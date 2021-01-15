В России за сутки выявили 24,7 тыс. случаев коронавируса

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15 января, пятница  |  Последнее обновление — 11:23  |  vz.ru
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Россия заменит природный газ на топливо будущего

Водородная энергетика только в начале пути, но за ней будущее Sebastian Kahnert/DPA/ТАСС
Россия может стать крупным мировым производителем и экспортером водорода – одного из самых экологически чистых источников энергии. В этом уверен нобелевский лауреат Рае Квон Чунг. На чем основан его прогноз, что сегодня происходит на рынке водородного топлива и при каких условиях реально возможен водородный прорыв России? Подробности...
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Цензура американцев создает успех изобретению русских

Эрдоган покоряет аудиторию Telegram при помощи котиков t.me/RTErdogan
Цензура, которой хозяева Twitter, Google и Facebook подвергли Трампа и его сторонников, привела к глобальным последствиям. Десятки миллионов пользователей по всему миру, включая президентов, премьеров и главу ЦИК России Эллу Памфилову, отказались от использования мессенджеров и соцсетей, принадлежащих американцам. И стали пользоваться инструментом, придуманным русскими. Подробности...
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Почему Москва проиграла Литве в январе 1991 года

Советская бронетехника у телевышки, Вильнюс, январь 1991 года Андрей Бабушкин/ТАСС
Ровно тридцать лет назад, 13 января 1991 года, в Вильнюсе произошло то, что стало одним из важнейших катализаторов развала СССР. Почему современная Литва так яростно защищает миф о «январских событиях», в чем заключались ошибки советских властей и какую роль в происходящем играл будущий глава чеченских боевиков Аслан Масхадов? Подробности...
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Байдена ждет «инаугурация на штыках»

Национальная гвардия США вповалку охраняет Капитолий Oliver Contreras/SIPA USA/Reuters
Приведение к присяге (инаугурация) нового президента США пройдет на этот раз в полном противоречии с американской политической традицией. Вместо общенародного праздника единения вокруг национального лидера Вашингтон увидит «инаугурацию на штыках» – тысячи вооруженных людей будут охранять нового президента США от его собственных сограждан. И это не единственная особенность предстоящих торжеств. Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Как Германия превратилась в арену уличной войны

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
15 января 1919 года произошло жестокое убийство двух лидеров германских марксистов – Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Фрайкоровцы избили их прикладами, расстреляли в упор и выбросили в реку. Событие еще пару лет назад было немыслимым. Подробности...

Цифровизация – это атомная бомба XXI века

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
А мы готовы к этому будущему? Мы этого действительно хотим? А насколько наш национальный суверенитет будет защищен в условиях этого «прозрачного» глобального мира? И главное – у кого в руках будет та самая кнопка, которая может нас целиком или хотя бы частично выключить? Подробности...
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Как поэт поплатился за стих жизнью

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
Ровно 130 лет назад в Варшаве родился поэт Осип Мандельштам. Это о нем после одного из собраний Цеха поэтов Ахматова сказала: «Мандельштам, конечно, наш первый поэт». Иосиф Бродский выделял среди поэтов XX века «большую четверку»: Осипа Мандельштама, Марину Цветаеву, Бориса Пастернака и Анну Ахматову. Подробности...
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Второй импичмент Трампа: главное

Кого убьет новая «арабская весна»

Стратегический союз Украины и Молдавии

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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Стала известна причина смерти Бориса Грачевского

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    На Украине запущен флешмоб с требованием по поводу русского языка

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    Эксперт сказал, к чему приведет попытка объявить импичмент Трампу

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    Игорь Караулов: Семибигтековщина провозгласила конец свободы слова

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    Кто должен проверять и цензурировать высказывания пользователей соцсетей?

    В России за сутки выявили 24,7 тыс. случаев коронавируса

       15 января 2021, 11:07
    Фото: Владимир Гердо/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    За минувшие сутки в России выявлено 24 715 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 24 715 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 13,2% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5534, Санкт-Петербурге – 3094, Московской области – 1361. Всего в стране выявлено 3 520 531 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 909 680 человек, из них 27 636 человек вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 555 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 64 495 человек.

    Накануне, 14 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 24 763. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 48.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.


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    Названа причина блокировки аккаунта «Спутник V» в Twitter

    14 января 2021, 21:58

    Текст: Алексей Дегтярев

    Аккаунт российской вакцины «Спутник V» блокировали в американской соцсети Twitter из-за возможной попытки взлома, сообщается в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

    «Twitter восстановил доступ к аккаунту и объяснил, что ограничил доступ из-за возможного взлома из Вирджинии, США», – сообщается в официальном аккаунте Sputnik V в соцсети Twitter.

    Напомним, несколько часов назад Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V», позже профиль был разблокирован.

    7 января Twitter временно заблокировал личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram.

    9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова.

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    Мишустин заявил о переломном моменте в ситуации с COVID-19 в России

       14 января 2021, 12:14
    Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о наступлении переломного момента кризиса, связанного с коронавирусом, дальше ситуация будет постепенно улучшаться, в том числе и за счет масштабной вакцинации.

    «Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться. Началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от этой болезни, и по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю», – сказал Мишустин в видеоприветствии участникам Гайдаровского форума, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что правительства многих стран сейчас ищут ответ на вопрос, каким будет мир после победы над новой инфекцией, и этот ответ будет определять суть долгосрочных стратегий как в области экономики, так и многих социальных программ.

    При этом премьер напомнил, что Россия первой разработала вакцину от коронавируса, это позволяет рассчитывать, что ее экономика восстановится значительно быстрее.

    Он напомнил, что для этого правительство сформировало необходимую базу, запустило целый ряд дополнительных мер поддержки экономики и людей. «Часть из них будет действовать и в текущем году в рамках реализации общенационального плана. Его цель – вернуть экономику на траекторию устойчивого роста», – отметил глава правительства.

    По его словам, в рамках такой поддержки в этом году продолжает действовать сниженный в два раза размер страховых взносов для всех субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении выплат, превышающих МРОТ. Также уменьшена ставка по льготным кредитам для такого бизнеса, что позволит предпринимателям снизить долговую нагрузку и пополнить оборотные средства, а также даст больше возможностей для развития бизнеса и инвестирования в новые проекты.

    «Особый акцент мы сделали на решении социальных задач, на поддержке семей с детьми, людей старших поколений. Они останутся в центре внимания правительства в этом году», – пообещал Мишустин.

    В среду на совещании с правительством глава государства Владимир Путин поручил на следующей недели перейти к массовой вакцинации от COVID-19 всех российских граждан. Президент также назвал российский препарат лучшим в мире, поскольку никакие другие вакцины такой защиты и степени безопасности не демонстрируют.

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    В Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer

    14 января 2021, 20:35

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Норвегии скончались уже 23 человека, получивших прививку от коронавируса, специалисты устанавливают возможные причины смерти, сообщило норвежское агентство лекарственных средств.

    «Зафиксировано 23 смертельных случая в связи с вакцинацией. В настоящее время изучены 13 из них. Обычные побочные действия могли способствовать более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    Там пояснили, что каждый случай тщательно изучается. Институт национального здравоохранения изменил рекомендации для вакцинации пациентов старшего возраста с серьезными заболеваниями.

    27 декабря в Норвегии началась вакцинация препаратом компании Pfizer, сейчас привито больше 25 тыс. человек. Все случаи смерти зафиксированы среди людей старше 80 лет, у них было слабое здоровье, сообщила телекомпания NRK

    «Эти случаи не вызывают особой тревоги. Совершенно очевидно, что эта вакцина имеет очень небольшой фактор риска, за небольшим исключением, когда речь идет о пациентах старшего возраста с ослабленным здоровьем», – заявил представитель агентства Стейнар Мадсен.

    Ранее сообщалось, что несколько человек в доме престарелых в германском городе Хаген заразились коронавирусом, несмотря на то, что им была сделана прививка Pfizer.

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    Twitter заблокировал страницу «Спутник V»

       14 января 2021, 20:52
    Фото: JUSTIN LANE/ЕРА/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американская социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V».

    «Внимание! Действие этой учетной записи временно ограничено», – говорится на странице вакцины в Twitter.

    «Аккаунт «путник V» заблокирован. Мы выясняем причины этого», – заявил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) ТАСС.

    В официальном Telegram-канале «Спутник V», сообщается, что через Twitter разработчики вакцины делились информацией о препарате, о том, как он работает.

    «Через Twitter мы предложили AstraZeneca использовать один из компонентов вакцины «Спутник V» и договорились о проведении совместных клинических исследований. Мы просим всех наших подписчиков обратиться в Twitter и попросить компанию вернуть нам доступ к учетной записи», ­– говорится в сообщении.

    7 января Twitter временно заблокировал личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.

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    В Германии изучают обстоятельства смерти 10 привитых от COVID-19 человек

    14 января 2021, 22:30

    Текст: Алексей Дегтярев

    Немецкие специалисты из Института Пауля Эриха начали проверку после смерти 10 человек, привитых от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer/BioNTech, сообщила руководитель отдела безопасности лекарств и препаратов Института Бригитте Келлер-Станиславски.

    «У нас до вчерашнего дня было девять случаев, мы теперь должны дождаться данных из Нижней Саксонии (о предположительно еще одном случае), тогда их будет 10. Речь идет об очень тяжелых пациентах, с многочисленными заболеваниями, которые находились на паллиативном лечении (медицинская помощь, направленная на облегчение состояния неизлечимо больных). Я уже сказала, что мы изучаем эти случаи... На основании данных, которые есть на сегодня, мы исходим из того, что они скончались от основных заболеваний с временным совпадением с вакцинацией», – заявила Келлер-Станиславски, передает РИА «Новости».

    Умершим было от 79 до 93 лет, у них у всех были серьезные заболевания. Им сделали прививку, поскольку они принадлежали к группе повышенного риска тяжелого течения COVID-19. Интервал между вакцинацией и смертью составлял от нескольких часов до четырех дней.

    Кроме того, в Институте есть сведения о шести случаях анафилактической реакции на вакцину. В целом есть данные о 325 случаях побочных эффектов, которые могут быть связаны с препаратом от коронавируса.

    Вакцинация препаратом от компаний Pfizer/BioNTech в Германии стартовала 27 декабря.

    Ранее в Норвегии сообщили о смерти 23 граждан, получивших прививку от коронавируса. Их также прививали препаратом Pfizer/BioNTech.

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    Стала известна причина смерти Бориса Грачевского

       15 января 2021, 09:25
    Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
    Текст: Наталья Ануфриева

    Причиной смерти Бориса Грачевского стал COVID-19, сообщил председатель общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин.

    Горин сообщил, что Грачевский «скончался от коронавирусной инфекции», передает АГН «Москва».

    Между тем друг семьи режиссера рассказал, что за сутки до смерти создателя «Ералаша» врачи не пустили к нему в палату реанимации его супругу – 36-летнюю Екатерину Белоцерковскую, причиной стала угроза заражения коронавирусом, передает StarHit.

    Отмечается, что женщина тоже перенесла инфекцию, но в легкой форме.

    Сообщается также, что медики ничего не говорили относительно перспектив Грачевского. Они не давали ни обнадеживающих, ни пугающих прогнозов, поскольку «в этой болезни ничего невозможно предвидеть».

    Напомним, художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский умер на 72-м году жизни.

    21 декабря Грачевский сообщил о получении положительного результата теста на коронавирус, отметив при этом, что чувствует себя неплохо. 31 декабря он попал в реанимацию столичной больницы № 52.

    3 января Грачевский сообщил об улучшении состояния здоровья после госпитализации с коронавирусом. 10 января Белоцерковская рассказала, что состояние Грачевского удалось стабилизировать.

    Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. В 1968 году окончил Калининградский механический техникум. Работал старшим администратором на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького.

    В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом основал «Ералаш». В 1974-1984 годах был директором киножурнала, с 1984 года – его художественным руководителем.

    Известен также как режиссер фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Среди его наград – ордена Почета и Дружбы.

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    Названы условия появления в России иностранных вакцин от COVID-19

    14 января 2021, 15:57

    Текст: Алина Назарова

    Иностранные вакцины от коронавируса, в том числе компании Pfizer, могут стать доступными для россиян после подтверждения их качества и официальной регистрации, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова в кулуарах Гайдаровского форума.

    «Что касается теории, будут ли здесь у нас импортные вакцины против коронавируса, конечно, наверное, могут быть. Но они могут появиться только после того, как они будут зарегистрированы. Будут зарегистрированы - появятся у нас в стране, то есть никаких препятствий для захода сюда любых лекарственных препаратов, в том числе вакцин, нет никаких», – сказала она, передает ТАСС.

    Ранее Росздравнадзор заявил, что частные клиники не имеют права использовать вакцины иностранного производства, не прошедшие государственную регистрацию. О переговорах относительно поставок таких препаратов сообщал российский филиал израильской клиники Hadassah Medical Moscow (расположен в инновационном центре «Сколково»).

    В то же время сообщалось, что компания Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию в России вакцины против коронавируса. При этом в компании сказали, что не планируют поставлять свою вакцину в Россию в 2021 году по запросам частных лиц и организаций – поставка возможна только на уровне государственных соглашений. 

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    Стало известно о сомнительном результате теста Дзюбы на коронавирус

       14 января 2021, 23:57
    Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Результат теста на коронавирусную инфекцию футболиста петербургского «Зенита» Артема Дзюбы оказался сомнительным, сообщило издание «Спорт-Экспресс».

    По информации источника, из-за сомнительного результата форвард может пропустить первый сбор команды в ОАЭ, на который команда отправится 15 января. Отмечается, что у голкипера клуба Андрея Лунева аналогичная ситуация, передает ТАСС.

    Руководство «Зенита» решило не рисковать, так как в Дубае строгие правила безопасности. Подчеркивается, что Дзюба может присоединиться к «Зениту» позднее или начать подготовку ко второй части сезона со второго сбора.

    «Зенит» после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. Дзюба в чемпионате забил 11 голов и делит лидерство в списке бомбардиров с партнером по команде Сердаром Азмуном.

    Напомним, 28 ноября нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба получил травму в матче 16-го тура российский футбольной Премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».

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    Венесуэла захотела наладить производство «Спутник V»

       15 января 2021, 02:59
    Фото: RTД на Русском/YouTube
    Текст: Антон Никитин

    Власти Венесуэлы обсуждают с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) возможность производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны, сообщила исполнительный вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес.

    «Следуя указаниям президента [Венесуэлы] Николаса Мадуро, мы провели рабочую встречу в формате видеоконференции с главой РФПИ и его заместителем для обсуждения производства и поставок вакцины «Спутник V» в первом триместре этого года», – приводит слова вице-президента Венесуэлы ТАСС.

    В среду Венесуэла зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Позже стали известны сроки поставок вакцины «Спутник V» в Венесуэлу.

    В конец декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил главу российского государства Владимира Путина за помощь в вакцинации жителей страны от коронавируса.

    Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в стране привился от коронавируса российской вакциной. Венесуэла получила первую партию российской вакцины от коронавируса 2 октября.

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    В России за сутки выявили 24,8 тыс. случаев коронавируса

       14 января 2021, 11:43
    Фото: Антон Денисов/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    За минувшие сутки в России выявлено 24 763 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 24 763 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 13,8% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5893, Санкт-Петербурге – 3041, Московской области – 1263. Всего в стране выявлено 3 495 816 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 882 044 человек, из них 27 956 человек вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 570 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 63 940 человек.

    Накануне, 13 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 22 850. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1913.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    В Германии установили дополнительные холодильники из-за нехватки места для умерших от COVID

    14 января 2021, 15:12

    Текст: Наталья Ануфриева

    В Нюрнберге крематории перестали справляться с количеством умерших от осложнений после COVID-19, из-за чего начали устанавливать специальные холодильные контейнеры для хранения тел.

    Глава администрации местного кладбища сообщил, что за день город может предать кремации только 50 тел, а спрос стал почти вдвое выше, передает «Старана.ua» со ссылкой на Ruptly.

    В связи с этим за пределами крематория – на территории кладбища – установили пять больших холодильников, куда складывают гробы с умершими.

    При этом гробы тех, кто умер от последствий нового коронавируса, тщательно дезинфицируют и помечают красной наклейкой с надписью «заразно».

    Ранее в Нью-Йорке появились грузовики-холодильники для трупов, чтобы разгрузить морги в условиях пандемии коронавируса.

    При этом позже там нашли грузовики с десятками разлагающихся тел.

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    В РФПИ оценили возможную долю «Спутника V» на зарубежных рынках

    14 января 2021, 15:49

    Текст: Алина Назарова

    Доля российской вакцины от коронавируса «Спутник V» вряд ли превысит 25-30% на рынках Латинской Америки и других стран, считает руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    По словам Дмитриева, неверно думать о вакцинах с точки зрения геополитических побед. «Мы не думаем, что какая-либо вакцина займет долю более 20-25% в странах за пределами США и ЕС. Хорошо иметь портфель вакцин», – сказал он, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    В то же время он сообщил, что в РФПИ не ожидают, что «Спутник V» займет долю более 25-30% на рынках Латинской Америки и в других местах.

    Дмитриев также подчеркнул важность международного сотрудничества по теме вакцин и отметил, что фонд в ближайшее время объявил о партнерстве с крупным китайским производителем.

    Тем временем Минздрав Венесуэлы зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса. Первая партия «Спутник V» может быть поставлена в страну в январе. Кроме того, в Бразилии началась вакцинация «Спутник V», Россия поставит в эту страну 10 млн доз вакцины в первом квартале 2021 года, всего в текущем году будет поставлено 150 млн доз.

    Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%

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    Аргентина направила в Россию самолет за второй партией «Спутника V»

    15 января 2021, 03:57

    Текст: Антон Никитин

    Самолет аргентинской авиакомпании Aerolineas Argentinas вылетел в Москву за второй партией российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил авиаперевозчик.

    «На пути в Россию ради борьбы с COVID-19», – приводит текст сообщения авиакомпании ТАСС. Самолет, на который погрузят 300 тыс. доз второго компонента «Спутника V», должен вернуться в южноамериканскую страну в субботу.

    Во вторник стало известно, что правительство Аргентины приобрело у РФПИ 30 млн доз вакцины «Спутник V».

    Напомним, 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавирусной инфекции. 23 декабря министерство здравоохранения Аргентины выдало разрешение на экстренное применение вакцины «Спутник V». Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в южноамериканскую республику 24 декабря. Президент страны Альберто Фернандес поблагодарил российского лидера Владимира Путина и создателей вакцины против нового коронавируса «Спутник V» за поставку препарата в южноамериканскую республику.

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    Президент Боливии решил вакцинироваться «Спутником V»

       15 января 2021, 01:32
    Фото: RT на русском/YouTube
    Текст: Антон Никитин

    Президент Боливии Луис Арсе намерен вакцинироваться российским препаратом от коронавируса «Спутник V», как только придет первая партия, сообщил пресс-секретарь главы государства Хорхе Рихтер.

    «Президент будет вакцинироваться. Мы рассчитываем, что он получит одну из 6 тыс. доз вакцины, которые прибудут в этом месяце», – приводит ТАСС слова со ссылкой на Agencia Boliviana de Informacion.

    Как отметил Рихтер, президент Боливии намерен привиться одним из первых «главным образом для того, чтобы показать доверие к процессу вакцинации». По данным пресс-секретаря, прививку также сделает вице-президент Давид Чокеуанка. Министры получат возможность вакцинироваться, когда придет вторая партия препарата, так как остальные дозы из первой будут распределены медработникам.

    Напомним, 6 января Боливия зарегистрировала вакцину «Спутник V» на основе российских данных клинических исследований. В конце декабря 2020 года власти Боливии подписали контракт на поставку 5,2 млн доз препарата «Спутник V» для вакцинации 2,6 млн человек.

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    Врачи рассказали об улучшении состояния Фрейндлих

    14 января 2021, 15:12

    Текст: Алина Назарова

    Медики клинической больницы №122 им. Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге сообщили об улучшении в состоянии здоровья Народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, у которой был диагностирован коронавирус.

    «Все хорошо, все примерно также. Улучшение есть», – рассказали в медучреждении, передает ТАСС.

    В медицинском учреждении также проходит лечение дочь Фрейндлих – актриса театра и кино Варвара Владимирова

    Напомним, в преддверии Нового года народную артистку СССР Алису Фрейндлих госпитализировали в Санкт-Петербурге с диагнозом «коронавирус». 12 января стало известно, что состояние актрисы стабильное, она начала проходить физиотерапию и ЛФК.

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