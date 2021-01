Разработчик рассказал о создании ЗРК «Тор» корабельного базирования На ЧФ прошли учения по уничтожению корабля условного противника Коллекцию «оружия КГБ» выставили на аукцион в США 27 января 2021, 08:39 Текст: Алина Назарова

Большая коллекция предметов времен холодной войны, в том числе замаскированное оружие, которым, как утверждается, владели агенты КГБ СССР, уйдет с молотка в США после разорения музея шпионажа КГБ в Нью-Йорке. Собрание принадлежит владельцу музея шпионажа КГБ в Нью-Йорке Юлиусу Урбайтису. Из-за пандемии коронавируса галерею пришлось закрыть, а коллекцию – выставить на продажу, пишет Daily Mail. Урбайтис собирал вещи, связанные с КГБ, на протяжении 30 лет. В открытом в 2019 году музее экспонировались как предметы из его личной коллекции, так и приобретенные специально для галереи артефакты и их копии. Среди выставленных на продажу экспонатов – миниатюрные пистолеты, спрятанные в губной помаде (оценен примерно в 1500 фунтов стерлингов, около 155 тыс. рублей) и авторучке; специальные камеры, скрытые в галстуке, пачке сигарет, пепельнице (оценена в 900 фунтов, около 93 тыс. рублей), портсигаре и перстне. Один из самых дорогих лотов – специальный набор для сверления узких отверстий в стенах, в которые затем можно было бы вставить микрофоны и камеры. Этот лот оценивается примерно в 4400 фунтов стерлингов (453 тыс. рублей). Кроме того, в коллекции есть «шпионский зонт», в котором спрятан шприц с ядом. Он оценен в 3700 фунтов стерлингов (380 тыс. рублей). Всего за коллекцию планируют выручить 365 000 фунтов (37,6 млн рублей), передает РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Джозефом Байденом. В ходе беседы российский лидер поздравил американского коллегу с началом работы на посту президента. Путин во время разговора отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечает интересам обеих стран, а учитывая особую ответственность сторон за поддержание безопасности в мире – всего международного сообщества, сказано на сайте Кремля. Лидеры двух стран обсудили возможность сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса и в других сферах, в том числе торгово-экономических. Стороны также рассмотрели вопрос об одностороннем выходе США из Договора по открытому небу и план действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование и инициативу России о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. Как отмечается в сообщении, беседа президентов носила откровенный характер, стороны договорились поддерживать контакт. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за добрые отношения с США и если новая американская администрация будет готова к сотрудничеству, то Путин ответит взаимностью. 20 января Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации. Байден пошутил в ответ на вопрос про разговор с Путиным 27 января 2021, 04:55

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пошутил в ответ на вопрос о разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным. В конце пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала C-SPAN, журналист из зала спросил покидающего помещение Байдена, о чем он разговаривал с президентом России. «О вас. Он шлет наилучшие пожелания», – приводит ответ главы 46-й американской администрации РИА «Новости». Во вторник президенты России и США по инициативе Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В тот же день Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ.

Фото: White House/

via Globallookpress

Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом состоялся по инициативе американского лидера, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Он (Байден) позвонил президенту Путину сегодня [во вторник] во второй половине дня с намерением обсудить нашу готовность продлить ДСНВ на пять лет, а также подтвердить нашу решительную поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России, а также поднять вызывающие обеспокоенность вопросы», – приводит слова Псаки ТАСС. По словам пресс-секретаря Белого дома, Байден планировал обсудить с российским лидером продление российско-американского двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), а также ситуацию вокруг Украины, блогера Алексея Навального, американские выборы и другие вопросы. Псаки пообещала опубликовать заявление Белого дома по итогам переговоров. Во вторник президенты России и США в ходе телефонного разговора обсудили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). «Согласно пункту 2 статьи 14 договора срок его действия составляет десять лет. Договором предусмотрена возможность его продления на срок до пяти лет, если Россией и США будет принято такое решение. <...> В январе 2021 года достигнуто принципиальное согласие сторон продлить договор на пять лет», – приводит выдержку из текста документа ТАСС. В пояснительных материалах отмечается, что реализация соглашения не потребует привлечения дополнительных бюджетных ассигнований и будет осуществляться за счет и в пределах средств федерального бюджета, предусматриваемых на соответствующие цели заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, госкорпорациям «Роскосмос» и «Росатом». Согласно ноте американской стороны, посольство США в России «от имени Соединенных Штатов Америки предлагает в соответствии с пунктом 2 Статьи XIV Договора продлить срок действия Договора на период в пять лет, до 5 февраля 2026 года». «Министерство имеет честь подтвердить приемлемость данного предложения для Российской Федерации», – говорится в ответной ноте МИД. О дополнительных условиях в документах речи не идет.

Совет Федерации на ближайшем пленарном заседании 27 января готов совершить все ратификационные процедуры для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявил глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев. «Мы будем обсуждать эту тему, и я уверен, мы дадим добро на продление Договора по стратегическим наступательным вооружениям уже на нашем ближайшем заседании, которое состоится завтра (27 января)», – приводит слова Косачева ТАСС. Глава комитета СФ по международным делам выразил уверенность, что обе палаты Федерального собрания «не потеряют ни минуты с тем, чтобы этот договор был продлен уже юридически, через все необходимые ратификационные процедуры». «Я совершенно точно знаю, что мы в Совете Федерации к этому абсолютно готовы», – добавил Косачев.

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джозеф Байден в ходе телефонного разговора выразили удовлетворение о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). «Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществленным сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов», – сказано на сайте Кремля. Во вторник Путин провел телефонный разговор с Байденом. В ходе беседы российский лидер поздравил американского коллегу с началом работы на посту президента. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за добрые отношения с США и если новая американская администрация будет готова к сотрудничеству, то Путин ответит взаимностью. 20 января Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации. В Госдуме решили ратифицировать продление ДСНВ в приоритетном порядке 27 января 2021, 00:22

Вопрос о ратификации соглашения о продлении Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) Госдума рассмотрит в среду в первую очередь, сообщил информированный источник в палате. «Вопрос, скорее всего, будет внесен [на рассмотрение Госдумой] с голоса и поставлен в повестку дня первым номером», – приводит слова источника ТАСС. Он уточнил, что все необходимые документы уже поступили в Госдуму и направлены председателем палаты Вячеславом Володиным в профильный комитет по международным делам.

Продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) может быть подписано в ближайшее время, считает постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Судя по всему, Россия и США достигают ощутимых и быстрых успехов в продлении ДСНВ. Есть основания полагать, что соответствующее соглашение может стать реальностью в ближайшее время», – написал постпред в Twitter.

Парламент Украины принял закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2021 году для участия в многонациональных учениях. Такое решение на заседании во вторник поддержали 325 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент страны, передает РИА «Новости». Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Раду одобрить его решение о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в учениях в 2021 году. В частности, речь идет о проведении украино-американских учений Rapid Trident-2021, Sea Breeze-2021, украино-румынских учений Riverine-2021, украино-польских учений «Три меча – 2021» и украино-британских учений Warrior Watcher-2021. Согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещается функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Также на Украине не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента. В Софведе оценили значение продления ДСНВ для отношений России и США 27 января 2021, 01:26

