Американский генерал спрогнозировал отношения США и Ирана при Байдене

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24 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 23:06  |  vz.ru
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Как взлетела популярность российских тракторов и комбайнов

Российские трактора, как выяснилось, ничем не хуже импортных Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Кризисный для всей страны 2020 год парадоксальным образом оказался весьма успешным для производства отечественных тракторов и комбайнов. Резко выросли и продажи сельскохозяйственной техники внутри страны, и отправка ее на экспорт. С чем связаны подобные достижения целой отрасли и можно ли будет повторить этот успех в 2021 году? Подробности...
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Чем опасны «вопиющие угрозы» Google

Транснациональные IT-корпорации вроде Google начинают диктовать свою волю народам суверенных стран REUTERS/Dado Ruvic
Компания Google решила шантажировать Австралию. Этой стране отключат поисковик, если австралийский парламент примет закон, который может лишить IT-корпорацию немалой доли доходов. К ультиматуму примкнул и Facebook. Это прецедент в мировой истории. Отныне никто не знает, какой следующей суверенной стране IT-гиганты завтра предъявят ультиматум. Ждет ли подобный сценарий Россию и чем она может ответить? Подробности...
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Как Герой России возродил убитую птицефабрику

Владимир Ковтун (второй слева) во время войны в Афганистане из личного архива
Бытует мнение, будто вышедшие в запас офицеры российских Вооруженных сил не способны проявить себя в мирной жизни. История Героя России Владимира Ковтуна представляет собой ярчайшее опровержение таких предрассудков. После окончания военной карьеры полковник спецназа с нуля создал процветающий бизнес. Каким же образом? Подробности...
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Права цыплят стали важнее прав человека

По всему миру ежегодно уничтожают миллиарды суточных цыплят C.Kosanetzky/Imagebroker/Global Look Press
Власти Германии приняли революционное решение в области защиты прав животных и первыми в мире запретили убийство суточных цыплят, которых отбраковывают птицеводы. Еще через три года под защитой государства окажутся куриные яйца. Это не шутка и, скорее всего, не безумие: кто-то получает выгоду даже от столь парадоксальных и убыточных для населения запретов. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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От изуверия схиигумена Сергия к церквеубийству

Дмитрий Юрьев
Дмитрий Юрьев, политолог
Схема такая. Ненависть к греху сначала подменяется ненавистью к грешникам, потом – произвольным и самочинным «назначением» в грешники по социальному, этническому или любому другому признаку, а потом – обожествлением этой ненависти и превращением ее в идола для фанатичного поклонения. Подробности...
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Меня изумлял наш авторитаризм

Борис Межуев
Борис Межуев, политолог
Меня всегда изумлял наш авторитаризм: с одной стороны, культ Путина, «без Путина нет России», с другой – самое безопасное, что можно делать в России, это ругать Путина. Подробности...
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ЗОЖ – это секта

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Бодипозитивщицы обнулили усилия сторонников ЗОЖ и их верования. Нынче считается, что быть в теле – это не только красиво, но и полезно для здоровья. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Цыплята важнее людей

В США сменилась власть: главное

НАТО вызывает рак

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Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена?
  • Улучшатся

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    Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена?

    Американский генерал спрогнозировал отношения США и Ирана при Байдене

    24 января 2021, 23:06

    Текст: Елизавета Булкина

    Приход к власти в США администрации президента Джозефа Байдена знаменует начало «периода возможностей» в отношениях Соединенных Штатов и Ирана, заявил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал Фрэнк Маккензи, сообщает портал Defense One.

    «Я уверен, что в Иране есть политический расчет на то, чтобы связаться с новой администрацией и посмотреть, изменится ли ситуация», – передает слова генерала ТАСС. Маккензи добавил, что «новая администрация собирается пересмотреть политику США».

    Ранее представитель иранского министерства иностранных дел Саид Хатибзаде заявил, что Иран готов к обмену заключенными с США с приходом к власти Байдена.

    Кроме того, кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что Байден будет добиваться заключения долгосрочной сделки с Ираном по ядерной программе на основе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а также решения ракетной проблемы Тегерана.

