, при которой один человек может заразить до 12-18 человек. «Но преуменьшать значение коронавируса нельзя, – добавил эпидемиолог. – Очень хочется верить, что коронавирус не будет настолько изменчив, как вирус гриппа». Ранее в России получили первое в мире изображение «британского» штамма коронавируса. Установлены самые распространенные фейки о коронавирусе 28 января 2021, 12:43 Текст: Евгения Шестак

Самым распространенным фейком о коронавирусе среди россиян стал миф о том, что вирус – это следствие «заговора мировой элиты», якобы призванного сократить население планеты, с ним сталкивались 80% респондентов, выяснил Центр социологических исследований, входящий в структуру АНО «Диалог». Пандемия коронавируса породила множество фейковой информации относительно заболевания, чтобы не стать жертвой аферистов, россиянам нужно разобраться в переизбытке информации, передает Lenta.ru. Центр социологических исследований в конце декабря провел масштабное исследование и изучил, в какие мифы относительно коронавируса люди верили больше всего. Оказалось, что среди россиян самым распространенным фейком стал миф о том, что коронавирус – это следствие заговора мировой элиты или мирового правительства, призванный сократить население планеты. С ним сталкивались 80% респондентов, причем 56% из них заявили, что готовы поверить в эту информацию. Другие утверждали, что основатель Microsoft Билл Гейтс проведет чипирование человечества с помощью вакцины от коронавируса – так он установит тотальный контроль над всеми. С этим мифом сталкивался 51% участников опроса. Чуть меньше доверия респонденты оказали фейку о том, что вакцина от коронавируса будет содержать в себе чипы для отслеживания людей. Отмечается, что основной площадкой для распространения фейков стали соцсети. В них часто утверждалось, что человечество ждет дефицит товаров первой необходимости или кризис, при этом авторы сообщений ссылались на «высокопоставленных чиновников». Еще одним значимым фейком весны стала новость о скором закрытии Москвы: утверждалось, что в ближайшее время въезды в город перекроют. Издание отмечает, что недоверие к традиционной медицине породило множество мифов о том, как правильно лечиться. Зараженным советовали имбирь, пары спирта, воду с лимоном, соду или просто витамины – утверждалось, что они отлично помогают от COVID-19. Еще один фейк распространялся от имени доктора Леонида Рошаля – он якобы называл чеснок эффективным средством профилактики коронавируса. Также вокруг вакцины от коронавируса возникло огромное количество домыслов. Утверждалось, что она состоит из «частиц смертельных болезней и ядов», приводит к мутациям, содержит чипы и компонент, «провоцирующий заражение вирусом». В сети также активно рассуждали о том, что россиян принуждают к вакцинации, и убеждали в опасности самой процедуры. Пик распространения фейков о коронавирусе пришелся на март, апрель и май 2020 года, отметили в Генпрокуратуре России. То, что именно тогда люди были готовы верить в слухи, связали с тем, что к лету россияне стали знать больше подтвержденной информации о вирусе. Активной борьбой с фейками занялся Роскомнадзор. В ведомстве отчитались, что за год заблокировали более тысячи недостоверных материалов о коронавирусе. Ведущий эксперт АНО «Диалог» Тимофей Ви отметил, что в основе любого фейка лежит информационный вакуум – отсутствие достоверной и при этом простой и понятной информации, объясняющей явление или событие. Если люди не могут получить простое объяснения от СМИ или официальных властей, существующий информационный вакуум заполняют фейки. Важным условием борьбы с ними он назвал возможность получить доступное и понятное объяснение, проверенную информацию. Кроме того, необходимой составляющей он ранее называл «здоровый скептицизм». Напомним, ранее сторонники теорий заговора упрекнули бизнесмена Билла Гейтса в том, что он якобы стремится имплантировать людям микрочипы под видом вакцины от коронавируса. Так, с эфира «России 24» сняли выпуск передачи Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», в которой режиссер рассказал о проекте Гейтса по «чипированию» людей для контроля и «сокращения человечества». После этого прокуратура Москвы потребовала открыть уголовное дело по распространению фейка об искусственном создании коронавируса для чипирования людей. Сам Гейтс заявил, что поражен тем, что его имя активно используется сторонниками теорий заговора в связи с пандемией коронавируса. Также накануне Лига безопасного интернета зафиксировала случаи мошенничества в Сети, связанные с продажей вакцин против коронавируса. В Минздраве заявили, что человек после вакцинации может быть носителем коронавируса 28 января 2021, 14:30 Текст: Дмитрий Зубарев

Человек, который прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции, может остаться ее носителем и поэтому должен соблюдать меры профилактики, заявил и.о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава Дмитрий Лиознов. «Привитый человек, он защищен, у него болезнь не развивается, но возбудитель может попасть на слизистые оболочки, там сохраняться какое-то время и выделяться во внешнюю среду. <...> Им может быть и здоровый человек, у которого заболевание может и не развиться, но может быть вот этим временным носителем. Именно поэтому мы говорим, что привитый должен соблюдать определенные меры противоэпидемические, чтобы не заразить других», – передает ТАСС слова Лиознова. Ранее ученые выявили «память» организма на коронавирусы. В России зарегистрировали 19,1 тыс. новых случаев коронавируса 28 января 2021, 11:15

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

За минувшие сутки в России выявлены 19 138 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 138 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 11,5% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2897, Санкт-Петербурге – 2128, Московской области – 939. Всего в стране выявлено 3 793 810 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 229 258 человек, из них 26 775 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 575 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 71 651 человек. Накануне, 27 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 17 741. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1397. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Ученые нашли сходный с коронавирусом патоген в образцах 2010 года 28 января 2021, 10:53 Текст: Дмитрий Зубарев

Камбоджийские ученые обнаружили патоген, совпадающий по структуре с вирусом, вызывающим COVID-19, на 92,6%, в образцах, которые хранились в лаборатории с 2010 года, сообщила South China Morning Post. В ходе исследования природы нового коронавируса ученые из лаборатории Института Пастера в Пномпене обнаружили в образцах, взятых у подковоносых летучих мышей на северо-востоке Камбоджи в 2010 году, два вируса, которые на 92,6% схожи с SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19. Это самый близкий к вирусу SARS-CoV-2 образец патогена, обнаруженный за пределами Китая, передает ТАСС. Среди известных вирусов в наибольшей степени (на 96,2%) схож с SARS-CoV-2 вирус летучих мышей, обнаруженный в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что изменения генома коронавируса в России незначительны, ежемесячно проводится анализ порядка 150 геномов. В центре Гамалеи заявили о близкой к стопроцентной эффективности «Спутник V» 28 января 2021, 13:06 Текст: Алексей Дегтярев

Эффективность «Спутника V» по выработке клеточного иммунитета близка к 100%, заявила старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов центра Гамалеи Дарья Егорова. «Иммунологическая эффективность, которая, собственно, касается клеточного и гуморального иммунного ответа, в плане гуморального иммунного ответа она превышает 98% на данный момент по тем результатам, которые у нас есть, и по клеточному иммунитету она стремится к 100%», – цитирует Егорову ТАСС. Летом 2020 года президент Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Вирусолог спрогнозировал снятие коронавирусных ограничений в России 28 января 2021, 07:46 Текст: Дмитрий Зубарев

