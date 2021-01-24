Росгвардейца решили уволить за насмешку над пострадавшей женщиной

Росгвардеец, который посмеялся над случаем с пострадавшей во время митинга в Санкт-Петербурге женщиной, будет уволен, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«К сожалению это контрактник 107-го полка 55-й дивизии Росгвардии (Москва). Созвонился с руководством ведомства. Уже принято решение его уволить. Юноша, которого не возмущает, а восхищает, как необоснованно бьют женщину, годящуюся ему в матери, не может по определению служить в ВНГ», – написал Хинштейн в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что пострадавшая в ходе несогласованного митинга в Санкт-Петербурге женщина, которой, предположительно, нанес удар полицейский, готовится к выписке.

Напомним, 23 января в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как полицейские сопровождают задержанного молодого человека. Им навстречу выбежала женщина, она попыталась остановить правоохранителей, один из них сделал резкий выпад в ее сторону, и пострадавшая упала на землю. Telegram-канал Mash сообщил, что полицейские извинились перед пострадавшей за произошедшее. Канал опубликовал аудиозапись, на которой перед ней извиняется начальник управления организации общественного порядка ГУ МВД Петербурга Сергей Музыка. Пострадавшая в ответ заявила, что к руководству главка не имеет претензий.

Однако после публикации фрагмента с упавшей на землю пострадавшей в сети появилось видео, на кадрах которого росгвардеец смеется над этой ситуацией.

В субботу Москве завершились несанкционированные акции. Пушкинская площадь в центре Москвы полностью освобождена от участников незаконной акции и оцеплена полицией. Также участники мероприятия покинули территорию рядом со станцией метро «Трубная». По данным полиции, в несанкционированной акции приняли участие около 4 тыс. человек.

Участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. Кроме того, водителю автомобиля с мигалкой, стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован.