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В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Трампа в день штурма Капитолия
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Телефонных контактов между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в день штурма Капитолия не было, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков отрицательно ответил на вопрос о том, был ли телефонный разговор между лидерами России и США 6-7 января, передает РИА «Новости».
Ранее экс-кандидат в президенты США, демократ Хиллари Клинтон заявила, что собирается выяснить говорил ли Трамп с Путиным в день штурма Капитолия.
Напомним, 6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов.
В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт.
В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
ФБР начало расследование показаний о том, что женщина, укравшая ноутбук спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии, планировала продать его российским спецслужбам.
Американист Малек Дудаков заявил газете ВЗГЛЯД, что «поиск тайных игроков за рубежом, которые раскачивают американскую лодку, это лишь попытки США выдать желаемое за действительное».
Бывший советник Трампа назвал его худшим президентом в истории США
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Действующий глава американской администрации Дональд Трамп войдет в историю как худший президент США, заявил его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон.
«Да, я думаю, что Трамп точно войдет в историю как худший президент США», – сказал Болтон интервью немецкому новостному порталу t-online, передает ТАСС.
Он назвал «очень печальным днем для Америки» штурм Капитолия в Вашингтоне.
Тем не менее он не считает правильным импичмент против Трампа. «Самым страшным наказанием для Трампа было бы в будущем просто игнорировать его. Импичмент ведет к обратному», – полагает Болтон.
На прошлой неделе импичмент Трампу из-за подстрекательства к мятежу прошел голосование в палате представителей. Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. При этом процедуру импичмента, вероятно, не удастся завершить до инаугурации Джо Байдена.
Напомним, 6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Трамп выступил с прощальной речью в качестве президента США
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Действующий президент Соединенных Штатов республиканец Дональд Трамп выступил с прощальной речью, отметив достижения уходящей американской администрации и заявив о намерении передать власть новой администрации в полдень в среду.
«На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей. <...> Теперь, когда я готовлюсь передать власть новой администрации в полдень в среду, я хочу, чтобы вы знали: движение, которое мы начали, только начинается», – приводит ТАСС выдержки из речи Трампа, текст которой распространила пресс-служба Белого дома.
Действующий президент США отметил, что за время нахождения на посту главы американской администрации он восстановил мощь и лидерство США внутри страны и за рубежом. «Мы построили величайшую экономику в мировой истории», – заявил Трамп. «Мы вдохнули новую жизнь в наши альянсы и мобилизовали страны мира на то, чтобы противодействовать Китаю как никогда прежде», – сказал американский лидер.
Трамп также вновь осудил штурм Капитолия. «Все американцы были в ужасе от нападения на Капитолий. Политическое насилие – это атака на все то, что чтят американцы. С этим никогда нельзя мириться», – подчеркнул американский лидер.
«Наша повестка была не о правых или левых, не о республиканцах или демократах, а о благе для страны, что означает для всей страны, – отметил Трамп. – Я принимал серьезные битвы, тяжелейшие сражения, самые сложные решения, – потому что вы избрали меня это делать».
Ранее стало известно, что Трамп записал прощальное обращение в ранге президента США. Напомним, избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден выступил с речью на аэродроме базы Национальной гвардии США в окрестностях города Уилмингтон в штате Делавэр, после чего вылетел в Вашингтон. Инаугурация состоится в полдень 20 января.
Песков назвал «расследование» Навального про «дворец» Путина чушью и компиляцией
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя псевдорасследование Алексея Навального о якобы «дворце» Владимира Путина в Геленджике, назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.
Песков подтвердил, что в Кремле ознакомились с публикацией Навального о «дворце» Владимира Путина. По его словам, в этом материале «ничего нового не представлено». «Вы знаете, что эта тема была вброшена года три-четыре тому назад. И здесь в данном случае из пустого в порожнее переливаются, и уже неоднократно пытались использовать вот эти вот инсинуации. Причем зачастую даже не обременяя себя – это было и четыре года назад, и сейчас, – не обременяя себя какими-то хотя бы минимальными попытками как-то что-то хотя бы не то что доказать, но хотя бы проиллюстрировать», – приводит его слова РИА «Новости».
«В конце этого материала чудесного указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги. Мне кажется, что вот это, наверное, главная задача подобных материалов, подобных таких псевдорасследований, вот это как раз и есть главный такой лохотрон», – отметил Песков.
«И мы предупреждаем всех граждан, тем более, с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам. Потому что способы изъятия денег у населения у этих жуликов постоянно совершенствуются. Подумайте десять раз», – добавил представитель Кремля.
По словам Пескова, «единственной новинкой» в этом расследовании стало использование «монтажных историй». «Там в бассейн в некоем дворце вписываются кадры Путина, который плавает в Енисее, – кадры, которые, когда Путин плавал в Енисее, обошли весь мир. Это такая сухая констатация», – добавил пресс-секретарь президента.
На просьбу уточнить, заинтересовались ли в Кремле данными о том, что ФСО охраняет «дворец», о котором идет речь в материале Навального, Песков пояснил: «Никакого отношения ни к президенту, ни к Кремлю, понимаете, поэтому у нас нет ни малейшего желания этим заинтересовываться».
Он согласился, что работа ФСО имеет прямое отношение к президенту. «Это все абсолютно голословные утверждения, понимаете, это чистая чушь и компиляция. И ничего другого там нет», – заявил Песков в ответ на реплику о том, что ФСО в таком случае занимается охраной «дворца», который якобы принадлежит частным лицам.
«Я в данном случае не могу ответить, я действительно детально с этим не знакомился, я не знаю, о чем точно идет речь», – ответил Песков на вопрос о том, соответствует ли действительности часть фильма Навального, которая связана с документами и фотографиями о якобы бывших и ранее неизвестных сослуживцах Путина.
Лидер республиканцев обвинил Трампа в беспорядках в США
Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл считает, что президент Дональд Трамп спровоцировал толпу на участие в беспорядках у Капитолия 6 января.
«Толпе внушили ложь, толпа была спровоцирована президентом [США Дональдом Трампом] и другими влиятельными людьми», – сказал он, выступая на заседании верхней палаты законодательного органа, передает ТАСС.
Республиканец напомнил, что Конгресс США 6 января утвердили на заседании «выбор гражданами 46-го президента». «У нас будет мирная и успешная инаугурация», – отметил Макконнелл, ранее считавшийся одним из сторонников Трампа.
Инаугурация избранных президента Джозефа Байдена и вице- президента Камалы Харрис состоится в полдень 20 января на ступенях Капитолия.
Сторонники Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, 6 января ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
Двух бойцов Нацгвардии США отстранили от участия в инаугурации Байдена
Два бойца Национальной гвардии США не допущены к службе на инаугурации избранного президента Джозефа Байдена по соображениям безопасности, сообщила CNN со ссылкой на источник в американском минобороны.
По его данным, двое военнослужащих были отстранены от службы на инаугурации после проверок личного состава на наличие связей с экстремистскими группировками. При этом нет точной информации о причине отстранения военнослужащих. Неизвестно также, связаны ли они между собой, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФБР проводят дополнительные проверки бойцов Национальной гвардии на предмет того, не представляет ли кто-то из них угрозу в связи с предстоящей 20 января инаугурацией избранного президента США Джозефа Байдена.
В понедельник мэр Вашингтона Мюриэл Боузер заявила об угрозе беспорядков в жилых районах.
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Трамп задумался о создании новой политической партии
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Действующий президент Соединенных Штатов республиканец Дональд Трамп в последнее время обсуждал с единомышленниками возможность создания в США новой политической партии, сообщила The Wall Street Journal.
По информации источников издания, Трамп хотел бы назвать новое политическое объединение «Патриотической партией», передает ТАСС.
Как отмечает издание, у Трампа начались разногласия с Республиканской партией после того, как несколько его однопартийцев, включая лидера республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла, обвинили действующего американского президента в провоцировании толпы на участие в беспорядках у Капитолия 6 января.
Накануне лидер республиканцев в Сенате США обвинил Трампа в беспорядках у Капитолия.
Напомним, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
Пользователи соцсетей предложили позвать лидеров G20 на крещенские купания в Россию
В социальных сетях прокомментировали видеозапись купания президента России Владимира Путина в проруби на Крещение и предложили российскому лидеру пригласить на крещенские купания лидеров стран «Большой двадцатки».
