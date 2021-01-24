Стало известно о состоянии пострадавшей на незаконной акции в Петербурге женщины

Пострадавшая в ходе несогласованного митинга в Санкт-Петербурге женщина, которой, предположительно, нанес удар полицейский, находится в реанимации, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. В соцсетях сообщается, что полиция извинилась перед ней за инцидент.

«Она в находится в кардиохирургической реанимации. Состояние тяжелое. Перевода на терапию не было», – сообщили РИА «Новости» в медицинском учреждении.

Между тем издание «Подъем» со ссылкой на директора НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Вадима Мануковского сообщило, что петербурженка находится в сознании.

«У нее легкая травма, там вообще никаких проблем. Она в сознании, чувствует себя великолепно, я бы ее вообще выписал», – сказал Мануковский.

Telegram-канал Mash утверждает, что полицейские извинились перед пострадавшей за произошедшее. Канал опубликовал аудиозапись, на которой перед ней извиняется начальник управления организации общественного порядка ГУ МВД Петербурга Сергей Музыка.

«От лица руководства главка, от себя лично, от всего личного состава главка приношу вам извинения. Это не наши методы», – сказал мужчина на опубликованной аудиозаписи.

Пострадавшая в ответ заявила, что к руководству главка не имеет претензий. Музыка сообщил, что по данному инциденту проводится проверка.

Ранее в соцсетях опубликовали видеозапись, на которой запечатлено, как полицейские сопровождают задержанного молодого человека. Им навстречу выбежала женщина, она попыталась остановить правоохранителей, один из них сделал резкий выпад в ее сторону, и пострадавшая упала на землю.

В Москве завершились несанкционированные акции. Пушкинская площадь в центре Москвы полностью освобождена от участников незаконной акции и оцеплена полицией. Также участники мероприятия покинули территорию рядом со станцией метро «Трубная». По данным полиции, в несанкционированной акции приняли участие около 4 тыс. человек.

В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. Кроме того, водителю автомобиля с мигалкой, стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован.