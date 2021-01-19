Иран поставил условия для доступа МАГАТЭ к ядерным объектам

Иран намерен ограничить сотрудничество с МАГАТЭ до вопросов нераспространения ядерного оружия, заявил руководитель комитета нацбезопасности и внешней политики иранского парламента Моджтаба Зульнури.

Если ЕС к 21 февраля не решит вопрос с санкциями в отношении банковского и финансового сектора Ирана, и не поспособствует нормализации экспорта иранской нефти, то Тегеран ограничит МАГАТЭ доступ к ядерным объектам, заявил депутат телерадиокомпании IRIB, передает РИА «Новости».

«Реализация дополнительного протокола будет полностью приостановлена. Наши связи с МАГАТЭ и инспекторами агентства продолжатся исключительно на уровне Договора о нераспространении ядерного оружия. Вне этого договора у МАГАТЭ не будет доступа», – добавил он.

По его словах, камеры МАГАТЭ на иранских объектах уберут, но инспекторов организации высылать из страны не планируется.

Ранее официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что Иран способен изготовить 120 килограмм обогащенного до 20% урана за восемь месяцев.

В январе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Тегеран быстро развивает возможности для обогащения урана до уровня 20%.

1 января генеральный директор МАГАТЭ уведомил Совет управляющих агентства и Совет Безопасности ООН о намерении Ирана начать обогащение урана до 20%. 4 января МАГАТЭ подтвердило, что Иран на объекте в Фордо начал процесс обогащения урана до уровня 20%.

После этого Великобритания, Германия и Франция призвали Иран незамедлительно прекратить обогащение урана до 20%, а США обвинили Иран в «ядерном шантаже».