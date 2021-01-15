МЭР предложило запретить покупку банков государством

Минэкономразвития внесло в правительство законопроект, ограничивающий возможности государства покупать акции или доли в организациях финансового сектора.

Представитель Минэкономразвития подтвердил РБК отправку документа, пресс-служба правительства сообщила, что законопроект находится в стадии рассмотрения и проработки. В пресс-службе Минфина рассказали, что законопроект поступил на рассмотрение в министерство еще в 2019 году и был согласован.

Проект содержит поправки в закон «О защите конкуренции»: в нем может появиться дополнительная глава о допустимом участии государства в капитале финансовых компаний. Запрет на покупки касается России и ее субъектов, государственных и муниципальных образований, а главное – Банка России и компаний или банков с госучастием (если 50% в них подконтрольно государству или ЦБ). Если покупатель с госучастием нарушит запрет, сделка по приобретению им акций финансовой компании может быть признана ничтожной по решению суда, следует из документа.

Необходимость введения подобных ограничений назрела из-за ситуации в финансовом секторе: доля государства на банковском рынке еще в 2018 году достигла 70%, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Документ крайне важен для создания «оптимальных условий развития конкуренции в финансовом секторе», заявил замминистра экономического развития Илья Торосов. По его словам, принятие поправок поддержит частных игроков на этом рынке.

Ранее немецкое издание Focus со ссылкой на управляющего активами Герхарда Массенбауэра сообщило, что банковский сектор России более стабилен и безопасен, чем американский и европейский.