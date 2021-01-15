Германия отреагировала на выход России из ДОН

Министерство иностранных дел Германии выразило сожаление после решения России выйти из Договора по открытому небу (ДОН), назвав такой шаг Москвы «серьезным ударом для глобальной архитектуры контроля над вооружениями».

«Мы с большим сожалением принимаем к сведению заявление России о начале подготовки к выходу из Договора по открытому небу. Это серьезный удар для глобальной архитектуры контроля над вооружениями. Он будет иметь последствия для безопасности и доверия в северном полушарии», – сказано в заявлении на сайте ведомства.

Как отметили в немецком МИДе, Россия должна понимать, что поддержка конструктивного диалога после выхода из ДОН в ее же интересах. В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на решение Москвы, Германия продолжит работать над совершенствованием контроля над обычными и ядерными вооружениями в Европе.

В пятницу Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе после аналогичного решения США.

Напомним, 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел.

В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в ДОН страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе.