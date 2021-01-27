Пистолет «Аспид» передали на апробацию силовикам

Замоскворецкий суд Москвы признал законными требования Генпрокуратуры о взыскании с депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Сопчука доли в ООО «Терней Золото», которая могла принести доход более 38 млрд рублей, пишут СМИ со ссылкой на материалы дела.

С иском в Замоскворецкий райсуд Москвы в отношении Сопчука – депутата, а затем председателем законодательного собрания и первого вице-губернатора Приморского края, а с 2016 года – члена комитета по транспорту и строительству Госдумы, – обратилась Генеральная прокуратура. Надзорное ведомство установило, что Сопчук незаконно занимался коммерческой деятельностью, пишет «Коммерсант».

Установлено, что Сопчук как лично, так и через подконтрольные ему предприятия (с ними заключались договора займа), с 2011 по 2020 год вложил в ООО «Терней Золото», имеющее лицензии на разработку месторождений «Салют» и «Приморское», 1 млрд 4 млн 710 тыс. 415 руб. Еще 138,4 млн рублей вложил Василий Усольцев – ближайший партнер Сопчука и соответчик по прокурорскому иску, экс-депутат Госдумы, помощник и первый вице-губернатор Приморья, который также не имел оснований заниматься законным предпринимательством. Став основным владельцем ООО (99,73%), Сопчук передал акции своей сестре Людмиле Стуковой.

По данным прокуратуры, передача носила фиктивный характер, так как даже избравшись в Госдуму, Сопчук продолжил определять судьбу этого общества, участвовать в его хозяйственно-финансовой деятельности, принимать руководящие решения, «нелегально снабжать его денежными средствами», извлекать доход и «обогащать себя запрещенным антикоррупционным законодательством способом». При этом сообщается, что Стукова делами общества заниматься не могла, так как с 1994 по декабрь 2019 года работала в Уссурийске в филиале территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края.

На вложенные депутатом Сопчуком и его партнером Усольцевым средства ООО получило не только золотоносные участки в Тернейском районе Приморского края, приобрело спецтехнику, но и провело геологоразведочные работы, благодаря которым были установлены запасы золота в 7 тонн 828 кг и 773 кг серебра общей стоимостью 38 млрд 539 млн рублей, которые оно вправе добыть и реализовать, а полученный доход – обратить в свою пользу. При этом в 2012-2014 годах «Терней Золото» уже извлекло из недр и реализовало 157 кг золота и 2,1 тонны серебра. Целью противоправного поведения господ Сопчука и Усольцева Генпрокуратура назвала «сокрытие принадлежащих им активов от контроля», «тайное управление» ими, а также «обогащение себя за счет их эксплуатации в период нахождения во власти».

Сам Сопчук в разбирательстве не участвовал, а его адвокаты утверждали, что он не может выступать ответчиком по иску, поскольку ему не принадлежат доли в уставном капитале «Терней Золото».

В свою очередь московский суд, исследовав доказательства, представленные Генпрокуратурой, в том числе материалы оперативно-разыскной деятельности, поступившие из ФСБ, и показания, пришел к выводу, что Сопчук и Усольцев «нарушали запреты и ограничения, предусмотренные законодательством о противодействии коррупции», а «декларируемые ими сведения не содержали полной и достоверной информации об их имущественном положении».

Суд счел требования Генпрокуратуры о взыскании долей ООО «Терней Золото» с ответчиков в пользу государства законными и обоснованными. Мотивированное решение Замоскворецкого райсуда сторонам поступило на днях, часть ответчиков его обжаловала. Рассмотрение жалоб по существу в апелляционной инстанции Мосгорсуда еще не назначено.