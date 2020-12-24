Ростех завершил сертификацию спортивного пистолета «Аспид»

Новый спортивный самозарядный пистолет калибра 9х19 «Аспид» прошел финальный этап сертификации, сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в «Ростех») завершил финальный этап сертификации спортивного самозарядного пистолета РГ120 (ОКР «Аспид») калибра 9х19. Проверку на соответствие требованиям провел Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

Сертифицирующему органу была представлена конструкторская и эксплуатационная документация на изделие, а также сам пистолет. Кроме того, было проверено наличие у ЦНИИТОЧМАШ всей необходимой документации и лицензий, разрешающих разработку, изготовление и хранение гражданского оружия.

«Это перспективный образец, который, я уверен, вызовет большой интерес у поклонников стрелкового спорта. Прошедшие испытания дали положительные результаты. Предъявленные образцы полностью соответствуют требованиям к техническим характеристикам, применяемым к гражданскому и служебному оружию», – приводятся в сообщении слова индустриального директора «Ростеха» Бекхана Оздоева.



После получения сертификата «Аспид» будет включен в кадастр и внесен в список Международной конфедерации практической стрельбы – спортивной организации, которая координирует деятельность входящих в ее состав национальных федераций этого вида спорта.

Напомним, в апреле в ЦНИИТочмаш сообщили, что новый спортивный пистолет калибра 9х19 мм «Аспид» начал процедуру сертификации.