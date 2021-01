Нетаньяху отреагировал на решение Ирана обогащать уран до оружейного уровня США обвинили Иран в «ядерном шантаже» 5 января 2021, 01:29

Решение Ирана обогащать уран до 20% является «ядерным шантажом», заявил Госдеп США. В Госдепе заявили, что «попытки» Ирана «усилить кампанию ядерного шантажа» будут «терпеть неудачу». США «и международное сообщество» рассчитывают, что «инспекторы МАГАТЭ будут сообщать о фактах на местах» и «отслеживать ядерную деятельность Ирана». В США заявили, что иранская «программа обогащения изначально разрабатывалась в секрете». Иран «сохранил большой архив записей из прошлой программы ядерного оружия, а также многих ключевых сотрудников, которые руководили этой программой». «США и другие члены международного сообщества будут оценивать действия Ирана в свете его провокационного послужного списка», – приводит РИА «Новости» текст сообщения. Официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди в интервью IRIB TV1 и IRINN сообщил, что Тегеран рассматривает вопрос об обогащении урана на уровне выше 20%. Он отметил, что 20-процентный уран, к получению которого Иран приступил в понедельник, используется для производства радиоактивных препаратов, а также является топливом для исследовательского реактора в Тегеране. У Ирана уже есть запасы урана с таким уровнем обогащения. «Однако почему бы не накопить?» – заявил он. Камальванди сказал также, что Иран готовится стать производителем ядерного топлива, сотрудничает в этом вопросе с Россией. Он заявил: «Могу сказать, что в будущем мы станем производителями топлива для станций». Камальванди отметил задействование опыта ряда стран, в том числе России, в этом вопросе. Замглавы МИД страны Аббас Аракчи отверг обвинения Израиля по поводу ядерного оружия, подчеркнув, что те «звучат со стороны сионистов постоянно и не имеют под собой какого-то основания, будучи пустыми». Аракчи заявил, что «режим, у которого есть ядерное оружие, не может обвинять Иран в стремлении получить ядерное оружие». При этом «путь спасения» ядерной сделки «не закрыт», а «20% не означают смерть соглашения». По его словам, решение Тегерана стало ответом на неспособность Европы обеспечить интересы Ирана, предусмотренные соглашением. В понедельник Иран начал процесс обогащения урана до оружейного уровня – Тегеран объявил о запуске процесса обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран демонстрирует намерение развивать военную ядерную программу, но Тель-Авив не позволит Тегерану создать ядерное оружие. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Дело о сбитом Баку Ми-24 переквалифицировано на более тяжкую статью 4 января 2021, 09:52

Уголовное дело по факту крушения военного вертолета Ми-24 на границе Армении и Азербайджана переквалифицировано российскими военными следователями на более тяжкую статью – умышленное убийство, сообщил информированный источник. «Уголовное дело, которое первоначально было возбуждено по статье 351 УК РФ (Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее смерть по неосторожности) переквалифицировано на более тяжкую статью – ч.2 ст. 105 (Умышленное убийство двух или более лиц)», – сказал источник «Интерфакса». Он уточнил, что если в первом случае предусмотрено наказание на срок до семи лет лишения свободы, то во втором – вплоть до пожизненного заключения. Источник отметил также, что данное решение принято по результатам следственно-оперативных действий, предпринятых в рамках дела. «При всей кажущейся очевидности преступления следователи должны были сначала возбудить уголовное дело по статье, по которой обычно расследуются подобные происшествия. А затем уж собрать материалы для более точной квалификации деяния, что и было сделано», – пояснил он. При том он затруднился сказать, как долго будет вестись следствие. «Тут есть определенные сложности, связанные с тем, что подозреваемые находятся на территории другого государства», – отметил источник. По его словам, расследование дела ведут военные следователи, базирующиеся на российской базе в Гюмри. В начале ноября 2020 года российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) вне зоны боевых действий. В Баку признали, что Азербайджан сбил российский вертолет Ми-24, опасаясь возможных провокаций с армянской стороны. Президент Ильхам Алиев принес извинения в связи с уничтожением вертолета, генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту произошедшего. В Баку заявили, что виновные будут наказаны. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества членов экипажа вертолета Ми-24, сбитого в небе Армении. Новак: «Северный поток – 2» будет завершен благодаря поддержке ЕС 4 января 2021, 10:29

