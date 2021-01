Эксперт: IT-гиганты знают о гражданах больше государства В Telegram появилась функция переноса переписки из WhatsApp 27 января 2021, 23:47

Текст: Антон Никитин

Мессенджер Telegram внедряет функцию переноса переписки пользователей из других приложений, в частности WhatsApp, следует из описания обновления, размещенного в магазине приложений AppStore. «Теперь можно перенести в Telegram историю переписки из других приложений – например из WhatsApp, Line или KakaoTalk», – приводит ТАСС текст описания обновления в магазине приложений AppStore. Кроме того, после обновления мессенджера пользователи смогут без следа удалять созданные группы для всех участников, секретные чаты из списка чатов, а также историю звонков. Напомним, 16 января мессенджер WhatsApp отложил сроки введения новой политики, в соответствии с которой пользователи должны делиться данными с социальной сетью Facebook. Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, включив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В частности, компания собиралась получить сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о бегстве пользователей в Telegram из-за новой политики WhatsApp. Так, после обновления пользовательского соглашения от принадлежащего Facebook мессенджера отказалась администрация президента Турции. Кроме того, из WhatsApp в Telegram ушла глава ЦИК Элла Памфилова. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров неоднократно предупреждал владельцев смартфонов об опасности использования приложения WhatsApp, призывая пользователей удалить со своих устройств принадлежащий Facebook мессенджер из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.

В Сети выяснили методы раскрутки хэштега #СвободуНавальному в соцсетях 25 января 2021, 22:39 Пользователи выяснили, что хэштегу #свободунавальному удалось закрепиться в трендах социальной сети Twitter благодаря активности большого числа ботов. Во многих профилях пользователей социальной сети Twitter, делавших публикации с хэштегом #СвободуНавальному, отсутствует какая-либо активность: совсем нет или очень мало подписок, подписчиков, публикаций, взаимодействия с другими пользователями, а большинство аккаунтов вообще зарегистрировано в январе 2021 года. При этом авторы блога разыскали десятки однотипных аккаунтов, сообщает «Ридус» со ссылкой на блог «Фонд бабла с коррупцией» . «Мы имеем развитую сеть бот-аккаунтов, которые заполняют интернет-пространство и, в частности, социальную сеть Twitter определенным контентом. Своими действиями они подняли в топы рейтинга Twitter тему Навального и хэштег #свободунавальному. Реальная же поддержка Навального его сторонниками и другими гражданами страны остается на низком уровне», – уверены авторы расследования. Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. Вне закона в России могут оказаться около 1 млн «умных» счетчиков 25 января 2021, 09:02 Текст: Алина Назарова