«Было бы интересно посмотреть, если б Путин пригласил лидеров G20 на Крещенские купания», – прокомментировал видео пользователь Алексей Юрьевич в Telegram-канале газеты ВЗГЛЯД.
«Красавчик», – лаконично заключил пользователь под ником Макс.
«[избранному президенту США Джозефу] Байдену покажите», – посоветовал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале.
«А Байдену слабо, или еще кому-то из «великих» мира сего», – заметила в Twitter Людмила Бажмина.
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Ранее на сайте Кремля было опубликовано сообщение о том, что «Путин принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье сегодня утром». Точное место, где это происходило, не уточняется.
Православные всего мира 19 января отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господне. Традиционно в ночь на 19 января начинаются крещенские купания.
В России оценили планы Байдена возобновить ядерную сделку с Ираном
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«Если с Ирана снимут санкции в результате возвращения к ядерной сделке, то для России это в любом случае хорошо и выгодно», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя заявление кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном заключении долгосрочной сделки с Ираном по ядерной программе при избранном президенте Джо Байдене.
«В возвращении США к наследию Обамы в отношении Ирана нет ничего удивительного. Во-первых, вся избирательная кампания Байдена была построена на обещании отхода от трамповских позиций по всем линиям. Во-вторых, сами ядерные договоренности с Ираном были подписаны при Обаме, когда именно Байден был вице-президентом – это тоже одна из причин. Наконец, весь концептуальный подход демократов к политике говорит в пользу международных соглашений и договоренностей. Новая администрация уже начала реализацию этого подхода», – объяснил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Международного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
Однако, по мнению собеседника, для заключения долгосрочной сделки по ядерной программе Вашингтон может предложить новые переговоры, на которые Иран будет вынужден согласиться. «Иран находится в очень тяжелой экономический ситуации, он зажат санкциями, и не исключено, что Тегеран пойдет на новые условия, выдвинутые Америкой. Прошлые переговоры были очень долгими, мучительными и тяжелыми, и новый процесс будет точно не легче», – уверен политолог.
«Что касается России, то наших интересов это напрямую не касается. На предыдущем этапе переговоров роль Москвы была важной, но технической – наша страна лишь помогала США и Ирану договориться. Возможно, в этот раз они постараются обойтись самостоятельно. А если санкции все-таки будут отменены и Тегеран выйдет из отчаянного положения – для нас это в любом случае хорошо и выгодно. Иран, конечно, не наш союзник, но отношения между нашими странами достаточно обширные», – заключил Лукьянов.
Ранее кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что избранный президент Джозеф Байден будет добиваться заключения долгосрочной сделки с Ираном по ядерной программе на основе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а также решения ракетной проблемы Тегерана.
«СВПД имел успех в рамках своих собственных положений. Как считает избранный президент, если Иран вернется к соблюдению [этих положений], мы также это сделаем. Но мы будем использовать его (СВПД) как платформу для поиска – с нашими союзниками и партнерами, которые снова будут с нами на одной стороне – более долгосрочного и более твердого соглашения. Я думаю, что до этого еще далеко», – приводит ТАСС слова Блинкена на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.
Президент Ирана Хасан Роухани в свою очередь отметил, что Иран готов к выполнению условий соглашения по своей стороне, если Белый дом также вернется к соблюдению сделки.
Напомним, 5 января официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что уровень обогащения урана на иранском ядерном объекте в Фордо достиг 20% (оружейный уровень). После этого Великобритания, Германия и Франция призвали Иран незамедлительно прекратить обогащение урана до 20% как нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что решение Ирана обогащать уран до 20% является отступлением Тегерана от обязательств, прописанных в СВПД, однако это следствие грубых нарушений обязательств сделки со стороны США.
В 2018 США вышли из ядерной сделки с Ираном. В ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД. Евросоюз не согласился следовать примеру США и выразил намерение придерживаться условий сделки.
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан в 2015 году властями Ирана с Россией, США, Францией, Великобританией, Китаем и Германией и предполагал заморозку ядерной программы Ирана в обмен на снятие санкций.
