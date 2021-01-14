Московская биржа открылась ростом Московская биржа открылась снижением 14 января 2021, 10:26 Текст: Алина Назарова

Рублевый индекс Мосбиржи утром в четверг опустился 0,4% – до уровня 3456 пунктов, долларовый индекс РТС снизился на 0,9% – до 1473 пунктов. Следует из данных Московской биржи.

Россия ответила на требования Польши вернуть обломки самолета Качиньского 13 января 2021, 11:00

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Требования Польши вернуть находящиеся в России обломки разбившегося в 2010 году под Смоленском самолета президента Леха Качиньского беспочвенны, поскольку следственные действия еще не завершены, заявил директор третьего Европейского департамента МИД Олег Тяпкин. «МИД России и иные профильные ведомства уже неоднократно заявляли, что до момента завершения в России следственных действий, которые проводятся в том числе на основании все новых и новых запросов польской стороны, а также принятия окончательного процессуального решения вещественные доказательства должны находиться на территории Российской Федерации», – напомнил дипломат, передает РИА «Новости». Он напомнил, что в соответствии с международной практикой расследования авиакатастроф вещественные доказательства передаются только после завершения следственных действий. «В этой связи попытки польской стороны апеллировать к международному праву, добиваясь возвращения обломков президентского Ту-154 в Польшу, абсолютно беспочвенны», – резюмировал дипломат. Тяпкин также сообщил, что Генпрокуратура России пока не получила от Польши ответа на запрос о стенограмме разговора президента Леха Качиньского перед крушением самолета под Смоленском в 2010 году. «Генеральная прокуратура России в рамках запроса о правовой помощи обратилась к польской стороне с просьбой о предоставлении копий стенограммы и фонограммы записи телефонного разговора президента Леха Качиньского с братом, состоявшимся непосредственно перед авиакатастрофой. Насколько мне известно, ответ пока не получен. Рассчитываем, что эти материалы помогут пролить дополнительный свет на обстоятельства трагедии, случившейся 10 апреля 2010 года», – сообщил дипломат. В конце прошлого года о факте разговора между братьями Качиньскими написали польские СМИ. По их данным, Качиньский говорил с братом по спутниковому телефону незадолго до гибели, причем «затрагивался один из аспектов осуществления полета». Бывший польский судья Войчех Лончевский заявил, что если бы общественность узнала о содержании разговора братьев Качиньских, то «совершенно иначе оценила бы происходившее после 10 апреля 2010 года». После появления публикаций Россия запросила у Польши стенограмму разговора Качиньского с братом перед авиакатастрофой. Кроме того, бывший председатель польской госкомиссии по расследованию авиационных происшествий, участник расследования смоленской катастрофы Мачей Ласек также призвал обнародовать стенограмму последнего разговора братьев Качиньских. Напомним, 10 апреля 2010 года самолет Качиньского, который во главе официальной делегации направлялся на памятные торжества в Катыни, разбился под Смоленском. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа. Польский президент, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли. Известный актер из сериала «Глухарь» умер в Москве 13 января 2021, 18:31

Фото: "Параллельная жизнь"/

Всемирные Русские Студии

Текст: Алексей Дегтярев

Актер Дмитрий Гусев, сыгравший в российских сериалах «Глухарь» и «Воронины», умер за рулем машины в Москве, сообщают СМИ. Гусев в момент смерти управлял автомобилем на Курьяновской улице. Он возвращался со съемок, которые проходили неподалеку, передает РЕН-ТВ. Причина смерти актера пока не установлена, ее выясняют специалисты. Мужчине стало плохо во время поездки, он потерял сознание прямо во время движения. Прохожие увидели автомобиль, «газующий» на месте. Медики приехали на место происшествия и констатировали смерть артиста. Дмитрий Гусев известен по ролям в некоторых сериях «Папиных дочек», «Солдатах», «Глухаре», «Кухне», «Ворониных» и других. Эксперт: Кураторы решили избавиться от Навального 13 января 2021, 16:59 Возвращение блогера Алексея Навального в Россию, которое тот анонсировал в соцсетях, может быть связано с желанием его кураторов избавиться от своего подопечного, заявил публицист Армен Гаспарян. Навальный ранее заявил в соцсетях, что собирается вернуться в Россию 17 января 2021 года. По мнению Гаспаряна, возвращение блогера указывает на желание западных кураторов избавиться от него, так как за пределами России он не представляет никакой ценности. «Сам Навальный, очевидно, рассчитывает, что он приедет и к нему никаких претензий не будет, хотя есть обращение в суд ФСИН, есть возбуждение уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупных размерах. Ну и самое главное, Алексею Анатольевичу Навальному сияет 275 статья УК РФ, а это измена родине со всеми вытекающими последствиями. Поскольку господин Навальный у нас глуповат, он, очевидно, этого не понимает. Но здесь ему это быстро объяснят», – заявил Гаспарян в интервью ФАН. Также он предположил, что Навальный может получить в России реальный срок заключения. «Я рассчитываю, что именно этим все и закончится, потому что господин Навальный отгулял свое на свободе. Лето красное он уже пропел и этой попрыгунье-стрекозе давно пора отвечать за свои дела», – заключил публицист. Журналистка Леся Рябцева в своем Telegram-канале также назвала вероятные, по ее мнению, причины, которые вынудили блогера прилететь в Россию. Она считает, что Навальный возвращается в Москву, поскольку в Германии его «вежливо попросили» уехать, так как он всем там надоел. Рябцева отметила, что Навальный «боится, что о нем уже скоро забудут, ведь новых инфоповодов больше нет», а также его «слили с инаугурации» избранного американского президента Джо Байдена, несмотря на его «выслугу». «Все, пора домой. Тут приютим», – заключила журналистка. Напомним, в отношении Навального возбудили уголовное дело за мошенничество с пожертвованиями. Политолог Алексей Мухин указывал, что есть основания для новых следственных действий в отношении Навального. «Человек столько собирал средств на заведомо невозможную для него по закону президентскую кампанию. Спрашивается, куда он их дел? По крайней мере – это мошенничество. А при более близком рассмотрении, вполне возможно, это окажется еще отмывкой средств, поскольку я сомневаюсь, что он платил с этого налоги», – заявил Мухин. В июне 2020-го Навальный публично оскорбил ветерана Игната Артеменко, отозвавшись о нем как о «предателе» и «позоре страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию, в котором снялись многие другие известные россияне, в том числе кардиохирург Лео Бокерия. Высказывания блогера вызвали возмущение в обществе. Московский ГСУ СК возбудил дело в отношении Навального по статье «Клевета». Однако в августе суд приостановил процесс по этому делу. Политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что Навальный примерно с 15 октября не имеет особых медицинских оснований для нахождения за границей. В таком случае ему необходимо вернуться в Россию для участия в судебном процессе по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, отмечал Данилин. По словам эксперта, в противном случае блогеру грозит замена условного срока на реальный. Подозреваемый в краже ноутбука Пелоси участник штурма Капитолия найден мертвым 13 января 2021, 13:00 Текст: Алина Назарова

Участник нападения на здание Капитолия 53-летний гражданин США Кристофер Стэнтон Джорджия найден мертвым в собственном доме после проведения обыска. Предполагалось, что именно Джорджия украл ноутбук спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. После штурма Капитолия стражи порядка провели в его доме обыск, после чего у сторонника Трампа изъяли две винтовки. Вскоре после обыска участник штурма совершил самоубийство. Он был найден в подвале собственного дома, сообщает ФАН. На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Джозефа Байдена, запланированную на 20 января. В понедельник представители Демократической партии внесли в Конгресс США резолюцию об отстранении от власти Трампа. Демократы призвали немедленно рассмотреть резолюцию о применении вице-президентом США Майком Пенсом 25-й поправки к конституции, дающей ему право прекращения полномочий Трампа, однако заседание было перенесено из-за возражений представителя Республиканской партии. При этом СМИ сообщили, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и представители палаты от Демократической партии собрали достаточно голосов, чтобы объявить импичмент действующему президенту Дональду Трампу за события в Капитолии. Раскрыты имена агентов ЦРУ, отторгавших Литву от СССР 13 января 2021, 18:09

