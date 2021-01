Трамп раскритиковал Сенат США за преодоление вето на военный бюджет Работавшая в ООН дипломат найдена мертвой в Нью-Йорке 2 января 2021, 01:34

В нью-йоркском районе Манхэттен найдена мертвой работавшая в ООН дипломат, сообщила The New York Post. По словам источников издания в полиции, речь идет о 38-летней женщине, которая была найдена мертвой в собственной квартире в Нью-Йорке. Государство, в постоянном представительстве которого работала дипломат, не уточняется. Информации о гражданстве женщины не приводится. Издание отмечает, что дипломат жила в квартире не менее двух лет. По сведениям издания, в полиции не считают, что речь идет об убийстве, передает ТАСС. Официальный представитель полицейского управления мегаполиса подтвердила, что днем 31 декабря в расположенном недалеко от нью-йоркской штаб-квартиры ООН многоквартирном доме на Манхэттене была обнаружена 38-летняя женщина, которая не подавала признаков жизни. Прибывшие на место медики установили, что она мертва. Личность умершей не разглашается, поскольку еще не оповещены ее близкие. В полиции также не уточнили, была ли она каким-то образом связана с ООН. Для выяснения причины смерти назначена судмедэкспертиза. «Расследование продолжается», – отметили в полиции. Напомним, 17 мая посол Китая в Израиле был найден мертвым в своей квартире в Герцлии.