Пандемия коронавируса постепенно подходит к концу, такое мнение высказал сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН, вирусолог Феликс Ершов. Как отметил ученый, окончательно пандемия завершится, когда 70-80% человечества «проконтактируют» с вирусом, сообщает Ura.Ru. Немалую роль в окончании пандемии играют прививки, добавил вирусолог. Исчерпывающая информация об эффективности массовой вакцинации от коронавируса, по его словам, появится уже через несколько месяцев. Ограничения, связанные с распространением COVID-19, могут быть сняты в России уже к лету, заключил Ершов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении антикоронавирусных мер: режим удаленной работы в столице перестает быть обязательным, а рестораны и клубы смогут работать ночью. Также он снял с работодателей обязанность перевести на удаленку как минимум 30% сотрудников, предоставив им право самостоятельно принимать соответствующие решения. Напомним, президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, что позволяет аккуратно снимать введенные ограничения. Российские ученые придумали защищающие сменные фильтры для масок 28 января 2021, 09:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Молодые ученые из Красноярского научного центра СО РАН (КНЦ СО РАН) придумали сменные фильтры из нановолокон для масок-респираторов, которые задерживают инфекционные частицы размером менее 100 нанометров, сообщает пресс-служба Федерального исследовательского центра (КНЦ СО РАН). Проект под руководством аспирантки, младшей научной сотрудницы КНЦ Айрааны Куулар получил 500 тыс. рублей на конкурсе «Умник» Фонда содействия инновациям, передает РИА «Новости». По данным разработчиков, самоочищающиеся фильтры для масок делают в виде витражной структуры, которая не пропустит вирусы и обеспечит защиту органов дыхания на 99%. Фильтр из нановолокон, соединенных с металлической микросеткой, помещается в маску-респиратор. Это позволяет проводить по ней электрический импульс, что очищает поверхность мембраны. Для подачи электричества в фильтре размещен нагревательный элемент, работающий при напряжении в 5 вольт. Сам же фильтр отличается нанопористостью и микронной толщиной пористого слоя, что дает ему возможность задерживать мельчайшие частицы и не создавать при этом большого сопротивления дыханию. «Большинство аэрозольных фильтров конкурентов способны задерживать частицы размером 2,5 микрометра. Однако такие фильтры не препятствуют прохождению частиц с меньшими диаметрами, например, вирусов или сажи. Именно поэтому возникла идея создания нашей разработки, способной задерживать частицы размером менее 100 нанометров», – цитирует пресс-служба куратора проекта Айраану Куулар. «Такая маска станет отличным средством защиты для врачей и пациентов не только в период гриппа и острых вирусных инфекций, но и для шахтеров, которые постоянно нуждаются в респираторной защите», – отметила Куулар. На данный момент исследователи создали первую партию инновационных фильтров. Авторы уже получили патент на промышленный образец изобретения. Ранее сингапурские ученые разработали маску, которая может зафиксировать симптомы, свидетельствующие о подозрении на коронавирус. В Башкирии переименовали «ковидный паспорт» 28 января 2021, 14:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Глава Башкирии Радий Хабиров после общественного резонанса вокруг введения в регионе ковидного паспорта заявил, что этот документ будет называться «справкой», чтобы человек мог доказать факт вакцинации от коронавируса или наличие антител. «Я вам честно скажу, не ожидал, что наша сугубо региональная инициатива будет очень бурно и своеобразно в федеральном масштабе (обсуждаться – прим. ВЗГЛЯД). Целый ряд регионов выступили своими мнениями, ряд общественных деятелей. Поэтому мы решили подумать. Наверное, людей смутило слово «паспорт». Это тот случай, как корабль назовешь, он так и поплывет», – передает РИА «Новости» слова Хабирова. По его словам, документ – это QR-код, который даст возможность снимать ограничения чуть быстрее. «Но что я хочу сказать, у нас сегодня будет оперштаб, мы начинаем снимать ряд ограничений. Сегодня на штабе мы обсудим этот проект. Мы опасались такого излишнего внимания, давайте не будем называть «антиковидный паспорт», мы продумаем некую справку, чтобы человек мог иметь в кармане, что подтверждает либо факт вакцинации, либо наличие антител», – пояснил глава региона. Ранее Хабиров заявил о введении в регионе ковидных паспортов, которые будут получать жители с антителами. Отмечалось, что на держателей таких удостоверений не будут распространяться многие ограничения режима повышенной готовности. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД