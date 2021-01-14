Экс-губернатор Мень не дал показаний следствию из-за коронавируса

Экс-губернатор Ивановской области Михаил Мень не смог дать показания по существу своего уголовного дела в связи с тем, что заразился коронавирусом во время следствия, сообщил его адвокат Мурад Мусаев.

«В ноябре 2020 года он заболел коронавирусной инфекцией. Потом он лечился и восстанавливался. Все предварительное следствие по существу дела для самого Меня прошло за считанные дни. Так что стало невозможно дать показания по существу дела. Хотя мы ходатайствовали об этом, как и о ряде очных ставок», – сказал ТАСС Мусаев.

В четверг Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения Меню, который обвиняется в хищении, в виде запрета определенных действий до 28 февраля.

В рамках избранной меры пресечения Меню нельзя покидать место фактического проживания, за исключением ежедневных двухчасовых прогулок, общаться с определенным кругом лиц, не отправлять и не получать почтово-телеграфные отправления и не использовать интернет. Мень отбывает меру пресечения по месту фактического проживания – в Красногорском районе Московской области.

18 ноября СК предъявил обвинение Меню. По версии следствия, Мень в должности губернатора Ивановской области, совместно с бенефициарами группы компаний «ПРОДО» организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита из Министерства финансов России для поддержки Ивановской области. По указанию Меня был принят ряд региональных нормативно-правовых актов, на основании которых в адрес ОАО «Ивановский бройлер» под видом займов были перечислены 700 млн рублей, которые были похищены.

Генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Совфеде, заявил, что Следственный комитет получил доказательства вины экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня по делу о хищении 700 млн рублей из бюджета региона. Сам Михаил Мень отреагировал на это словами «Что это за ерунда?» и сообщил, что находится в России. Его адвокат заявил, что экс-губернатор свою вину не признает.

Ранее он занимал должности главы Минстроя, главы наблюдательного совета Федерального автономного учреждения «Главгосэкспертиза», вице-губернатора Московской области, заммэра Москвы. На момент задержания был аудитором Счетной палаты.