Не менее 1 млн используемых в ЖКХ «умных» счетчиков электроэнергии могут оказаться вне закона из-за того, что применяемый в приборах зарубежный стандарт передачи данных не вошел в утвержденный в конце декабря перечень допустимых, в отличие от менее распространенного отечественного аналога. Популярный стандарт передачи данных интернета вещей NB-IoT не вошел в перечень допустимых к использованию в системах и приборах учета электроэнергии, следует из письма МТС, «МегаФона», «Вымпелкома» и Tele2 замглавы Минцифры Олегу Иванову от 22 января. Перечень утвержден приказом Минцифры 30 декабря 2020 года, единственным допустимым протоколом передачи данных в системах учета электроэнергии признан отечественный NB-Fi, пишет «Коммерсант». Стандарт NB-IoT используется для подключения к сети приборов, оснащенных традиционной или встроенной виртуальной (eSIM) сим-картой. От стандартов GSM, 3G и 4G его отличает меньшее энергопотребление, что позволяет устройствам работать до десяти лет без замены батареи. Поэтому такая сеть оптимальна для приборов, передающих небольшие объемы информации с определенной периодичностью: счетчиков электроэнергии, датчиков мониторинга трубопроводов, открытия люков, систем «умного города». Бытовые приборы обычно подключают к сети по Wi-Fi. Все крупные операторы уже оказывают услуги на базе стандарта NB-IoT. Так, у «Вымпелкома» есть сети на NB-IoT в Центральном и Уральском ФО. Там считают, что из-за действий Минцифры вне закона только в Центральной России могут оказаться около 1 млн приборов учета электричества, а их замена приведет к росту цен на электроэнергию. Предложенные Минцифры ограничения потребуют пересмотра ряда проектов и для «Ростелекома», подтвердили там. МТС запустила сеть интернета вещей на NB-IoT более чем в 70 регионах России. «МегаФон» реализовал на этом стандарте уже два проекта на федеральном уровне. В Tele2 сообщили, что также имеют несколько проектов с NB-IoT для заказчиков из ЖКХ. Между тем, в Минцифры пояснили, что в перечень включены стандарты, рекомендованные Минэнерго и ФСБ и принятые Росстандартом. В ведомстве также заявили, что документ будет носить рекомендательный характер. Стандарт NB-Fi основан на российской технологии, разработанной компанией «Вавиот», и был утвержден Росстандартом в 2019 году как первый отечественный протокол интернета вещей. Операторы связи в своем письме в Минцифры утверждают, что он менее безопасен, чем иностранные аналоги, потому что работает в нелицензируемых частотах. В «ЭР-Телекоме» добавляют, что и протокол NB-IoT был утвержден Росстандартом в сентябре 2020 года, а к утверждению готовится второй по популярности после него в мире стандарт – LoRaWAN, который также не попал в перечень Минцифры. Эксперт объяснил сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp 26 января 2021, 18:10

Текст: Татьяна Косолапова

«Судя по тому, что доступ удалось восстановить в достаточно сжатые сроки, проблема скорее всего была на программном уровне», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель группы сопровождения клиентов КРОК Облачные сервисы Ренат Сайфутдинов, комментируя сбой в соцсетях Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp. Согласно данным сервиса Downdetector, который отслеживает отключения популярных интернет-ресурсов, в работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp у российских пользователей зафиксировали сбой. «Facebook, Instagram и WhatsApp интегрированы между собой. Поэтому совершенно ясно, что сервисы, отвечающие за авторизацию пользователей российского и северо-европейского региона, расположены в одном дата-центре. На сбои жаловались как раз жители России, Финляндии и Эстонии. И может быть миллион причин этого сбоя. Но судя по тому, что доступ удалось восстановить в достаточно сжатые сроки, проблема скорее всего была на программном уровне. Устранение неисправностей вычислительного оборудования заняло бы гораздо больше времени», – говорит Сайфутдинов. Он отмечает, что подобные инциденты не редкость, и, как правило, все они краткосрочные. Это популярные каналы коммуникации, в которых люди проводят по несколько часов в день, поэтому любая неполадка в инфраструктуре на виду. Одни из последних глобальных сбоев в работе Facebook, Instagram и WhatsApp случились весной и летом 2020 года, причиной стало программное обеспечение (ПО), используемое командой разработки. В январе текущего года российские пользователи обнаружили сбои в работе соцсети Twitter. Массовые неполадки в работе Интернета зафиксированы на востоке США 26 января 2021, 22:11

Текст: Антон Никитин

Жители городов на Восточном побережье США во вторник столкнулись с трудностями при попытках получить доступ к сети Интернет, сообщило Associated Press. Неполадки возникли у жителей Вашингтона, Нью-Йорка, Бостона. Представители крупного оператора связи Verizon сообщили, что в нью-йоркском районе Бруклин был перерезан принадлежащей компании кабель. Однако нет ясности относительно того, является ли это причиной происходящего, передает ТАСС. Согласно оценкам на портале Downdetector, отслеживающем работу популярных интернет- ресурсов, в указанном районе США имеют место массовые перебои в работе ряда сетевых сервисов. В их числе поисковая система Google, приложение Zoom, портал YouTube. Ранее во вторник на территории США произошел сбой в работе сервиса видеоконференций Zoom. Кроме того, с проблемами столкнулись российские пользователи социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp. Все три программных продукта принадлежат американской компании Facebook. Напомним, в апреле 2019 года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа. Отец тиктокеров Милохиных встал на колени перед сыном 26 января 2021, 13:46