Эксперт усомнился в способности Трампа создать новую партию
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«Партия – это не только избиратели, но и спонсоры, чьи финансы позволяют проводить успешные избирательные кампании. Сомневаюсь, что Трамп способен самостоятельно профинансировать свою партию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Борис Межуев. Так он прокомментировал сообщения западных СМИ о якобы планах Дональда Трампа создать «Патриотическую партию».
«У Трампа есть устойчивая поддержка избирателей, которые ему верны. Он уходит со своего поста в расколотой стране, причем раскол проходит в значительной степени по вопросу отношения к его личности. И хотя на этом политическая судьба Трампа не заканчивается, он вряд ли уживется в Республиканской партии», – сказал политолог-американист Борис Межуев.
«Если говорить о новой партии, то нужно понимать, что такая организация не состоит лишь из избирателей. Партия – это крупные деньги и спонсоры, чьи финансы позволяют проводить успешные избирательные кампании. Сомневаюсь, что Трамп способен самостоятельно профинансировать свою партию. Ему необходимо обеспечить наличие выдвиженцев во всех штатах. Сможет ли он собрать людей, которые рискнут вложиться в его партию? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Трампа оставили многие», – отметил эксперт.
«Также я не верю в трехпартийную систему в США. В свое время в результате раскола Республиканской партии появилась Прогрессивная партия во главе с Теодором Рузвельтом, однако в 1912 году он проиграл президентскую кампанию демократу Вудро Вильсону. Схожую попытку уже в 1992 году предпринял Росс Перо, однако и это не принесло никаких значимых результатов», – напомнил собеседник.
«Единственный вариант, при котором партию Трампа может ждать успех – это если он одним ударом выбьет электоральную базу из-под Республиканской партии по примеру того, как в свое время республиканцы вышибли вигов. Но, повторюсь, здесь все зависит от финансовых возможностей Трампа», – заключил Межуев.
Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило о том, что Дональд Трамп в последнее время обсуждал с единомышленниками возможность создания в США новой политической партии. По информации источников издания, Трамп хотел бы назвать новое политическое объединение «Патриотической партией».
Отмечается, что у Трампа начались разногласия с Республиканской партией после того, как несколько его однопартийцев, включая лидера республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла, обвинили действующего американского президента в провоцировании толпы на участие в беспорядках у Капитолия 6 января.
В то же время сам Трамп во время выступления с прощальной речью в качестве президента США, отметил, что «движение, которое мы начали, только начинается». При этом он не стал уточнять, о каким именно движении идет речь.
Напомним, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
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Власти США обвинили в заговоре предполагаемого лидера ультраправых в связи со штурмом Капитолия
В заговоре по делу о штурме Капитолия обвинили предполагаемого лидера ультраправой группировки «Хранители клятвы».
Согласно обнародованному судебному документу, 65-летний Томас Эдвард Колдуэлл из Вирджинии обвиняется в заговоре с целью совершения федерального преступления, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Он также обвиняется в препятствовании официальному разбирательству, незаконном проникновении в здание с ограниченным доступом, агрессивном поведении и нарушении общественного порядка.
«Хранители клятвы», по мнению властей, могли совершить организованные и спланированные насильственные действия. ФЮР сообщило, что существует видео от 6 января, на котором видно, как люди в одежде с атрибутикой «Хранителей клятвы» организовано пробиваются в начало толпы.
В тот же вечер, по данным ФБР, Колдуэлл отправил кому-то фотографию с беспорядков в Facebook Messenger, заявив: «Мы штурмуем замок» и «Я такой подстрекатель!». Также он отправил следующее сообщение: «Нам нужно сделать это на местном уровне. Давайте устроим штурм Капитолия в Огайо. Скажите мне когда!»
Сторонники Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, 6 января ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
Белый дом раскрыл планы Трампа на день инаугурации Байдена
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Действующий глава американской администрации Дональд Трамп в день инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена ранним утром покинет Белый дом и отправится в штат Флорида, свидетельствует график американского лидера.
«Президент [США Дональд Трамп] и первая леди [Меланья Трамп] покинут Белый дом в 08.00 (16.00 мск) и отправятся в Палм-Бич (штат Флорида)», – приводит текст документа ТАСС.