    Политолог Федор Лукьянов рассказал газете ВЗГЛЯД, что «если с Ирана снимут санкции в результате возвращения к ядерной сделке, то для России это в любом случае хорошо и выгодно».


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    В Конгресс США внесли резолюцию об импичменте Байдена

       22 января 2021, 05:56
    Фото: Alex Edelman/CNP/AdMedia/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение Конгресса США проект резолюции об импичменте 46-го президента США Джозефа Байдена, сообщила пресс-служба конгрессвумен.

    «Байден неспособен занимать должность президента [США]. Его практика злоупотребления властью на посту вице-президента [Соединенных Штатов при администрации 44-го президента США Барака] Обамы длительна и вызывает обеспокоенность. Президент Байден продемонстрировал, что сделает все возможное, чтобы спасти своего сына Хантера и набить карманы своей семьи наличными от коррумпированных иностранных энергетических компаний», – приводит слова Грин ТАСС.

    Она выступила с утверждением, что Байден позволил сыну «выкачивать деньги из крупнейших врагов Америки – России и Китая». При этом издание Politico отметило, что Грин якобы придерживается различных теорий заговора.

    Пресс-служба Грин пока не опубликовала сам текст статьи обвинения, в которой должно указываться, какое конкретно правонарушение совершил Джозеф Байден.

    В прошлый четверг Грин объявила о намерении инициировать импичмент Байдена в первый рабочий день 46-го президента США. Свое заявление она сделала через несколько часов после того, как конгрессмены утвердили обвинительное заключение в рамках импичмента Трампа. После этого в Совфеде предположили, что импичмент Трампа вернется к Байдену «бумерангом».

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    Байден приказал разведке изучить антироссийские истории

       22 января 2021, 00:56
    Фото: Bastiaan Slabbers/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент Соединенных Штатов Джо Байден дал указание американскому разведсообществу рассмотреть истории с «российскими хакерами», Алексеем Навальным и «наградами» за убитых солдат ВС США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

    «Президент Байден дал задание [американскому] разведсообществу провести полный анализ кибератаки на [компанию] Solar Wind, [якобы имевшее место] вмешательство России в [американские] выборы 2020 года, [якобы имевшее место] использование химического оружия против лидера [несистемной] оппозиции [блогера] Алексея Навального и о предполагаемом вознаграждении за [убийство] американских солдат», – приводит слова Псаки РИА «Новости».

    Пресс-секретарь Белого дома заявила, что несмотря на то, что США будут взаимодействовать с Россией для продвижения собственных интересов, они будут привлекать Россию к ответственности за действия, которые считают не подобающими.

    Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил надежду на начало новой главы в российско-американских отношениях с приходом к власти Байдена. В воскресенье МИД России заявил о готовности к нормальному диалогу с США при новой администрации. Между тем кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам назвал Россию «неотложным вызовом» для Соединенных Штатов.

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    Байден заявил о провале вакцинации от коронавируса в США

       21 января 2021, 23:34
    Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Усилия американских властей по вакцинации населения от нового коронавируса были до сих пор провальными, заявил президент США Джозеф Байден в ходе выступления в Белом доме.

    По словам Байдена, «в то время как вакцина вселяет столько надежд, ее распространение [в США] до сих пор было удручающе провальным». «Ситуация продолжит ухудшаться, прежде чем все станет лучше. <...> Общее число жертв в следующем месяце, вероятно, превысит 500 тыс. Число случаев заражения продолжит расти», – приводит слова президента США ТАСС.

    «Мы видели трагические результаты прошлых неудач», – добавил Байден, представляя свою стратегию борьбы с распространением нового коронавируса в США. «Я понимаю, почему многие губернаторы, мэры, должностные лица <...> чувствуют себя так, как будто они остались одни, без четкого национального плана, чтобы вывести их из кризиса», – считает демократ. «Мы пройдем через это, <...> мы победим эту пандемию. Помощь уже в пути», – заверил глава новой американской администрации, пообещав, среди прочего, вакцинировать 100 млн американцев в течение следующих 100 дней.

