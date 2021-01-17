В Израиле оценили вероятность войны США и Ирана

В Израиле оценили вероятность того, что президент США Дональд Трамп, пока еще находится у власти, начнет войну с Ираном.

Как заявил 12-й канал израильского телевидения, Израиль полагает, что Белый дом в оставшиеся дни правления Трампа не начнет военные действия. При этом официальные лица США от имени избранного президента страны Джо Байдена уже сообщили Израилю, что команда Байдена «начала поиски возможности вернуться к ядерной сделке» с Ираном.

Канал пояснил, что сам Израиль «рассчитывает добиться улучшения ядерной сделки». Израиль хочет, чтобы соглашение с Ираном «включало ограничения на поддержку террористической деятельности и (иранскую) программу баллистических ракет», передает РИА «Новости».

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе был подписан Ираном, постоянными членами СБ ООН и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на аннулирование санкций. В 2018 году США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана санкции. Иран в ответ также отказался от своих обязательств и начал процесс обогащения урана до оружейного уровня. Байден подтвердил готовность США вернуться в ядерную сделку.

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