«Деревенский парень» с пистолетом объяснил задержание полицией Капитолия

Уэсли Алан Билер, задержанный полицией Капитолия, заявил, что просто забыл выложить оружие из машины и потерялся в Вашингтоне. Его уже отпустили из-под стражи.

Ему разрешено возвращаться в город только для появления в суде и встречи с адвокатом. По словам Билера, «это была просто ошибка». Он сообщил, что последнюю неделю работал в Вашингтоне в частной охране, его наниматель – MVP Protective Services. Мужчина заявил, что опаздывал на работу и выехал из дома, оставив пистолет в машине – в родном штате Виргиния у Билера, по его собственным словам, есть право на ношение оружия. Билер опроверг информацию о том, что у него нашли 500 патронов.

Билер сказал, что «подъехал к контрольному пункту, после того как потерялся в Вашингтоне», потому что он «деревенский парень». Он «показал инаугурационный бейдж», который ему «выдали». «Я не знаю законов Вашингтона,... я не преступник», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.