Фото: Всеволод Тарасевич/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США занималось подготовкой и вооружением литовских националистов, а также стояло за взрывом против советских военных в 1991 году в Вильнюсе, об этом сообщается в материалах фотовыставки в Общественной палате. Экспозицию «30 лет со дня событий в Вильнюсе в январе 1991 года. Правда и вымысел» составляют свидетельства множества очевидцев и различные документы, передает РИА «Новости». В материалах сообщается, что в 1990 году в Вильнюс приехали агенты ЦРУ, ими руководили Андрюс Эйва (он же Эндрю Эйве, Андрюс Эйтавичюс) и Леонардо Хоф. «Они сразу попали в близкое окружение Витаутаса Ландсбергиса [тогдашнего председателя Верховного совета Литвы] и директора департамента охраны края (ДОК) Аудрюса Буткявичюса», – отмечается в одном из текстов. Эйва, согласно материалам, занимался боями в городских условиях, у него был опыт партизанской и диверсионной работы в Афганистане. Он изучал возможности «партизанского движения» в качестве консультанта правительства Литвы, а также выезжал в районы, закрытые для иностранцев. «В январе 1991 года Эйва занимался вооружением людей, защищавших здание литовского Верховного совета. По его требованиям оборонявшимся раздали стрелковое оружие, взрывпакеты и даже самодельные «коктейли Молотова». После январских событий в Литве Эйва был инициатором серии взрывов в местах дислокации и проживания советских военнослужащих и их семей, лично руководил действиями боевиков в их столкновениях с подразделениями Советской армии», – сообщается в материалах. Также с событиями в Вильнюсе был связан профессор из США Джин Шарп, известный как «отец цветных революций». «Литву он посетил еще в мае 1990 года. Общался с Буткявичюсом и его соратниками, давал им советы, вручал методическую литературу», – пояснили авторы. Согласно материалам выставки, на ЦРУ также работали близкие соратники Ландсбергиса: американка литовского происхождения, журналистка и переводчица Рита Дапкуте и финансист Кестутис Урба. «В окружении Эйвы в Вильнюсе еще тогда появился Евгений Дикий с Украины, позже лидер бандеровского батальона [запрещенного в России] «Айдар» и [ныне] пропагандист «ценностей Майдана». С отрядом украинских «студентов-добровольцев» он прибыл на помощь литовским «нацикам». То, чему они научились в 1991 году в Литве, было использовано в 2014 году на Украине. Много лет спустя Дикий вспоминал, что именно в Вильнюсе его научили делать «коктейль Молотова», – сообщается в материалах выставки. Напомним, Следственный комитет России в 2020 году заочно предъявил обвинение судьям из Литвы, которые вынесли приговор более 50 россиянам по факту беспорядков в Вильнюсе в 1991 году. В марте 2019 года судебная коллегия Вильнюсского окружного суда Литвы в составе председателя Айноры Мацявичене, судей Виргинии Пакальните-Тамошюнайте и Артураса Шумскаса вынесла «заведомо неправосудный приговор». После этого министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска попросила ЕС обеспечить защиту литовских судей, которым в России предъявлены обвинения. В 2016 году в Литве начались судебные заседания по «делу о событиях 13 января» 1991 года. Местная прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, якобы были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет. В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд признал виновными по «делу о событиях 13 января 1991 года» бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова. При этом на заседание суда не пустили российских представителей СМИ и сотрудников посольства России в Вильнюсе. Россия пообещала ответить на приговор литовского суда по событиям 1991 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за что Литва приговорила последнего советского маршала. В залоге у России оказался газ из хранилищ Украины на 100 млрд рублей 13 января 2021, 11:14 Текст: Алина Назарова

У российской некоммерческой организации «Фонд промышленных активов» оказались в залоге активы украинского олигарха Дмитрия Фирташа, включая акции подконтрольных ему компаний и природный газ расчетной стоимостью почти 100 млрд рублей, следует из отчетности фонда за 2019 год. Из документов следует, что активы заявлены в качестве обеспечения по кредиту, предоставленному холдингу Ostchem Holding Limited из группы компаний Фирташа Group DF. По условиям сделки фонд получил акции кипрских компаний, промышленных активов Ostchem, а также некоторых украинских и европейских предприятий, пишет РБК. Помимо акций, в залоге оказался природный газ, который принадлежал химическим предприятиям Ostchem. Его стоимость в отчетности оценили примерно в 98 млрд рублей. «Фонд промышленных активов» был учрежден госкорпорацией ВЭБ.РФ в 2016 году, но был выведен за пределы группы ВЭБа и сейчас независим от ВЭБ.РФ. Фонду, созданному для реструктуризации плохих активов, были проданы проблемные кредиты, предоставленные ВЭБом до 2014 года неизвестным инвесторам на покупку акций и финансирование украинских металлургических предприятий, в том числе в Донбассе. Кредит на 548 млрд рублей для выкупа прав требования по этим украинским активам фонду предоставил ВЭБ. На тот момент этот заем составлял почти 29% общего кредитного портфеля ВЭБа. Под кредит были выданы госгарантии на такую же сумму. В Киеве пообещали наказать рассказавших о коррупции семьи Байденов украинцев 13 января 2021, 20:08

Фото: Zuma/ТО/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Офис президента Украины Владимира Зеленского готов сделать все, чтобы привлечь к ответственности лиц, вмешивающихся в американские выборы, заявил глава офиса Андрей Ермак, комментируя санкции США против украинских граждан и организаций. «Для ясности – независимо от партийной принадлежности эта администрация сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за вмешательство в выборы в США», – передает заявление Ермака ТАСС. Напомним, Соединенные Штаты включили в санкционный список семь украинцев и четыре украинских информационных ресурса из-за вмешательства в американские выборы. Как сообщили в американском министерстве финансов, лица и организации, в отношении которых ввели санкции, относятся к «связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к [депутату Верховной рады] Андрею Деркачу». В сентябре прошлого года внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Вопреки опубликованным доказательствам, Национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена, который сейчас является избранным президентом США, к увольнению Шокина с поста генпрокурора. Украинский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что США начали запугивать всех, кто может представлять угрозу избранному президенту Джо Байдену. Юрист: Навальный возвращается в Россию из-за объявления в розыск 13 января 2021, 22:59 Текст: Антон Никитин

Блогер Алексей Навальный решил вернуться в Россию, так как понял, что в Германию может поступить запрос на его выдачу, и это поставит в неудобное положение его немецких и иных покровителей, считает юрист Илья Ремесло. «Внезапно выяснилось интересное, что забыл рассказать Навальный и его адвокаты: он находится в розыске ФСИН с 29 декабря прошлого года», – написал Ремесло в своем Telegram-канале. «Навальный даже не удосужился предоставить ФСИН документы, что он продолжает лечение – потому что их нет. Его выписали из «Шарите» 23 сентября [2020 года], а в середине октября врачи клиники «Шарите» выяснили, что Навальный окончательно здоров. Все остальное «лечение» – чистое притворство для того, чтобы был повод не являться во ФСИН», – полагает юрист. «Все это время Навальный продолжал находиться в Германии без уважительных причин. Даже если допустить, что он ранее лечился – с ноября он перестал отчитываться перед ФСИН и не явился по вызову, то есть нарушил свои обязанности. Объявление в розыск в такой ситуации вполне логично и законно», – подчеркнул юрист. «Навальный засуетился, потому что понял, что скоро поступит запрос на выдачу из Германии по делу о хищениях – что поставило бы в неудобное положение его немецких и иных покровителей, пришлось бы давать ответы», – считает Ремесло. «В связи с вновь открывшимися обстоятельствами, прогнозирую (мое личное мнение), что Навального могут задержать и арестовать сразу по прибытии в Москву – как лицо, находящееся в розыске. Иных вариантов не вижу – нахождение в розыске, судимости, неотбытый срок, который просит применить ФСИН – все это не оставляет шансов», – прогнозирует эксперт. Ранее в среду Навальный сообщил, что планирует вернуться из Германии в Россию 17 января. В конце декабря в управлении ФСИН по Москве сообщили, что условно осужденный Навальный уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции и наказание ему может быть заменено. Напомним, политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что Навальный примерно с 15 октября не имеет особых медицинских оснований для нахождения за границей. В таком случае ему необходимо вернуться в Россию для участия в судебном процессе по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, отмечал Данилин. По словам эксперта, в противном случае блогеру грозит замена условного срока на реальный. Новосибирский театр расторг контракт с грузинской балериной 13 января 2021, 15:10 Текст: Алина Назарова