Текст: Ольга Никитина

Отец известных тикток-блогеров Дани и Ильи Милохиных Вячеслав Крапчин в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале на коленях попросил прощения у одного из сыновей. «На Новый год я загадывал два желания: увидеть красивый белый снег, который редко выпадает на юге, где мы живем, и встретиться с сыновьями. Наконец-то мои желания стали исполняться», – приводит слова Кравчина Life.ru. Мужчина признался, что ради наследников в свое время ему даже приходилось идти на преступления, например, воровать, из-за чего несколько лет он провел за решеткой. Позднее Вячеслав завел новую семью. «Я знал, что дети добились успеха, очень гордился ими. Связаться с ними не пытался по очень простой причине: люди бы не так это поняли. Все бы подумали, что мне нужны пиар и деньги, а мне это не нужно», – сказал он. В эфире Первого канала уточнили, что Крапчин встретился с Ильей впервые за 17 лет. Что же касается матери братьев Милохиных, то она, поняв в какой-то момент, что на супруга надеяться бессмысленно, решила на время оставить детей под опекой государства, но так за ними и не вернулась. Впоследствии она во второй раз вышла замуж и родила еще двоих детей. Из всех родственников о Дане и Илье вспоминала лишь их бабушка Антонина, которая иногда забирала детей к себе. Илья выразил надежду, что его знаменитый младший брат, который не пришел на шоу, когда-нибудь все же решится встретиться с биологическими матерью и отцом. Ранее Даня Милохин, на которого подписаны 7,5 млн человек, похвастался, что меньше чем за месяц потратил 1 млн 400 тыс. рублей. В Совфеде предложили ввести внесудебную блокировку ведущих треш-стримы сайтов 25 января 2021, 07:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Необходимо ввести законодательную норму о возможности внесудебной блокировки сайта, если на нем ведется треш-стрим. Для операторов и провайдеров в случае неприятия мер по блокировке сайта должна быть установлена административная ответственность, заявил сенатор Александр Башкин. «Необходимо ввести внесудебную блокировку доступа к сайтам стримеров или иным ресурсам, где ведутся трансляции треш-стримов», – передает РИА «Новости» слова сенатора. Башкин считает, что такая норма должна появиться в законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Одновременно сенатор выступил за установление административной ответственности для оператора либо провайдера за непринятие мер по исполнению законодательства по ограничению или блокировке таких сайтов. Говоря о возможности отслеживания треш-стримов для их оперативной блокировки, Башкин выразил уверенность в том, что технически это возможно. «Говорят в данной ситуации о сложности контроля, но это возможно, алгоритм отслеживания и контроля вполне доступен. Это и контроль со стороны волонтеров, это и сообщения граждан, это и наблюдение за эфирами. Особенностью массовости аудитории является известность так называемых стримеров и наработка ими аудитории и престижа», – заявил парламентарий. Среди других мер борьбы с треш-стримами Башкин назвал введение уголовной ответственности для авторов треш-стримов, запрет финансовых транзакций по финансированию деятельности стримеров и заказу их акций в прямом эфире, а также законодательное закрепление понятия трэш-стрима и сопутствующих ему противоправных деяний. Это позволит, полагает он, избежать злоупотреблений, двусмысленности, «чтобы под блокировку не подпадали ресурсы, которые не являются треш-стримами, чтобы не было чиновничьего произвола». «Следует также подумать о возможности введения административной ответственности для авторов и участников треш-стрима в случаях, если в их противоправных действиях не содержатся признаки уголовного преступления, но в то же время эти деяния являются общественно опасными. Это будет одновременно и профилактикой возможных в дальнейшем уголовных преступлений», – заявил Башкин. Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что соцсети должны проявлять социальную ответственность и не допускать распространения треш-стримов. Обсуждение наказания для треш-стримеров проходит в Совете Федерации после стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. После обсуждения этого инцидента сенаторы заявили, что планируют разработать законодательную инициативу, запрещающую треш-стримы. До этого столичная полиция возбудила уголовное дело против блогера Андрея Бурима (Mellstroy), который в прямом эфире избил фотомодель Алену Ефремову. Пострадавшая позднее рассказывала, что Бурим многократно жестоко бил ее головой о стол «словно на сцене театра в пустоту зала». Треш-стримы – особый «жанр» видео в прямом эфире, в которых ведущий совершает с собой, а чаще со своими гостями, опасные для здоровья или унизительные вещи за деньги, поступающие от пользователей. Так, например, Reeflay давал гостям пощечины, разбивал об их головы яйца, делал гостю татуировку с именем заплатившего за эту прихоть зрителя. В США через суд потребовали удалить Telegram из магазина приложений Google 26 января 2021, 13:53 Текст: Алина Назарова

Руководитель американской некоммерческой организации Coalition for a Safer Web Марк Гинзберг подал иск к компании Alphabet – материнской компании Google, с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Google Play. Гинзберг в понедельник обратился с жалобой в калифорнийский суд. Он утверждает, что Telegram способствует распространению сообщений о насилии, экстремизме и антисемитизме. В иске указано, что мессенджер также использовался для подстрекательства и координации насилия расистского характера, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg. «Google не приняла никаких мер против Telegram, сравнимых с действиями этой компании против (приложения) Parler, чтобы заставить мессенджер улучшить политику модерирования контента», – говорится в иске. В воскресенье американская НКО Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») также через суд в штате Калифорния потребовала от Apple удалить из AppStore мессенджер Telegram. Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что только с 9 по 12 января количество пользователей созданной им системы обмена сообщениями выросло на 25 млн. В целом число землян, зарегистрированных в Telegram, перевалило за полмиллиарда. Путин указал на попытки цифровых гигантов в США грубо управлять обществом 27 января 2021, 15:24 Текст: Алина Назарова

В Соединенных Штатах стерта грань работы цифровых гигантов, они пытаются грубо управлять обществом и ограничивают естественное право человека на выбор, заявил президент Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн. По словам президента, все более значимую роль в современном обществе играют цифровые гиганты. «Сейчас об этом много говорят, особенно применительно к событиям, которые в (Соединенных) Штатах происходили в предвыборной кампании. И это уже не просто гиганты какие-то экономические, по отдельным направлениям они уже де-факто конкурируют с государством», – сказал Путин, передает РИА «Новости». «Где грань между успешным глобальным бизнесом, с востребованными услугами и сервисами, с консолидацией больших данных, и попытками грубо, по своему усмотрению управлять обществом, подменять легитимные демократические институты, ... ограничивать естественное право человека самому решать, как жить, что выбирать, какую позицию свободно высказывать. Мы все это видели только что в Штатах», – добавил он. Ранее в среду Совет Федерации принял заявление, из которого следует, что американские интернет-компании и государственные структуры США установили монопольный контроль над интернетом; ООН, ПАСЕ и Парламентской ассамблее ОБСЕ следует обсудить возможность ограничения «произвола» глобальных интернет-компаний США. Мишустин указал на риски дистанционной продажи лекарств 26 января 2021, 11:46 Текст: Ольга Никитина

