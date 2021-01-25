Социолог рассказал о перспективах «Зеленой альтернативы» на выборах в Госдуму

«Даже если экологическая партия не сможет получит депутатские мандаты на этих выборах, она начнет «игру в долгую», получив положенное ей государственное финансирование и приобретя важный опыт», – заявил газете ВЗГЛЯД социолог Петр Кирьян, комментируя объявление партии «Зеленая альтернатива» о своих планах на выборах в Государственную думу.

«В России есть активно формирующаяся экологическая повестка, которую партия «Зеленая альтернатива» очень хорошо почувствовала. В работе с этой повесткой у партии есть две основные задачи. Прежде всего, это проработка вопросов, связанных с проблемой мусора, рекультивации и очистки территорий, подверженных техногенному загрязнению, заиливания рек. Эти рутинные проблемы копятся годами, сильно снижают жизненные стандарты населения и требуют реакции со стороны законодателей всех уровней», – рассказал руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян.

Вторая задача «Зеленой альтернативы», по словам собеседника, ориентирована на будущее. «В дальнейшем партия может выдвинуть фундаментальные предложения по части энергетики, потребовать снижения промышленных выбросов, введения стандартов безопасности новых товаров, выводимых на российский рынок. Но так как наша экологическая повестка развивается иначе, чем в Западной Германии, думаю, в ближайшее время таких шагов мы не увидим», – предположил Кирьян.

По словам собеседника, подобную тематику очень сложно найти в повестке и «Единой России», и партий парламентский оппозиции. «Именно поэтому на призывы «зеленой» партии может отозваться та часть электората в больших городах, которая ищет решение проблем, связанных с повышением качества жизни в широком смысле слова, и не может найти его в программах больших системных объединений. Таким образом, нельзя сказать, что «Зеленая альтернатива» забирает голоса «Единой России» – их электорат просто не пересекается», – считает Кирьян.

В качестве основного ядра избирателей «Альтернативы» эксперт назвал возрастную категорию населения 25-45 лет. «Молодежь от 18 до 25 лет все еще остается достаточно пассивной, значит, на нее партия ориентироваться не должна. А вот люди до 45 лет не являются протестными, но хорошо понимают, что им нравится и не нравится в окружающем мире, и ищут те политические силы, которые могут предложить какое-то решение проблем», – объяснил собеседник.

По мнению социолога, у «Зеленой альтернативы» пока нет никаких внутренних конфликтов, и это еще больше повышает ее шансы на успех в предстоящих выборах. «Но даже если партия наберет 3% голосов и не сможет получить депутатские мандаты, она начнет так называемую «игру в долгую»: получит государственное финансирование, которое полагается зарегистрированным партиям, преодолевшим трехпроцентный барьер, и приобретет важный опыт организации работы с населением, агитационной деятельности, юридического сопровождения кампании. Партия должна будет пройти этот путь, если рассчитывает на долгосрочное существование, и я не удивлюсь, если на следующих выборах в Госдуму «зеленые» возьмут уже около 8% голосов», – заключил Кирьян.

Председатель политической партии «Зеленая альтернатива» Руслан Хвостов заявил о начале подготовки к выборам в законодательные собрания 39 регионов, которые состоятся одновременно с выборами в Государственную думу.

По словам Хвостова, такое решение принято после консультаций с местными отделениями партии и по результатам углубленной экспертизы локальной социально-политической повестки, говорится в сообщении на сайте «Зеленой альтернативы».

Как отмечают эксперты, в ряде стран Евросоюза (в частности, Германии и Франции) партии, которые используют экологическую повестку, заручаются поддержкой довольно большой части электората – от 13% до 20% и выше. Стабильно высокий результат у таких политических сил в Нидерландах, Ирландии и Австрии. Результаты выборов показывают, что за партии «зеленых» чаще всего получают голоса избирателей в возрасте от 18 до 44 лет.