Таким образом, Трамп пропустит церемонии в столице, свидетельствует график американского лидера, распространенный пресс-службой Белого дома.
Ранее американские СМИ сообщали, что 20 января Трамп намерен отправиться в собственную резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.
Накануне действующий президент Соединенных Штатов республиканец Дональд Трамп выступил с прощальной речью, отметив достижения уходящей американской администрации и заявив о намерении передать власть новой администрации в полдень в среду.
В свою очередь избранный президент США Джозеф Байден во вторник выступил с речью на аэродроме базы Национальной гвардии США в окрестностях города Уилмингтон в штате Делавэр, после чего вылетел в Вашингтон. Инаугурация состоится в полдень 20 января.
Трамп отказался помиловать себя и своих родных
Действующий президент Дональд Трамп отказался подписывать указы о своем помиловании, а также о помиловании членов своей семьи и личного адвоката Руди Джулиани, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
«Трамп не помилует себя, свою семью или Руди Джулиани», – говорится в сообщении агентства, передает РИА «Новости».
При этом отмечается, что президент помилует одного из бывших крупнейших спонсоров Республиканской партии Эллиота Бройди, который признал вину в незаконной лоббистской деятельности.
Сообщалось, что Трамп объявит во вторник о даровании помилования и смягчении наказания для почти 100 человек, однако он сам вряд ли войдет в этот список. Среди помилованных президентом оказались бывший советник Стивен Бэннон, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк, а также бывший мэр Детройта Куаме Килпатрик.
В прошлом году Трамп также помиловал ряд своих бывших соратников, осужденных в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, в том числе Майкла Флинна, Роджера Стоуна и Пола Манафорта.
Зампостпреда России в Женеве раскритиковал политику Трампа в сфере вооружений
Москва надеется, что администрация избранного президента США Джозефа Байдена откажется от пагубных подходов по теме контроля над вооружениями эпохи Дональда Трампа, заявил заместитель постпредставителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.
По его словам, администрация Трампа вела последовательную пропагандистскую линию, чтобы «оправдать реализацию своих планов в области ракетно-ядерных вооружений» и «навязать международному сообществу свое видение стратегической ситуации в мире, которое не имеет ничего общего с реальностью», передает РИА «Новости».
Белоусов отметил, что Трамп пытался запугать как своих союзников, так и остальной мир «некоей российской угрозой», чтобы создать «благоприятные условия для своего военно-промышленного комплекса, который нуждается в расширении потребителей смертельной продукции».
«Выступление (Маршалла Биллингсли) показало, что главным препятствием для позитивных изменений в области контроля над вооружениями является то мышление, которое засело в головах у представителей уходящей администрации. Мы остаемся оптимистами и надеемся, что новая администрация (Байдена – прим. ВЗГЛЯД) пересмотрит эти подходы и откажется от такого пагубного для всего остального мира мышления», – заявил российский дипломат.
Кроме того, выступая на конференции по нераспространению в Женеве, Белоусов обратился к спецпредставителю Трампа по нераспространению и контролю над вооружениями Маршаллу Биллингсли, который ранее обвинил Москву в последовательном нарушении международных обязательств. Белоусов отметил, что российская сторона долгое время на разных форумах и в различных форматах «выслушивала подобные пламенные речи со стороны представителей администрации Трампа».
«Сегодняшняя речь лишь еще раз подтвердила, что в течение последних четырех лет уходящая администрация занималась самой низкопробной пропагандой, манипулированием общественным мнением и откровенной ложью», – заявил Белоусов.
По его словам этими приемами, «не имеющими ничего общего с дипломатической практикой», США пытались оправдать отказ от «конструктивного и взаимовыгодного диалога, так необходимого для снятия имеющихся озабоченностей в области контроля над вооружениями», и «свои деструктивные действия» по уничтожению существующей системы международных соглашений в этой сфере.
В 2020 году США повторно предложили уже отвергнутые Россией условия по СНВ-3: спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ответил на заявление Владимира Путина о готовности к переговорам по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), что Москве «уже неоднократно отвечали». Так, по его словам, российской стороне «пять раз предлагали встретиться, чтобы завершить сделку по заморозке/продлению», на которую Россия якобы «согласилась».