Дистанционная продажа безрецептурных лекарств в России не должна повлечь за собой рост цен и появление контрафактной продукции из-за деятельности недобросовестных участников рынка, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава российского кабмина на встрече с первым вице-спикером Совета Федерации России, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком напомнил, что в прошлом апреле была разрешена дистанционная продажа безрецептурных лекарств. По мнению премьера, важно «не допустить как роста цен, так и получения контрафактной продукции». «Потому что когда человек будет заказывать [лекарства] дистанционно, [есть] очень много рисков того, что, скажем так, могут недобросовестные участники рынка этим воспользоваться. Уверен, что при активном общественном обсуждении, при участии партии все это мы сможем преодолеть», – приводит его слова ТАСС. Мишустин также пожелал успешной работы второму Социальному онлайн-форуму партии, который проходит во вторник. При этом премьер отдельно обратил внимание на итоги первого такого форума, который состоялся в декабре прошлого года. «Мы сейчас с вами как раз исполняем решения, которые по итогам форума были приняты президентом, и его поручения соответствующие, – заметил глава кабмина. – Там был целый ряд очень важных мер, которые в первую очередь предназначены для того, чтобы помочь людям в непростое время коронавируса». Он пояснил, что одной из таких мер стала субсидия на оплату коммунальных услуг, которая предоставлялась «в основном людям старшего поколения». «Вы знаете, мы продлили соответствующий беззаявительный порядок на квартал, – добавил Мишустин. – И здесь партия очень серьезно поработала – помогла нам сформулировать правильно все необходимые подходы и меры». В сентябре член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич заявил, что для решения проблемы мошенничества в сфере продажи лекарств нужно вводить уголовную ответственность за такие деяния и подобный обман рассматривать как мошенничество в особо крупных размерах. В декабре президент Владимир Путин заявил, что поручит изучить возможность либерализации требований для онлайн-продажи лекарств. Президент Татарстана опубликовал мем с собой и Шаймиевым 27 января 2021, 08:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Татарстана Рустам Минниханов разместил в соцсетях мем, посвященный Дню студента. На фотографии глава региона изображен со своим предшественником, первым президентом республики Минтимером Шаймиевым, который что-то рассказывает своему внимательно слушающему преемнику, широко разведя при этом руки. «Когда старшекурсник рассказывает, каких размеров конспекты он писал в свое время», – говорится в подписи к фотографии, размещенной в Twitter. С Днем студента! pic.twitter.com/15yLHLr4Mw — Рустам Минниханов (@RusMinnikhanov) January 25, 2021 Также Минниханов в своем посте поздравил студентов с праздником. Также Минниханов в своем посте поздравил студентов с праздником. Правообладателям позволят удалять пиратские ссылки из поисковиков 26 января 2021, 11:41 Текст: Ольга Никитина

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России готовит изменения в законодательство, по которым правообладатели получат возможность удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратский контент, сообщил глава ведомства Максут Шадаев. «Мы сейчас приступили к подготовке изменений в наш отраслевой закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которые позволяют всем без исключения правообладателям из поисковой выдачи удалять ссылки на пиратский контент», – приводит его слова РИА «Новости». Заявление прозвучало на заседании Оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в России в 2016-2021 годах. По словам Шадаева, Минцифры приложит все усилия, чтобы «максимально быстро» подписать такой антипиратский меморандум. «Но мы понимаем, что это мера такая, скорее, политическая. Нам нужно прорабатывать весь набор технологий, который будет стоять за ее реализацией. Нам кажется, что это очень востребованная мера», – признал министр. «Дополнительно к меморандуму, который мы обязательно подпишем, мы планируем реализовать комплекс технологических мер, которые будут уменьшать объемы пиратства и позволят правообладателям на это оперативно реагировать и исключать распространение такого рода контента», – заверил глава Минцифры. В ноябре 2018 года был подписан меморандум о защите авторских прав в интернете, он вступил в силу 1 ноября 2018 года. Его участниками стали представители 12 крупнейших производителей кино- и телепродукции и российских интернет-площадок. Документ ввел досудебный порядок разрешения спорных вопросов между правообладателями и поисковыми системами по поводу незаконного размещения ссылок на пиратский контент. Книжные правообладатели не стали участниками этого меморандума. Гендиректора TikTok в России пригласили для беседы в Госдуму 27 января 2021, 11:47 Текст: Алина Назарова

