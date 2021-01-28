Подорожавшая в 90 раз картина Ботичелли продана с аукциона

28 января 2021, 20:05
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Картина «Молодой человек с медальоном» художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли продали на аукционе в Нью-Йорке за 92 млн долларов. Предыдущий владелец купил ее в 1982 году более чем за 1 млн долларов.

Боттичелли создал полотно в 1470-80 годах, оно принадлежало нескольким поколениям семьи аристократов из Уэльса. Эксперты оценивали его в 80 млн долларов, предполагалось, что итоговая цена лота может превысить 100 млн долларов, передает ТАСС.

Личность покупателя не сообщается, обладателю картины с учетом налогов придется заплатить за нее 92,184 млн долларов.

Картину выставляли в в крупнейших собраниях произведений искусства, включая Национальную галерею в Лондоне и Музей искусств Метрополитен в Нью-Йорке.

В 2017 году картина Винсента Ван Гога «Вспаханное поле и пахарь» продали на аукционе в Нью-Йорке за 81,3 млн долларов. Эксперты изначально оценивали ее стоимость в 50 млн долларов.

Текст: Алексей Дегтярев
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