Американские санкции против «Северного потока – 2» являются открытым протекционизмом для продвижения сжиженного природного газа США на рынке Европы, страны ЕС понимают это и поддерживают строительство газопровода, заявил вице-премьер России Александр Новак. «Конечно, это открытый протекционизм. Основная идея, почему против «Северного потока – 2» выступают наши заокеанские коллеги, связана прежде всего с необходимостью продвижения своей продукции, своего сжиженного природного газа», – заметил Новак в интервью РБК-ТВ, передает ТАСС. «Инструмент абсолютно не является конкурентным. Это все понимают, в том числе страны, которые заинтересованы в реализации этого проекта («Северного потока – 2»), европейские страны и компании. Они поддерживают проект, и я уверен, что с учетом этой поддержки он будет реализован», – добавил он. Новак также отметил, что надеется на завершение строительства в ближайшее время, но более точный прогноз по срокам давать не стал. «Я думаю, что вопрос времени – он технический. Его следует адресовать компании, которая занимается непосредственно реализацией (проекта)», – отметил вице-премьер. Он подчеркнул, что для Европы этот трубопровод является возможностью получения дешевого экологичного ресурса в долгосрочной перспективе с гарантированным объемом поставок. Тем временем норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать «Северный поток – 2» в связи с вступлением в силу американских санкций после принятия в Конгрессе США проекта военного бюджета на 2021 финансовый год. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как на этот раз американцы решили навредить российскому газопроводу. В то же время МИД Германии подчеркнул неизменность позиции Берлина по «Северному потоку – 2». В Кремле неоднократно подчеркивали, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции. Машина ДПС на Урале закрыла автобус с детьми от вылетевшего на встречку авто 4 января 2021, 13:07 Текст: Алина Назарова

Полицейские, сопровождавшие на патрульной машине автобус с детской спортивной командой, предотвратили столкновение с легковым автомобилем в Челябинской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Автобус с детьми ехал по дороге между Миассом и Златоустом, когда со встречной полосы выскочила легковушка. Сопровождавшая спортсменов машина ДПС приняла на себя основной удар, сообщает телеканал «360». «На встречную полосу выехал водитель легкового автомобиля. Чтобы спасти детей, подставился полицейский автомобиль», – рассказал источник Ura.ru. После столкновения с машиной правоохранителей легковушка врезалась в автобус, но лишь немного повредила бампер транспортного средства. На кадрах с места аварии видно, что легковой автомобиль влетел в машину ДПС лоб в лоб. Оба транспортных средства сильно пострадали. В результате ДТП погиб один человек – пассажир выскочившего на встречную полосу легкового автомобиля, еще трое пострадали. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что за рулем Kia Ceed находился юноша 2000 года рождения. По данным Life, в момент аварии с ним в авто находились отец и мать. Отец в результате ДТП погиб, мать сейчас в больнице. Сам водитель госпитализирован с двумя переломами. Водитель машины ДПС, спасший школьников от столкновения, также находится в больнице. У 33-летнего инспектора перелом руки. В России оценили решение Ирана обогащать уран до оружейного уровня 4 января 2021, 15:33