Руководство Новосибирского театра оперы и балета расторгло контракт с 57-летней грузинской примой-балериной Ниной Ананиашвили после появления в соцсетях Грузии резкой критики этого назначения. «В результате переговоров художественного руководителя НОВАТа Владимира Кехмана с Ниной Ананиашвили принято решение о расторжении ранее заключенного контракта по соглашению сторон», – сообщили порталу НГС в пресс-службе театра. Ранее театр приостановил действие заключенного с артисткой контракта после преждевременного появления в Сети информации о ее назначении. «Руководство театра считает, что оглашать имя руководителя до официального представления его коллективу – крайняя степень неуважения к артистам труппы. Поэтому мы вынуждены приостановить действие контракта, заключенного с артисткой, до выяснения всех обстоятельств появления данной информации в публичном пространстве», – сообщило руководства НОВАТа. В конце 2020 года Ананиашвили дала устное согласие на предложение возглавить труппу Новосибирского театра оперы и балета. Такое решение балерины подверглась резкой критике в социальных сетях Грузии. Кроме того, экс-президент Грузии, глава украинского Исполкома реформ Михаил Саакашвили заявил о неприемлемости решения Ананиашвили, которая также является крестной матерью одного из его сыновей. Кроме того, пуанты Нино Ананиашвили, приобретенные на аукционе, выбросила в мусор журналистка просаакашвилевского телевидения «Мтавари архи» («Главный канал») Майя Ломидзе. Сама Нино Ананиашвили, которая сказала, что также продолжит работать в Тбилисском Театре оперы и балета, заявила, что «готова к нападкам». По ее словам, «искусство не должно быть настолько политизировано». Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от COVID-19 13 января 2021, 15:28

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на совещании с правительством поручил со следующей недели переходить к массовой вакцинации всего населения России от коронавируса и подготовить соответствующую инфраструктуру. «Нам нужно переходить от масштабной такой к массовой вакцинации, и я прошу иметь это в виду, готовить соответствующую инфраструктуру, слава богу, вакцина наша не требует для транспортировки каких-то необычных условий, как минус 50, минус 70. У нас все гораздо проще и эффективнее работает, это можно сделать, поэтому прошу вас уже со следующей недели приступать уже к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например по гриппу», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Путин также назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, но посоветовал понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов вируса. Массовая добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира Путина в декабре. Свыше 1,5 млн человек уже сделали прививку от коронавируса вакциной «Спутник V». Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата Центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. Варламов и Верзилов задержаны в Южном Судане 13 января 2021, 14:10

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

Блогер Илья Варламов, его супруга Любовь, основатель «Медиазоны» Петр Верзилов и двое их спутников, задержаны в Южном Судане. В городе Капоэта в Южном Судане задержаны Илья Варламов, его жена Любовь, основатель «Медиазоны» Петр Верзилов и еще двое их спутников (все задержанные – россияне), говорится на сайте Варламова. «Мы приехали в аэропорт Капоэты, чтобы полететь в Джубу, столицу Южного Судана. Потом приехали какие-то военные или чекисты местные, которые начали обыскивать наш багаж. И они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолета и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении. Они попытались забрать телефоны, но мы им не отдаем телефоны», – рассказал Варламов. По словам блогера, все они арестованы. В Крыму оценили план Британии по «реинтеграции» полуострова 13 января 2021, 12:47 Текст: Евгения Шестак

Британские проекты по «реинтеграции» Крыма в состав Украины будут пресечены, никто не позволит вмешиваться во внутренние дела России, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. «Граждане Крыма, общественные организации совместно с органами власти не позволят вмешиваться в наши внутренние дела. Все планы Великобритании по «реинтеграции» будут пресечены. Тем более что на фоне смягчения санкционной политики Великобритании в отношении Крыма готовность англичан финансировать проекты реинтеграции выглядит как некая подачка с барского плеча», – сказал РИА «Новости» Гемпель. По его словам, власти западных стран начиная с 2014 года «фантазируют и создают мифы» о нарушениях прав человека в Крыму и аннексии полуострова, при этом никто из них не удосужился лично посетить полуостров. «Проще всего приехать и пообщаться с крымчанами, узнать их мнение. Крым открыт и готов делиться своим опытом развития и межнационального согласия», – сказал Гемпель. Ранее портал «Комитет защиты национальных интересов» сообщил, что посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по реинтеграции Крыма в состав Украины и «противодействию нарушениям прав человека» на полуострове со стороны России. В организации уточнили, что в задачи проекта входит: освещение ситуации с защитой прав человека в «незаконно аннексированном» Крыму, ДНР и ЛНР; создание механизмов мониторинга; защита прав жителей Крыма украинским правительством; информационная работа с крымскими НКО и национальными объединениями; стимулирование их политической и правозащитной активности. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что британские проекты по реинтеграции Крыма в состав Украины и по Донбассу являются чисто политическими, без заявленных «гуманитарных» целей. Датская компания отказалась от участия в проекте «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций 13 января 2021, 17:08