Гендиректор российского отделения социальной сети TikTok Сергей Соколов приглашен в Госдуму для беседы в преддверии заседания комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России, сообщил глава комиссии Василий Пискарев. «Председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев пригласил на беседу в Госдуму генерального директора ООО «ТикТок РУС» Сергея Соколова», – говорится в сообщении пресс-службы депутата, передает ТАСС. По словам Пискарева, члены комиссии «заинтересованы в том, чтобы работающие на российскую аудиторию зарубежные интернет-ресурсы действовали в российском правовом поле и соблюдали законодательство РФ». «К данной компании у нас накопились вопросы, мы хотели бы обсудить их с главой представительства видеохостинга в России и наладить дальнейшее взаимодействие», – заявил председатель думской комиссии. Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального в соцсетях, в том числе в TikTok. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников. По данным TikTok, каждый месяц новыми пользователями приложения становятся 100 млн человек по всему миру, а число скачиваний превысило 2 млрд. Аналитики компании App Annie, которая занимается мобильными данными, прогнозируют, что в 2021 году число активных пользователей TikTok достигнет 1 млрд в месяц, и приложение сравняется по популярности с Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, YouTube и WeChat. Аккаунты Евгения Пригожина в Facebook и Twitter заблокированы 27 января 2021, 12:43 Текст: Алина Назарова

Администрация социальной сети Facebook и сервис микроблогов Twitter заблокировали личные аккаунты российского бизнесмена и главы компании «Конкорд» Евгения Пригожина. «Пресс-служба компании «Конкорд» информирует о том, что Facebook и Twitter заблокировали личные аккаунты Евгения Викторовича Пригожина без объяснения причин. Так социальные сети отреагировали на публикацию комментария Евгения Викторовича о том, что президент США Джо Байден отменил введенный Дональдом Трампом запрет на службу в армии трансгендеров», – сообщает пресс-служба компании «Конкорд» на странице во «ВКонтакте». В справочном центре социальных сетей указано, что решение о блокировке аккаунтов является окончательным, а о причинах не сообщается из целей безопасности. «Это наглядный пример того, как Госдеп США блокирует любые неугодные комментарии. Разгон акций с Навальным им в подметки не годится. Если в Америке на улицу выйдет один человек и тихо скажет: «Я не согласен с Байденом», то минимальное наказание, которое ему грозит – электрический стул», – заявил по этому поводу сам Пригожин. Ранее в среду Совет Федерации принял заявление, из которого следует, что американские интернет-компании и государственные структуры США установили монопольный контроль над интернетом; ООН, ПАСЕ и Парламентской ассамблее ОБСЕ следует обсудить возможность ограничения «произвола» глобальных интернет-компаний США. Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах. Медведев одобрил идею компенсаций малоимущим затрат на интернет 26 января 2021, 12:40 Текст: Алина Назарова

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поддержал предложение предусмотреть компенсацию затрат малоимущих семей на интернет. «Я думаю, можно было бы такой механизм предусмотреть, просчитать его. Это пример минимально необходимой помощи, которая сегодня действительно нужна людям», – отметил Медведев, передает ТАСС. По его словам, «это в том числе связано и с тем, чтобы дети могли учиться онлайн, когда это необходимо». «Единая Россия» во вторник проводит второй социальный онлайн-форум. Участники форума расскажут, какая волонтерская помощь сегодня востребована в стране, а также озвучат ряд новых социально значимых инициатив, касающихся поддержки отдельных категорий граждан, передает РИА «Новости». В форуме принимаютучастие председатель ЕР Дмитрий Медведев, секретарь генсовета партии Андрей Турчак, руководитель думской фракции Сергей Неверов и его первый заместитель Андрей Исаев, а также федеральные министры и представители волонтерских центров ЕР со всей страны. В ОП оценили стоимость информационной кампании в поддержку незаконных акций 27 января 2021, 12:48 Текст: Олег Исайченко

«Показатели так называемых миллионных просмотров были получены преимущественно искусственным путем», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич, анализируя информационную кампанию в социальных сетях, которая была приурочена к несанкционированным акциям 23 января. «Показатели так называемых миллионных просмотров имеют аномальный характер и были получены преимущественно искусственным путем, в том числе в обход алгоритмов сервиса. Об этом говорят результаты анализа, проведенного рабочей группой Общественной палаты по противодействию распространения недостоверной информации в сети интернет», – рассказал замглавы комиссии Общественной палаты России по СМИ Александр Малькевич. Мониторинговые системы «Медиалогия» и «Крибрум» провели анализ информационной кампании в социальных сетях, которая была приурочена к несанкционированным акциям 23 января. Исследователи выявили признаки масштабной и целенаправленной подготовки. По словам Малькевича, «манипуляции использовались для создания «WOW-эффекта» и включения пользователей через технологию присоединения к популярному событию. Для этого использовались техники челленджей, флешмобов и другие». «Такая ситуация наблюдается на различных сервисах и платформах, где есть встроенные счетчики просмотров. Особенно часто подобные махинации с накрутками используются на YouTube. Что характерно, - подчеркивает Малькевич, – потом в эту историю включаются и западные СМИ, которые впадая в раж, несут полную околесицу, превращая эти фейковые 50–60 млн просмотров в заявления о том, что 50 млн человек посмотрели видео, хотя мы понимаем, что просмотр не равен человеку». «Согласно проведенному анализу, кампания в поддержку несанкционированных акций в соцсетях имела заранее спланированный целенаправленный характер,– отмечает собеседник. Очевидно, что проведение такого рода информационной кампании требовало значительных ресурсов и слаженной команды в сфере SMM», – полагает Малькевич. «Это все не подростковые флешмобы, о которых принято говорить, – убежден эксперт, – а профессиональная работа. И бюджет у подобной искусственно целенаправленной кампании составляет даже не десятки, а сотни млн рублей и десятки профильных высокооплачиваемых специалистов». «Для прекращения подобного рода манипуляций необходимы меры по мониторингу и контролю за алгоритмами рекомендательных сервисов интернет-площадок. Мы должны вместе со специалистами подготовить и предложить подобный пакет действий, потому что в дальнейшем эта технология будет лишь разрастаться», – резюмировал собеседник. Исследование «Медиалогии» и «Крибрума» показало, что за два дня до акций, 21 января в соцсети Tik Tok можно было обнаружить неадекватно высокое количество просмотров роликов, призывающих к участию в несогласованных выступлениях. Если анализировать основные хэштэги, связанные с акцией («митинг», «навальный», «23января» и т.п.), то можно было выявить пользователей Tik Tok с высокими показателями просмотров, в совокупности – 37,6 млн просмотров. В топе находятся авторы, не имеющие отношения к политике, обладающие несопоставимо малой аудиторией и гораздо более низкими показателями просмотров, отмечается в исследовании. К примеру у пользователя @alex.tagin – 3 млн просмотров ролика, посвященного акциям 23 января. При этом у пользователя всего 8,5тысяч подписчиков, обычное количество просмотров от нескольких сотен до 4 тысяч. У другого блогера с адресом @anniemelan – 1,4 млн просмотров агитационного ролика при 18 тысячах подписчиков (максимум просмотров обычных роликов у этого блогера – 7 тысяч). По мнению экспертов «Медиалогии» и «Крибрума», соотношение просмотры/подписчики в Tik Tok, демонстрирует максимальное значение – 1976. Это означает, что на одного подписчика приходится почти 2 тысячи просмотров, что не реалистично. Многие аккаунты были созданы с 19 по 20 января и имеют только ролики о грядущих митингах. Исследователи пришли к заключению – показатели миллионных просмотров в популярной у молодежи соцсети TikTok имеют аномальный характер и получаются преимущественно искусственным путем, через обход алгоритмов сервиса, следовательно, а значит – являются результатом манипуляции. Такая картина наблюдается не только в TikTok, но и на других интернет-платформах и в сервисах со встроенным счетчиком просмотров. Авторы исследования, так же как и Малькевич, отмечают, что чаще всего подобные накрутки отмечались на видеохостинге YouTube. По итогам исследования эксперты делают вывод – проведение подобной информационной кампании требует значительных ресурсов и слаженной команды в сферах SMM и «посева» контента. Бюджет такой целенаправленной кампании может составлять десятки и сотни миллионов рублей с привлечением десятков профильных специалистов. Для противодействия подобным кампаниям необходимо принимать меры по мониторингу и контролю за алгоритмами рекомендательных сервисов интернет-площадок.