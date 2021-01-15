В России за сутки выявили 24,7 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 24 715 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 24 715 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 13,2% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5534, Санкт-Петербурге – 3094, Московской области – 1361. Всего в стране выявлено 3 520 531 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 909 680 человек, из них 27 636 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 555 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 64 495 человек.

Накануне, 14 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 24 763. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 48.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.