    По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США выявлено более 24,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 408 тыс. человек.

    Ранее инфекционист и кандидат на пост главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски предупредила, что число умерших из-за коронавируса в США к середине февраля может достичь 500 тыс. человек.

    Напомним, во вторник в Калифорнии выявили новую разновидность коронавируса (CAL.20C). Кроме того, на прошлой неделе американские специалисты из Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) предсказали распространение в США «британского» штамма коронавируса. Помимо этого, ученые из университета Огайо обнаружили два новых штамма коронавируса, один из которых имеет сходства с «британским», а второй делает вирус более заразным. Между тем, согласно последнему докладу рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса, в США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта.

    В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.

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    Байден убрал из Овального кабинета красную кнопку для вызова официанта с колой

       22 января 2021, 13:09
    Фото: TOM BRENNER/Reuters
    Текст: Алина Назарова

    Президент США Джо Байден убрал со стола в Белом доме красную кнопку, которую его предшественник Дональд Трамп использовал для вызова официанта с диетической колой, сообщает агентство Associated Press.

    Помимо того, что со стола в Овальном кабинете исчезла кнопка, после прихода туда Байдена произошли еще некоторые изменения. Так, наиболее яркой переменой стал темно-синий ковер с президентской печатью в центре, который последний раз использовался при Билле Клинтоне. Во время работы в этом кабинете Трампа ковер был светлым, с рисунком в виде солнечных лучей. Кроме ковра, Байден вернул и шторы, которые были при Клинтоне, передает РИА «Новости».

    Ранее СМИ неоднократно сообщали о пристрастии Трампа к коле и утверждали, что на его столе в Овальном кабинете Белого дома есть специальная кнопка для вызова официанта с этим напитком. Сам экс-президент не отрицал, что любит колу и гамбургеры, но утверждал, что в целом он питается правильно.

    Дональд Трамп с супругой Меланьей 20 января вылетели из Белого дома. В тот же день Джо Байден вступил в должность 46-го президента США. В своей инаугурационной речи Байден заявил о намерении Штатов возобновить активное взаимодействие с остальным миром, а также пообещал, что Америка будет «вести за собой, подавая пример».

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    Сенат утвердил считающего Россию «реальной угрозой» Ллойда Остина на пост главы Пентагона

    22 января 2021, 19:37

    Текст: Абдулла Шакиров

    Сенат США утвердил отставного американского генерала Ллойда Остина на пост министра обороны. Кандидатуру Остина выдвинул новый президент страны Джозеф Байден.

    Для кандидатов на пост гражданского министра обороны, находящихся в отставке менее семи лет, нужно специальное разрешение Конгресса. Остин ушел в отставку в 2016 году, в четверг его кандидатуру поддержал профильный комитет Сената, передает РИА «Новости».

    Как отмечается в сообщении, если Остина утвердят, он станет первым афроамериканцем во главе Пентагона. Из биографии генерала известно, что он служил в Германии и многих точках США, работал в Объединенном комитете начальников штабов, а в 2010 году был назначен главнокомандующим вооруженными силами США в Ираке, курируя постепенный вывод войск из арабской республики. В 2013–2016 годах руководил Центральным командованием ВС США и участвовал в разработке стратегии Вашингтона в борьбе против «Исламского государства*».

    Ранее Остин в письменных ответах на вопросы членов комитета Сената США по делам вооруженных сил объявил Россию «реальной угрозой» для Соединенных Штатов на годы вперед. Он также назвал Россию «ключевым противником» США в космосе, поддержал поставки американского оружия Украине и обвинил Россию в наращивании военной мощи и «агрессивном поведении в Арктике и во всем мире». При этом Остин выступил в поддержку продления СНВ-3.

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    Названа дата передачи в Сенат материалов по импичменту Трампу

    22 января 2021, 22:04

    Текст: Абдулла Шакиров

    Материалы по импичменту бывшему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу будут переданы в Сенат в понедельник, 25 января, сообщила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

    «Резолюция об импичменте Дональду Трампу за подстрекательство к протестам будет внесена в Сенат в понедельник, 25 января», – написала Пелоси в Twitter.