Текст: Алексей Нечаев

«Иран таким образом пытается добиться от Вашингтона отказа от выхода из ядерной сделки и создает проблему для Израиля», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал сообщения о запуске Ираном процесса обогащения урана на уровне 20%. «Это решение – инструмент давления на Соединенные Штаты, который направлен на то, чтобы они отказались от выхода из ядерной сделки. Кроме того, таким образом Тегеран повышает свое влияние на международную политику», – сказал эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. «С другой стороны – Байден является сторонником сохранения ядерной сделки с Ираном. По этой причине уходящая администрация Трампа сейчас делает все, чтобы вбить еще больше клиньев в отношения между Вашингтоном и Тегераном», – пояснил собеседник. Кроме того, решение Тегерана является проблемой для Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху уже заявил, что ускоренное обогащение урана в Фордо демонстрирует намерение Ирана разрабатывать ядерное оружие. «Такой же проблемой для Израиля является победа Байдена. Сейчас правительство Нетаньяху теряется в догадках о том, какой будет политика новой администрации США. Поэтому им важно, чтобы отношения между Вашингтоном и Тегераном максимально ухудшались», – отметил эксперт. При этом от других участников ядерной сделки в лице России, Франции и Германии пока не стоит ждать какой-то резкой реакции. «Москва, Париж и Берлин продолжают себя вести так, будто бы сделка остается в силе. Тем не менее, они также ждут, когда придет новая администрация США и выскажет свою позицию по сделке. Поэтому, думаю, после 20 января все начнется по новой», – прогнозирует Ткаченко. Ранее стало известно, что Иран запустил процесс обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо. Об этом сообщил официальный представитель правительства Али Рабии. «Президент Ирана несколькими днями ранее распорядился начать обогащение на уровне 20%. Несколькими часами ранее после ряда предварительных мер... начался процесс подачи газа UF6 (гексафторида урана). Первый продукт будет получен через несколько часов», – сообщил Рабии, передает РИА «Новости». В декабре в Иране ратифицировали инициированный парламентом закон «Стратегическая мера по отмене санкций», который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше (такой считается оружейным). Закон предполагает задействование в течение трех месяцев центрифуг новых поколений: 1 тыс. центрифуг IR-2M и минимум 174 центрифуг IR-6. Количество последних обязывают довести до 1 тыс. за один год. В то же время ядерная сделка предполагает только использование центрифуг первого поколения IR-1 и обогащение урана на уровне 3,67%. Закон обязывает правительство отказаться от доппротокола с МАГАТЭ по расширенным проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев с момента «вступления в силу» закона стороны сделки не выполнят соглашение. Депутаты настаивают на нормализации банковских операций и экспорта нефти в Европу, чему мешают санкции США. Постановление готовилось давно, однако в свете убийства высокопоставленного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в конце ноября парламент рассмотрел его в ускоренном режиме. Президент Ирана Хасан Роухани, первоначально выступивший против закона, ранее заявлял, что Тегеран фактически год назад, когда сократил выполнение ядерных обязательств, отказался от положений ядерной сделки по обогащению урана и центрифугам – тем пунктам, на выполнении которых в своем законе настаивают парламентарии. Россиян предупредили об экстремальных холодах 4 января 2021, 15:00

Экстремально низкие температуры фиксируются на азиатской части России в течение полумесяца, последний раз подобное явление наблюдалось в январе 2006 года, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Я даже не знаю, как его назвать, антициклонище… Он уже полмесяца бродит по азиатской части страны. По нашим оценкам, еще пять дней температура будет ниже нормы на 10-15 градусов в таких густонаселенных районах, как Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край, юг Красноярского края. Конечно же, там очень холодно… Морозы сорокаградусные в этих регионах», – сказал Вильфанд. По его словам, такой затяжной антициклон редкое явление. «Последний раз аналогичная ситуация с экстремально холодной погодой была во второй половине января 2006 года», – уточнил синоптик, передает РИА «Новости». Как отметил Вильфанд, затяжные экстремальные температуры представляют собой опасное погодное явление, требующее от коммунальных служб очень напряженной работы. Он уточнил, что аномально холодная погода ниже нормы на семь градусов сохранится в Курганской области, в Омской области ожидается сильный мороз с минимальными температурами ниже минус 40 градусов в течение более чем трех суток, в Приморском крае среднесуточные температуры будут на 7-10 градусов ниже нормы, в Ханты-Мансийском автономном округе холодная аномалия будет доходить до 15 градусов ниже нормы, в Алтайском крае будет минус 40 и ниже. «Некоторые регионы Урала тоже с аномально холодной погодой. Там на семь градусов и более ниже многолетних значений, ниже нормы», – сказал Вильфанд. В 2020 году синоптики также зафиксировали в России большое количество погодных аномалий. Так, зима 2019-2020 годов стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений. В Москве впервые средняя температура в это время года оказалась выше нуля градусов. Украинские медики назвали враньем заявления властей о «Спутнике V» 4 января 2021, 07:25

Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко заявил, что главный санитарный врач Олег Ляшко лжет, утверждая, будто бы российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» невозможно зарегистрировать в стране. Кравченко на своей странице в Facebook напомнил, что еще в феврале 2020 года Всемирная организация здравоохранения «определила критерии для разработки вакцины от COVID-19 и рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин в связи с всемирной пандемией». Как отметил глава Национальной медицинской палаты Украины, к настоящему времени в мире по этой схеме зарегистрированы восемь вакцин. «При этом ни одна из них не завершила третью фазу клинических испытаний в полном объеме», – подчеркнул Кравченко. В частности, он указал, что завершение третьей фазы испытаний вакцины от Pfizer/BioNTech запланировано на январь 2023 года, вакцины от Moderna – на октябрь 2022 года, AstraZeneca – на сентябрь 2021 года, декабрь 2021 года, февраль 2023 года (проводится несколько исследований одновременно), Sinovac Biotech – май 2021 года, апрель 2021 года, сентябрь 2021 года, октябрь 2021 года (проводится несколько исследований одновременно). Касательно российской вакцины Кравченко сообщил, что по «Спутнику V» также проводится несколько исследований одновременно, а завершение третьей фазы запланировано на апрель 2021 года, май 2021 года, сентябрь 2021 года, декабрь 2021 года. Напомним, ранее глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины, заявив, вакцину якобы невозможно зарегистрировать из-за незавершенности третьей фазы клинических испытаний. Депутат Рады Илья Кива подчеркнул, что заявление Ляшко нацелено на то, чтобы «выслужиться» перед Вашингтоном. Медведчук назвал Ляшко «недоразумением от медицины». Генеральный директор госпредприятия «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов, между тем, сообщил о срыве контракта по вакцине от COVID-19. При этом Россия выразила готовность полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны. На Украине пообещали устроить России новый Афганистан в случае войны 4 января 2021, 19:29 Текст: Абдулла Шакиров

Киев способен в случае войны с Россией развернуть боевые действия, сопоставимые по масштабу с войной в Афганистане, заявил советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. «Украина стала бы для них Афганистаном, только покруче – у нас же полный комплекс вооружений. Мы вообще единственная страна в мире, которая применяет весь комплекс вооружений по России», – цитирует Арестовича РИА «Новости». Как заявил дипломат, Украина уже «отстреляла» по России более ста «самых крутых» ракет из своих оперативно-тактических комплексов. По его словам, некоторые из них попали в цель. Арестович отметил, что после этого с Украиной «ничего страшного не произошло». Он также заявил, что лучше украинских ракет может быть только ядерное оружие. В конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский пообещал мобилизовать все население Украины в случае военного столкновения с Россией. «Все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины, и я думаю, что Россия это прекрасно понимает», – заявил украинский президент. Разговор Трампа и госсекретаря Джорджии сравнили с «Уотергейтом» 4 января 2021, 09:16 Текст: Алина Назарова

Публикация разговора президента США Дональда Трампа и госсекретаря штата Джорджия, в ходе которого американский лидер попросил пересчитать голоса в свою пользу, хуже «Уотергейта», заявил один из авторов расследования, повлекшего за собой Уотергейтский скандал и отставку президента Ричарда Никсона. Журналист Карл Бернстайн сказал в эфире канала CNN, что не испытал эффекта дежавю, когда узнал о содержании разговора. «Это намного хуже, чем то, что произошло в случае с «Уотергейтом». В Дональде Трампе воплотились президент-преступник и президент США, ведущий подрывную деятельность», – заявил один из журналистов-расследователей «уотергейтского дела». Бернстайн подчеркнул, что записанные слова президента представляют собой «бесспорное доказательство». «Запись содержит доказательство того, на что президент готов пойти, чтобы подорвать систему выборов, а также незаконно, некорректно и безнравственно подстрекать к совершению государственного переворота, чтобы остаться президентом США», – подчеркнул журналист, передает РИА «Новости». Он указал, что при правлении любого другого президента США эта запись привела бы к импичменту и призывам к отставке. Ранее газета Washington Post сообщила, что в ее распоряжении оказалась запись разговора Трампа и госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера. Американский лидер, согласно данным газеты, просил госсекретаря штата пересчитать голоса на выборах в его пользу. Он заявлял, что хочет «найти» 11 780 голосов, необходимых для победы в штате. В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Дональда Трампа. В гостиничном комплексе «Уотергейт» в 1972 году находился штаб кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна. 17 июня 1972 года (за четыре месяца до президентских выборов) в здании были задержаны взломщики, занимавшиеся настройкой подслушивающей аппаратуры и, по некоторым данным, фотографированием внутренних документов штаба демократов. Подозрения в том, что их отправил в «Уотергейт» Никсон, переизбранный на тех выборах на второй срок, усилились после появления информации об имеющихся у президента записях разговоров демократов, сделанных, правда, не в «Уотергейте». До конца загадка так разрешена и не была, однако «уотергейтский скандал», разгоревшийся после серии публикаций Вудворда и Бернстайна, привел к скорой отставке Никсона. Нетаньяху отреагировал на решение Ирана обогащать уран до оружейного уровня 4 января 2021, 15:43 Текст: Абдулла Шакиров

