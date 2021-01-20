В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Трампа в день штурма Капитолия

«Если с Ирана снимут санкции в результате возвращения к ядерной сделке, то для России это в любом случае хорошо и выгодно», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя заявление кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном заключении долгосрочной сделки с Ираном по ядерной программе при избранном президенте Джо Байдене.

«В возвращении США к наследию Обамы в отношении Ирана нет ничего удивительного. Во-первых, вся избирательная кампания Байдена была построена на обещании отхода от трамповских позиций по всем линиям. Во-вторых, сами ядерные договоренности с Ираном были подписаны при Обаме, когда именно Байден был вице-президентом – это тоже одна из причин. Наконец, весь концептуальный подход демократов к политике говорит в пользу международных соглашений и договоренностей. Новая администрация уже начала реализацию этого подхода», – объяснил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Международного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

Однако, по мнению собеседника, для заключения долгосрочной сделки по ядерной программе Вашингтон может предложить новые переговоры, на которые Иран будет вынужден согласиться. «Иран находится в очень тяжелой экономический ситуации, он зажат санкциями, и не исключено, что Тегеран пойдет на новые условия, выдвинутые Америкой. Прошлые переговоры были очень долгими, мучительными и тяжелыми, и новый процесс будет точно не легче», – уверен политолог.

«Что касается России, то наших интересов это напрямую не касается. На предыдущем этапе переговоров роль Москвы была важной, но технической – наша страна лишь помогала США и Ирану договориться. Возможно, в этот раз они постараются обойтись самостоятельно. А если санкции все-таки будут отменены и Тегеран выйдет из отчаянного положения – для нас это в любом случае хорошо и выгодно. Иран, конечно, не наш союзник, но отношения между нашими странами достаточно обширные», – заключил Лукьянов.

Ранее кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что избранный президент Джозеф Байден будет добиваться заключения долгосрочной сделки с Ираном по ядерной программе на основе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а также решения ракетной проблемы Тегерана.

«СВПД имел успех в рамках своих собственных положений. Как считает избранный президент, если Иран вернется к соблюдению [этих положений], мы также это сделаем. Но мы будем использовать его (СВПД) как платформу для поиска – с нашими союзниками и партнерами, которые снова будут с нами на одной стороне – более долгосрочного и более твердого соглашения. Я думаю, что до этого еще далеко», – приводит ТАСС слова Блинкена на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

Президент Ирана Хасан Роухани в свою очередь отметил, что Иран готов к выполнению условий соглашения по своей стороне, если Белый дом также вернется к соблюдению сделки.

Напомним, 5 января официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что уровень обогащения урана на иранском ядерном объекте в Фордо достиг 20% (оружейный уровень). После этого Великобритания, Германия и Франция призвали Иран незамедлительно прекратить обогащение урана до 20% как нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что решение Ирана обогащать уран до 20% является отступлением Тегерана от обязательств, прописанных в СВПД, однако это следствие грубых нарушений обязательств сделки со стороны США.

В 2018 США вышли из ядерной сделки с Ираном. В ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД. Евросоюз не согласился следовать примеру США и выразил намерение придерживаться условий сделки.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан в 2015 году властями Ирана с Россией, США, Францией, Великобританией, Китаем и Германией и предполагал заморозку ядерной программы Ирана в обмен на снятие санкций.