    Сенат должен будет рассмотреть импичмент Трампу на следующий день после получения материалов в 13.00 по местному времени, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios. Как отметил лидер демократов в Сенате Чак Шумер, «это будет полноценный и справедливый процесс».

    Напомним, в прошлую среду глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, после чего спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение. При этом она сохранила в тайне дату передачи материалов по импичменту в Сенат.

    Ранее избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.

    6 января предполагаемые сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена 46-м американским президентом.

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    Байден подписал десять указов по борьбе с пандемией в США

       21 января 2021, 23:58
    Фото: JIM LO SCALZO/
    Consolidated News Photos/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден подписал десять исполнительных указов, направленных на активизацию борьбы с пандемией нового коронавируса в США.

    «Я подписываю исполнительный указ о задействовании закона о военном производстве и всех других имеющихся полномочий, чтобы дать указание всем федеральным ведомствам и частным компаниям ускорить производство всего, что необходимо для обеспечения безопасности, тестирования, вакцинации и помощи нашим гражданам», – приводит слова Байдена ТАСС.

    Другие указы касаются также обеспечения санитарных мер на общественном транспорте, возобновления работы школ при соблюдении норм безопасности, обеспечения различных санитарных мер на рабочих местах.

    Ранее Байден заявил о провале вакцинации от коронавируса в США.

    В понедельник инфекционист и кандидат на пост главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски предупредила, что число умерших из-за коронавируса в США к середине февраля может достичь 500 тыс. человек. В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.

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    Кремль отреагировал на поручение Байдена провести расследование против России

    22 января 2021, 13:06

    Текст: Ольга Никитина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о поручении нового главы американского государства Джо Байдена рассмотреть истории с «российскими хакерами», блогером Алексеем Навальным и якобы имевшими место «наградами» со стороны Москвы за убитых солдат США в Афганистане.

    «Мы не можем комментировать поручения президента США, если он нуждается в какой-то дополнительной информации, наверное, пресс-служба должна будет ее предоставить. Мы с вами помним, что многочисленные расследования относительно российского «вмешательства» были проведены, были потрачены достаточно немалые средства американских налогоплательщиков на это, в результате мы слышали официальные вердикты об отсутствии такого вмешательства», – приводит его слова РИА «Новости».

    Представитель Кремля добавил, что относительно «сюжета по Афганистану» ранее уже звучали заявления представителей американских спецслужб «о том, что это не что иное, как фейк, и что спецслужбы не располагают такой информацией и не могут ее подтвердить». «Это то, что мы слышали ранее, это были официальные заявления», – подчеркнул Песков.

    Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден дал указание разведсообществу рассмотреть истории с «российскими хакерами», блогером Алексеем Навальным и якобы имевшими место «наградами» со стороны Москвы за убитых солдат США в Афганистане.

    В МИД России заявили, что попытки администрации Джо Байдена найти якобы имеющиеся «связи» России с талибами (движение «Талибан» запрещено в России) не будут успешными, и сравнили такое поручение с «поиском блох».

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    Белый дом ответил на вопрос о первом зарубежном визите Байдена

    22 января 2021, 23:44

    Текст: Елизавета Булкина

    В ближайшее время не стоит ожидать первого официального зарубежного визита президента США Джозефа Байдена, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

    «Несмотря на его желание нанести визит за рубеж, пройдет какое-то время, у меня нет объявления о том, когда эта [поездка] состоится», – передает ее слова ТАСС.

    Байден намерен провести беседы по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Контакты с иностранными коллегами продолжатся и на следующей неделе.

    «Рассчитываю, что у него, конечно, состоятся дополнительные звонки иностранным лидерам на следующей неделе. (...) Можете ожидать, что эти [звонки] начнутся с наших союзников и партнеров, включая многих европейцев. Но конкретного графика по дням у меня нет», – заявила Псаки.

    20 января Джо Байден вступил в должность 46-го президента США. В своей инаугурационной речи Байден заявил о намерении Штатов возобновить активное взаимодействие с остальным миром, а также пообещал, что Америка будет «вести за собой, подавая пример».

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    Москва сочла тему «сговора» России с талибами «поиском блох»

    22 января 2021, 12:59

    Текст: Ольга Никитина

    Попытки администрации Джо Байдена найти якобы имеющиеся «связи» России с талибами (движение «Талибан» запрещено в России) не будут успешными, заявил спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

    «Почему [эта тема вновь стала актуальной] я не знаю, это всегда поиск блох, когда и разведка, и Пентагон уже делали заявления», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он отметил, что попытки найти доказательства подобной «связи» «успешными не будут». «Только могут придумать, потому что такой фактуры не существует в природе. Пожалуйста, если есть желание у новой администрации глубоко разобраться, это можно только приветствовать. Мы-то в себе уверены, поэтому если разбирательство будет честным, то они поймут, что занимаются глупостями», – отметил высокопоставленный российский дипломат.

    Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент Байден дал указание разведсообществу рассмотреть истории с «российскими хакерами», блогером Алексеем Навальным и якобы имевшими место «наградами» со стороны Москвы за убитых солдат США в Афганистане.

    Напомним, еще в июне издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». 45-й президент США Дональд Трамп заявлял, что растиражированная американскими СМИ история была выдумана, чтобы навредить лично ему и Республиканской партии. В Пентагоне заявили, что у них нет доказательств информации о якобы сговоре России с талибами с целью убийства американских военных в Афганистане.

    В МИД России статью NYT назвали «вбросом американской разведки». В самом движении «Талибан» также опровергли связь с российской разведкой. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что Россия никогда не поставляла вооружения талибам, только законному правительству Афганистана. 

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    В России назвали условие поддержки продления договора об СНВ с США

    22 января 2021, 15:36

    Текст: Ольга Никитина

    Россия поддержит готовность Соединенных Штатов продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если это не будет сопровождаться неприемлемыми дополнительными условиями, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

    «Если готовность США продлить договор не будет сопровождаться какими-то «отягощениями» – дополнительными условиями, неприемлемыми для России, – то мы только «за», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США предложат России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок. Кремль приветствовал политическую волю Вашингтона по продлению ДСНВ и отметил, что все зависит от деталей этого предложения.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, что заставило новую власть в Вашингтоне изменить подход к главному вопросу международной безопасности.

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    США заявили о готовности работать с Европой по вопросам России и Китая

    22 января 2021, 17:39

    Текст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты готовы работать с Европой по различным вопросам, включая относящиеся к России и Китаю, заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан по итогам нескольких телефонных разговоров с официальными лицами Франции, Германии, Великобритании и Японии.

    По данным Reuters, Салливан обсудил с коллегами вопросы, связанные с Китаем, Ираном, Россией и КНДР. В ходе бесед он подчеркивал стремление новой администрации США «укреплять трансатлантический альянс» и готовность работать с европейскими союзниками по различным вопросам, в том числе тем, которые касаются России, КНР и Ирана, передает ТАСС.

    Напомним, в Еврокомиссии ожидали, что с приходом Байдена политический союз западных стран укрепится для «противодействия России» и «продвижения демократии в мире». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какую пользу для России может принести «медовый месяц» Европы с США, а также анализировала, чего ждать России от президентства Байдена.

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    Бойцов Нацгвардии США переселили из Капитолия на автопарковку

    22 января 2021, 09:59

    Текст: Алина Назарова

    Тысячи военнослужащих Национальной гвардии США, расквартированные в Вашингтоне после событий 6 января, были вынуждены покинуть территорию Капитолия и разместиться на улицах и крытых автостоянках в его окрестностях, пишет Politico.

    По словам одного из гвардейцев, подразделению, которое в перерывах между 12-часовыми сменами отдыхало в корпусе Сената имени политика-республиканца Эверетта Дирксена (1896-1969), был отдан приказ покинуть здание. Теперь группа из 5 тыс. бойцов проводит перерывы на соседней крытой парковке, где нет интернета, лишь одна электрическая розетка и один туалет. Издание также опубликовало снимки, на которых можно видеть, как военные отдыхают прямо на полу на автопаровке.