Иран демонстрирует намерение развивать военную ядерную программу, но Тель-Авив не позволит Тегерану создать ядерное оружие, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Решение Ирана продолжать нарушать свои обязательства, повышать уровень обогащения и развивать промышленные мощности для этого нельзя объяснить ничем иным, кроме дальнейшей реализации его намерения развивать военную ядерную программу. Израиль не позволит Ирану производить ядерное оружие», – написал Нетаньяху в Twitter. В понедельник Тегеран объявил о запуске процесса обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо. В декабре в Иране ратифицировали инициированный парламентом закон «Стратегическая мера по отмене санкций», который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше (такой считается оружейным). Закон предполагает задействование в течение трех месяцев центрифуг новых поколений: 1 тыс. центрифуг IR-2M и минимум 174 центрифуг IR-6. Количество последних обязывают довести до 1 тыс. за один год. В то же время ядерная сделка предполагает только использование центрифуг первого поколения IR-1 и обогащение урана на уровне 3,67%. В Польше предотвратили теракт с применением химикатов против мусульман 4 января 2021, 16:54

В Польше задержали двух мужчин, планировавших теракт с применением взрывчатых веществ и химикатов. Злоумышленники хотели совершить нападение на «религиозный объект исламского сообщества» – предположительно, мечеть, сообщил Станислав Жарын, пресс-секретарь министра, координирующего работу спецслужб. Задержание террористов проводилось после расследования Агентства внутренней безопасности Польши, мужчинам предъявлены обвинения государственной прокуратурой в Щецине на северо-западе страны, передает The first News. «Обвиняемые планировали применить ядовитые вещества против определенных людей. Их целью было предотвратить исламизацию Польши. Они выражали крайне правые взгляды, один из них сказал, что необходимо уничтожить определенные религиозные группы, призывая к насилию», – рассказал Жарын. Ранее россиянина выслали из Польши по подозрению в связи с террористами. Анонсирован залповый пуск «Цирконов» с «Адмирала Горшкова» 4 января 2021, 04:32

Фрегат Северного флота проекта 22350 «Адмирал Горшков» до конца 2021 года впервые выполнит залповый пуск гиперзвуковых ракет «Циркон» в рамках госиспытаний ракетного комплекса, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Согласно плану государственных испытаний ракетного комплекса, до конца 2021 года с фрегата «Адмирал Горшков» будет выполнена первая залповая стрельба несколькими ракетами «Циркон». Ракеты будут запущены с борта корабля с интервалом в несколько секунд», – приводит слова источника РИА «Новости». В оборонно-промышленном комплексе пояснили, что залповая стрельба «призвана обеспечить не только испытания ракет, но и проверить возможности комплекса управления вооружением корабля, в частности, при выполнении им задач с нанесением массированного ракетного удара одновременно по морским и наземным целям». Источник добавил, что пуски будут выполняться в обстановке мощного радиоэлектронного противодействия, так как «Циркон» оснащен уникальной по характеристикам помехоустойчивости системой самонаведения и ее возможности необходимо подтвердить в ходе испытаний. Напомним, в 2020 году программа летно-конструкторских испытаний российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» выполнена в полном объеме: проведено три успешных пуска с фрегата Северного флота «Адмирал Горшков», из них два – по морским целям и один по наземной. В конце декабря 2020 года стали известны сроки начала госиспытаний «Циркона». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны. Российская ракета «Циркон» является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя, при этом ее скорость достигает около девяти скоростей звука, а максимальная дальность стрельбы – до 1000 км. «Циркон» может поражать с одинаковой эффективностью как надводные, так и наземные цели. Китай ответил на обвинения США в утечке COVID-19 из лаборатории Уханя 4 января 2021, 14:28 Текст: Абдулла Шакиров

Слова заместителя советника президента США по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджера об утечке COVID-19 из лаборатории Уханя являются низкокачественной ложью и слухами, заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин. «Поттинджер является высокопоставленным официальным лицом, и вопреки ожиданиям все еще повторяет эту низкокачественную ложь и слухи. Я очень надеюсь на то, что американская сторона прояснит, является ли это личным мнением Поттинджера или это официальная позиция администрации США», – цитирует Чуньин РИА «Новости». Уточняется, что ранее Поттинджер заявил, что согласно последним разведывательным данным, наиболее вероятная причина пандемии COVID-19 – утечка из сверхсекретного Уханьского института вирусологии, расположенного в 11 милях от рынка Уханя. Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Глава Госдепартамента США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Госсекретарь США обещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона по поводу коронавируса. В США заявили о планах договориться с Россией по СНВ-3 4 января 2021, 15:17

