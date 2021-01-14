В Эстонии арестовали участников приведшей к отставке премьера коррупционной схемы

Харьюский уездный суд Эстонии принял решение заключить под стражу на срок до двух месяцев подозреваемых в коррупции бизнесмена Хиллара Тедера и советника министра финансов Керсти Крахт, действия которых стали причиной отставки премьер-министра Юри Ратаса, говорится в решении суда.

«Есть основание полагать, что Хиллар Тедер по-прежнему будет игнорировать действующие в обществе нормы», – передает ТАСС со ссылкой на Delfi сообщение суда.

«В отношении Керсти Крахт, по оценке суда, есть подозрение, что она может продолжить совершать преступления», – добавили в суде.

12 января государственный прокурор республики Таави Перн заявил, что сразу несколько высокопоставленных чиновников Эстонии, включая генерального секретаря правящей Центристской партии Михаила Корба, оказались подозреваемыми по делу о коррупции в связи с выдачей государственного кредита девелоперу недвижимости Porto Franco. Сотрудники прокуратуры предъявили подозрения Центристской партии, а также пяти фигурантам дела, включая Корба, Крахт, Тедера и еще двух человек, чьи имена не называются. 13 января Госпрокуратура ходатайствовала об аресте Тедера и Крахт.

По версии прокуратуры, Корб договорился с Тедером о том, что тот пожертвует центристам до 1 млн евро до выборов в местные самоуправления, которые намечены на 17 октября 2021 года. В обмен на это связанная с Тедером Porto Franco должна была получить от государства кредит на 39,3 млн евро.

Накануне премьер-министр Эстонии, лидер Центристской партии Юри Ратас объявил о решении уйти в отставку из-за коррупционного скандала с выдачей госкредита девелоперу Porto Franco. После ухода Ратаса с должности в отставку ушло и все правительство, которое по итогам выборов в парламент весной 2019 года сформировали Центристская партия, Консервативная народная партия (EKRE) и партия Isamaa («Отечество»).