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил мнение, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), возможно, позволит России и США продвинуться в решении других сложных вопросов. «Очень хорошо, что мы начинаем нашу работу с новой администрацией США, с администрацией президента [Джозефа] Байдена с такого хорошего, символичного шага, который, возможно, раскроет дополнительные двери и даст новые дополнительные возможности, чтобы продвигаться в наших сложных отношениях и по другим вопросам», – приводит слова Косачева ТАСС. Достигнутые договоренности сенатор охарактеризовал как событие огромного значения, отметив, что у него есть несколько измерений. «Если отталкиваться от сегодняшней ситуации, понятно, что выработать эту договоренность было предельно сложно, [не только] исходя из соображений сжатого времени, но и исходя из атмосферы, которая царит в российско-американских отношениях и которая пока никоим образом не изменилась в связи со сменой американской администрации», – отметил сенатор. Однако, главное измерение этого события, по мнению Косачева, заключается в том, что сохраняется сам договор. «Это важнейший, краеугольный документ, который совершенно точно не утратил своего значения даже после того, как стороны выполнили свои обязательства. Эти обязательства выполнены еще в 2018 году и Россией, и США. Те максимальные потолки, которые соглашением установлены – а я напомню, что по этому договору стороны обязались на одну треть сократить количество боезарядов и в два раза сократить количество стратегического ядерного оружия – вот эти все обязательства выполнены», – подчеркнул глава международного комитета Совфеда. Как отметил сенатор, он считает не менее важным, что сохраняются обязательства сторон по неразмещению такого оружия за пределами своих национальных территорий. «И еще одно обстоятельство – это инспекции. Без инспекции понимать, что происходит с другой стороны, практически невозможно. Договор по открытому небу, который позволял наблюдать за ситуацией, это совершенно точно не инспекции», – подчеркнул Косачев. Он добавил, что инспекции можно было осуществлять и теперь можно будет продолжить это делать в соответствии с положениями договора, чтобы понимать практически на 100%, что происходит «на той стороне противостояния [двух стран] в сфере стратегических ядерных вооружений». Косачев назвал продление соглашения «огромным успехом российской, отечественной дипломатии», а также отметил огромный личный успех президента Владимира Путина. «Потому что именно он еще в конце 2019 года исчерпывающим образом подтвердил готовность России без всяких условий этот договор продлевать, неоднократно говорил об этом и в дальнейшем, добивался продления договора. Наконец, это произошло», – констатировал сенатор. Накануне президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что на ближайшем пленарном заседании 27 января Совфед ратифицирует продление ДСНВ. Напомним, во вторник глава Белого дома Джозеф Байден заметил, что наличие разногласий между Россией и США не является поводом для отказа от продления ДСНВ. В тот же день президенты России и США в ходе телефонного разговора обсудили продление ДСНВ. В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора. В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ. Япония опровергла наличие тайного соглашения с военными США 26 января 2021, 11:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Японии Нобуо Киси опроверг появившуюся информацию о существовании тайного соглашения с США о совместном использовании американской базы «Кэмп-Шваб» на Окинаве. «Мы не думаем размещать подразделения быстрого развертывания на суше и море и совместно использовать Кэмп-Шваб. Решения принимаются на основе широкого рассмотрения (вопросов) министерствами иностранных дел и обороны Японии и Америки. Эти вопросы не решают сухопутные силы самообороны и морская пехота (США). Сухопутные силы самообороны рассматривают разные варианты, и я хотел бы воздержаться от ответов по каждому из них», – передает РИА «Новости» слова министра со ссылкой на агентство Киодо. В понедельник агентство Киодо заявило о существовании тайных соглашений от 2015 года между сухопутными силами самообороны Японии и американским командованием о совместном использовании военной базы «Кэмп-Шваб», где планировалось разместить сотрудников подразделения-амфибии быстрого развертывания, способного действовать как на суше, так и на море. В ОАК рассказали о повышении безопасности полетов на МиГ-35 26 января 2021, 14:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Специалисты Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» изобрели и запатентовали новое корректирующее устройство, которое повышает безопасность полетов на истребителях МиГ-29 и МиГ-35, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). «Инженеры корпорации «МиГ» получили патент на нелинейное корректирующее устройство для систем автоматического управления самолетом. Изобретение уже испытано и установлено на истребителях МиГ-29М/М2 и МиГ-35», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Как пояснили в ОАК, российским специалистам удалось решить проблему колебаний, вызванных при ручном управлении самолетом на режимах энергичного маневрирования (так называемых PIO-колебаний). Они приводят к нестабильности в системах управления воздушным судном и провоцируют аварийные ситуации. «Запатентованное устройство позволит повысить безопасность полета и снизить загрузку летчика в кабине», – сказал управляющий директор «МиГа» Андрей Герасимчук. Нелинейное корректирующее устройство устанавливается перед рулевым приводом. Оно помогает боевой машине не выходить на предельно допустимый режим скорости и исключает временное запаздывание сигнала, поступающего в рулевой привод. МиГ-35 оснащается новыми двигателями с увеличенной тягой, имеет возможность дозаправки топливом в полете и выполнения роли танкера. Кроме того, полностью унифицированы одноместный и двухместный варианты самолета по конструкции планера, комплексу бортового оборудования и выполняемым функциям. Ранее МиГ-35 решили оснастить перспективным вооружением. Российские Ту-142 выполнили полет над Беринговым и Чукотским морями 26 января 2021, 09:48 Текст: Алина Назарова

Российские противолодочные самолеты Ту-142 выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями, отработав навыки полета над безориентирной местностью, сообщила пресс-служба Восточного военного округа. «26 января 2021 года пара дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота выполнила плановый полет над акваториями Берингова и Чукотского морей. Время нахождения самолетов в воздухе превысило 11 часов. За это время они преодолели более 8 тысяч километров», – сказали в пресс-службе, передает РИА «Новости». Как отмечается в сообщении, полет проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Экипажи Ту-142МЗ отработали навыки полета над безориентирной местностью и пилотирование в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации. В ближней зоне самолеты сопровождали высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота. Ранее сообщалось, что Объединенное командование воздушно-космической обороны США и Канады (NORAD) зафиксировало два российских самолета Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски. Тральщик «Валентин Пикуль» провел учения в Средиземном море 26 января 2021, 14:24 Текст: Дмитрий Зубарев

Экипаж тральщика «Валентин Пикуль» провел артиллерийские стрельбы в Средиземном море, отработав уничтожение воздушных и надводных целей, а также мин условного противника, говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота (ЧФ). «Экипаж морского тральщика Черноморского флота «Валентин Пикуль», выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море, в рамках плановой боевой подготовки провел артиллерийские стрельбы в акватории пункта базирования кораблей», – передает ТАСС сообщение флота. Отмечается, что в ходе учений экипаж отработал действия по поиску, обнаружению и уничтожению малоразмерной надводной и воздушной целей, а также плавающих мин условного противника. Уточняется, что моряки также провели корабельные учения по борьбе за живучесть, противовоздушной и противодиверсионной обороне на переходе морем.



Напомним, с августа 2018 года, морской тральщик «Валентин Пикуль» выполняет задачи в составе постоянной группировки кораблей ВМФ России в Средиземном море. Австрия и Британия приветствовали намерение России и США продлить ДСНВ 27 января 2021, 05:56 Текст: Антон Никитин

Министерства иностранных дел Австрии и Великобритании приветствовали достижение договоренности между Россией и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). Достижение договоренности между Россией и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) стало важным сигналом для всеобщей безопасности, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. По словам австрийского министра, 2021 год «начинается с важных шагов против спирали ядерного вооружения», передает ТАСС. «Это важный сигнал и выигрыш для безопасности всех нас», – подчеркнул Шалленберг, заявление которого распространило Австрийское агентство печати. Глава МИД Австрии подтвердил позицию официальной Вены о желании остаться площадкой для проведения российско-американских стратегических переговоров. «<...> Мы останемся в распоряжении, как мы это делали ранее, в качестве принимающей стороны стратегических переговоров между США и Россией», – сказал министр. В свою очередь представитель британского внешнеполитического ведомства сообщил, что МИД Соединенного Королевства приветствует достижение договоренности между Россией и США о продлении ДСНВ. «Мы приветствуем предложение США продлить новый договор СНВ с Россией. Договор внес важный вклад в стратегическую стабильность, прозрачность и укрепление доверия. Мы будем поддерживать договор и продление его надежного механизма проверки», – сообщили в ведомстве. Во вторник президенты России и США по инициативе Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ. Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что Совфед ратифицирует продление ДСНВ на ближайшем пленарном заседании 27 января. Ранее Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора. В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.