Новая администрация США планирует договариваться с Москвой по вопросу продления СНВ-3, сообщил Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности. По словам Салливана, даже во время холодной войны страны стремились к сотрудничеству, когда речь шла о контроле за вооружениями и о нераспространении ядерного оружия, передает РИА «Новости». «Уверен, что сегодня Соединенные Штаты и Россия могут действовать в рамках своих национальных интересов, продвинуться в вопросах контроля над вооружениями и стратегической стабильности, разобраться с угрозой, которую несет для всего мира ядерное оружие», – сказал Салливан в интервью CNN, отметив, что продление СНВ-3 отвечает интересам США. При этом будущий советник заявил о намерении США наказать виновных в «крупнейшей кибератаке» на американские правительственные учреждения. По его словам, «с большой вероятностью за взломами стоит именно Россия», хотя он указал на то, что обвинений никто и не предъявлял. Ранее сообщалось, что избранный президент США Джозеф Байден рассматривает варианты отказа от разработки новых американских ядерных вооружений, включая боеголовку W93. Между тем глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что шансы на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) в феврале 2021 года остаются, если команда избранного президента США Джо Байдена, как и заявляла, не будет превращать его в заложника своих амбиций. Грета Тунберг пообещала отметить 18-летие в пабе 4 января 2021, 13:35

Шведская экоактивистка Грета Тунберг в свой 18-й день рождения потроллила последователей теории о плоской Земле. «Спасибо за все поздравления в день моего 18-летия! Сегодня вечером найдете меня в местном пабе, я раскрою все темные секреты заговора о климатических школьных забастовках и моих злых кураторах, которые больше не могут контролировать меня. Наконец-то я свободна!» – написала Тунберг в Twitter. К посту она прикрепила свое фото в свитшоте с надписью «Сообщество плоского Марса» (Flat Mars Society), сыронизировав таким образом над людьми, верящими в плоскую Землю. Thank you so much for all the well-wishes on my 18th birthday!



Tonight you will find me down at the local pub exposing all the dark secrets behind the climate- and school strike conspiracy and my evil handlers who can no longer control me!

I am free at last!! pic.twitter.com/w1VBG83VVN — Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 3, 2021 Тунберг получила известность после того, как стала в одиночестве бастовать у местного парламента по пятницам. Для этого она стала прогуливать школу. Выступление на нью-йоркском саммите ООН по климату в 2019 году сделало Тунберг мировой звездой. В 2020 году Тунберг заявила, что возвращается к учебе в школе. Дочь госпитализированного Басилашвили рассказала о состоянии актера 4 января 2021, 15:47

Дочь народного артиста СССР Олега Басилашвили Ксения рассказала о состоянии актера, госпитализированного с коронавирусом. Артист находится в больнице № 40 Курортного района Петербурга. По словам Ксении Басилашвили, информации о том, когда его смогут выписать, пока нет, но врачи оценивают его состояние как нормальное. «Никакой катастрофы нет», – сказала дочь артиста в комментарии Пятому каналу. Художественный руководитель театра «Русская антреприза» Рудольф Фурманов также прокомментировал состояние Басилашвили. Режиссер признался, что устал объяснять каждому, что трагедии не случилось, а потому изъяснился в шутливой манере. «Смерти не дождетесь! Хуже не будет! Он находится на излечении. Все нормально: голова работает, все работает», – отметил близкий друг народного артиста СССР. Фурманов подтвердил, что Басилашвили госпитализировали с подтвержденным COVID-19 несколько дней назад. Он также добавил, что держит ситуацию под контролем и регулярно созванивается с товарищем – едва ли не каждый час. В понедельник утром сообщалось, что народный артист СССР, 86-летний Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом в Петербурге. Олег Басилашвили – советский и российский актер, народный артист СССР. Его фильмография насчитывает более 80 кинолент, среди которых «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Осенний марафон», «О бедном гусаре замолвите слово». Напомним, в преддверии Нового года народную артистку СССР Алису Фрейндлих также госпитализировали в Санкт-Петербурге с диагнозом «коронавирус». Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Тем временем Петербург обогнал Москву по числу новых случаев COVID-19. Всего за минувшие сутки в России выявлен 23 351 новый случай коронавируса, в стране зарегистрировано более 3,2 млн случаев заболевания.