    «Еще вчера десятки сенаторов и конгрессменов жали нам руки и благодарили за службу. Через 24 часа мы стали не нужны, и нас выселили в угол гаража. Есть ощущение, что нас чудовищно предали», – цитирует издание Politico слова одного из бойцов.

    После публикации материала в ситуацию вмешались сенаторы. Так, сенатор Тэмми Дакворт заявила, что «сделала несколько звонков и была проинформирована о том, что охрана Капитолия извинилась перед гвардейцами, и им будет разрешено вернуться на территорию Капитолия». Позже источник в Национальной гвардии США подтвердил, что ситуация разрешилась и всем войскам было приказано вернуться с автопарковок в Капитолий.

    Части американской Нацгвардии расквартированы в каждом штате, они подчиняются губернаторам и президенту. Нацгвардия является организованным резервом Армии (сухопутных войск) и ВВС США, который может быть задействован в чрезвычайных ситуациях, например для ликвидации последствий стихийных бедствий, поддержания правопорядка, передает ТАСС.

    Инаугурация президента США Джозефа Байдена состоялась в среду на ступенях Капитолия. В Вашингтоне в преддверии церемонии были усилены меры безопасности. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения машин. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет. Кроме того, для обеспечения безопасности в Вашингтон со всех концов страны были направлены около 25 тыс. бойцов Национальной гвардии.

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    Иран пожелал обменяться заключенными с США при Байдене

    24 января 2021, 13:53

    Текст: Абдулла Шакиров

    Иран готов к обмену заключенными с США с приходом к власти Джозефа Байдена, заявил официальный представитель иранского министерства иностранных дел Саид Хатибзаде агентству ISNA.

    «К сожалению, американцы берут в заложники иранских граждан в США. Как заявлял (министр иностранных дел Ирана) Зариф, мы… готовы к обмену заключенными с Соединенными Штатами», – передает слова Хатибзаде РИА «Новости».

    Ранее в США задержали иранского политолога Каве Афрасиаби, подозреваемого в работе агентом иностранного правительства без регистрации при американском минюсте. В Иране задержание Афрасиаби назвали безосновательным и выразили надежду, что новая администрация Соединенных Штатов пересмотрит подход, к которому «пристрастились американцы», беря в заложники иранцев «под любыми предлогами».

    Вашингтон ранее неоднократно требовал от Тегерана освободить американских граждан, находящихся в заключении. Бывший президент США Дональд Трамп в июле 2017 года грозил Ирану «последствиями», если американцы не будут освобождены.

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    Трампа обвинили в отсутствии плана распределения вакцин от COVID

    24 января 2021, 21:47

    Текст: Ксения Панькова

    Администрация экс-президента США Дональда Трампа не располагала планом распределения вакцин от коронавируса среди населения, считает руководитель аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн.

    «План распределения вакцин среди населения, в особенности за пределами домов престарелых и больниц, фактически не существовал как таковой, когда мы пришли в Белый дом», – сказал Клайн, о назначении которого на пост в администрации действующий американский лидер демократ Джо Байден объявил в ноябре после победы на всеобщих выборах. «По всей стране мы наблюдаем ситуацию, в которой из миллионов поставленных доз вакцины применяется лишь примерно половина», – сказал он в эфире телекомпании NBC, подчеркнув, что разработка соответствующего плана является одной из приоритетных задач новой администрации, передает ТАСС.

    Клайн, в частности, коснулся планов Байдена по распределению 100 млн доз вакцины в первые 100 дней президентства. «Распределить 100 млн доз – это смелая, амбициозная задача, но на этом нельзя останавливаться. Это наша первая, но не конечная цель. Это лишь показатель, за достижением которого американцы смогут следить и по которому смогут оценивать нашу деятельность», – заключил он.

    Ранее президент США Джозеф Байден, выступая в Белом доме, назвал распределение вакцин в США при прошлой администрации «удручающе провальным».

    Напомним, Байден инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий.

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