По версии США, МИД России отказался от встреч. США считают, что сторонам осталось только определить, «что именно замораживать», максимальный уровень, а также начать «переговоры о верификации».
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что американская сторона, предлагая провести встречи по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), выдвигала неприемлемые для России условия продления договора.
Напомним, Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Москва готова к продолжению диалога. По его словам, избранный президент США Джозеф Байден изъявлял готовность продлить договор.
В октябре в Вашингтоне заявили о «принципиальном» согласии Москвы продлить договор СНВ-3 при заморозке или ограничении ядерных арсеналов. Однако Россия опровергла заявление США. Глава МИД Сергей Лавров назвал нечистоплотными заявления Вашингтона о якобы достижении договоренности с Москвой.
Трамп помиловал своего экс-советника Бэннона
Президент США Дональд Трамп решил помиловать своего бывшего советника Стивена Бэннона, а также рэперов Лила Уэйна и Кодака Блэка.
Бэннон занимал должность старшего советника Трампа по политическим и стратегическим вопросам с января по август 2017 года. Он также был одним из главных деятелей предвыборной кампании Трампа в 2016 году, передает РИА «Новости».
Бэннон и трое его предполагаемых сообщников обвиняются в растрате средств, собранных ими в рамках частной инициативы по строительству стены на границе с Мексикой. Предполагается, что из собранных 25 млн долларов сотни тысяч пошли на личные расходы Бэннона и его друзей. Сам экс-советник Трампа не признал вину, суд согласился отпустить его под залог в 5 млн долларов.
Кроме того, Трамп помиловал рэперов Лила Уэйна и Кодака Блэка. Лил Уэйн ранее признал свою вину в хранении заряженного позолоченного пистолета, который у него обнаружили в аэропорту Майами в декабре 2019 года. Рэпер был отпущен под залог в размере 250 тыс. долларов. Ему грозило до десяти лет тюрьмы. Кодак Блэк сознался в приобретении нескольких видов оружия незаконным способом.
Также Трамп помиловал бывшего мэра Детройта Куаме Килпатрика, приговоренного к 28 годам тюрьмы по делу о коррупции.
Сообщалось, что Трамп объявит во вторник о даровании помилования и смягчении наказания для почти 100 человек, однако он сам вряд ли войдет в этот список. В прошлом году Трамп уже помиловал ряд своих бывших соратников, осужденных в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, в том числе Майкла Флинна, Роджера Стоуна и Пола Манафорта.
Трамп помиловал связанного с делом Бутиной Пола Эриксона
Президент США Дональд Трамп помиловал политического консультанта Республиканской партии США Пола Эриксона, связанного с делом россиянки Марии Бутиной, сообщил Белый дом.
«Господин Эриксон был осужден на основании фальшивки о российском сговоре. После того, как не было найдено никаких оснований обвинить его в каких-либо преступлениях относительно связей с Россией, его обвинили в мелком финансовом преступлении», – говорится в сообщении Белого дома, передает РИА «Новости».
Хотя министерство юстиции просило меньшего срока, Эриксон был приговорен к семи годам заключения – практически вдвое больше, чем максимально рекомендованный министерством юстиции приговор. «Это помилование помогает исправить несправедливости того, что оказалось, вероятно, крупнейшей охотой на ведьм в американской истории», – говорится в сообщении Белого дома.
Американец Пол Эриксон, которого связывали романтические отношения с задержанной россиянкой Марией Бутиной, обвинялся в 11 преступных эпизодов, в том числе в получении 2,3 млн долларов мошенническим путем. Максимальный срок по ним – до 20 лет тюрьмы по каждому обвинению, а также штраф до 250-500 тыс. долларов.
В то же время Трамп не помиловал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдварда Сноудена.
Всего Трамп помиловал 73 человека и смягчил наказание еще для 70 человек, однако он сам и его родственники не вошли в этот список. Среди помилованных президентом оказались бывший советник Стивен Бэннон, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк, а также бывший мэр Детройта Куаме Килпатрик.
В прошлом году Трамп также помиловал ряд своих бывших соратников, осужденных в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, в том числе Майкла Флинна, Роджера Стоуна и Пола Манафорта.