Фото: Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Датская инжиниринговая компания «Рамбелль» отказалась от участия в проекте строительства «Северного потока – 2» из-за боязни санкций со стороны США, сообщило датское издание Politiken. «Угрозы адресных экономических санкций со стороны США вынудили крупную датскую фирму отказаться от участия в международном проекте. Компания «Рамбелль» стала жертвой конфликта из-за дорогостоящего газопровода «Северный поток – 2», ведущего из России в Германию, стоимостью более 70 млрд датских крон», – передает сообщение газеты РИА «Новости». Напомним, Госдеп США пригрозил европейским компаниям санкциями из-за «Северного потока – 2». Вице-премьер России Александр Новак назвал санкции открытым протекционизмом для продвижения сжиженного природного газа США на рынки Европы. В то же время чиновник заверил, что проект газопровода, учитывая поддержку европейских стран и компаний, будет реализован. В МИД России заявили, что Москва не сомневается в успешной реализации газопровода «Северный поток – 2», несмотря на давление США на европейских партнеров Газпрома. Лидер республиканцев в сенате отказался проводить импичмент Трампу 13 января 2021, 21:16

Фото: Митч Макконнелл/АР/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Предводитель республиканского большинства в Cенате США Митч Макконнелл отказался собирать верхнюю палату Конгресса для проведения процедуры импичмента действующему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, сообщило The Washington Post. По сведениям издания, помощники лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла заявили аппарату главы демократического меньшинства Чака Шумера, что республиканцы не согласны созывать заседание в пятницу для рассмотрения вопроса об импичменте, передает ТАСС. Представители Макконнелла заявили изданию, что верхняя палата не соберется для обсуждения основных вопросов до 19 января – самой ранней возможной даты начала процедуры импичмента в Сенате. В пятницу состоится лишь формальное краткое заседание, для включения в него серьезной повестки требуется согласие всех сенаторов. Таким образом, импичмент по существу будет рассматриваться уже после истечения полномочий Трампа. Ранее в среду импичмент Трампу прошел голосование в Палате представителей. В минувшую субботу стало известно, что группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении действующего американского президента-республиканца Дональда Трампа. Обвинение состоит из одной статьи – подстрекательство к мятежу. Белый дом предупредил о последствиях такого шага для американского общества. В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия. В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Белый дом обнародовал обращение Трампа к американцам 14 января 2021, 03:47

Фото: Olivier Douliery/CNP/AdMedia/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Пресс-служба Белого дома обнародовала обращение действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к американцам по поводу произошедших на прошлой неделе беспорядков на территории Конгресса США. «Я безоговорочно осуждаю насилие, которое мы наблюдали на прошлой неделе. Насилию и вандализму не может быть никакого места в нашей стране, в нашем движении. «Сделать Америку вновь великой» (предвыборный лозунг кампании Трампа) – всегда означает защиту верховенства права, поддержку мужчин и женщин из правоохранительных служб, отстаивание наших самых священных традиций и ценностей. Насилие мятежников идет вразрез со всем, во что я верю, за что выступает наше движение», – приводит ТАСС текст видеообращения Трампа, опубликованного в официальном аккаунте Белого дома в соцсети Twitter. «Никто из моих настоящих сторонников никогда не поддерживал политическое насилие, не выражал неуважение к стражам правопорядка или нашему великому флагу, никто не угрожал или не нападал на граждан США. Если вы сделали что-то из этого, вы не поддерживаете наше движение, вы напали на него и нашу страну. Мы не будем с этим мириться», – подчеркнул Трамп. Как отметил американский лидер, за последний год в США происходило много «беспорядков, актов устрашения и разрушений». «Это должно остановиться. Где бы вы ни были, справа или слева, демократы вы или республиканцы, нет никакого оправдания насилию. Америка – страна законов. Те, кто участвовал в нападениях на прошлой неделе, предстанут перед правосудием», – подчеркнул глава Белого дома. Трамп призвал всех американцев искать пути снижения напряженности и помочь обеспечить мир в стране. «Как и все, я был шокирован и глубоко опечален этим бедствием в Конгрессе на прошлой неделе. Я хочу поблагодарить сотни миллионов потрясающих американцев, которые ответили на это спокойствием и сдержанностью. Мы преодолеем этот вызов, как мы всегда и делали», – выразил уверенность президент США. Накануне глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США поддержала резолюцию об импичменте действующего президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа. В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия. В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.