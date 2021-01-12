Умерла известный педиатр Елена Новикова

Заслуженный деятель науки и известный педиатр Елена Новикова найдена мертвой у себя дома, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что тело Новиковой было обнаружено «в ее квартире на Космодамианской набережной» (в Москве), при осмотре в морге «следов насильственной смерти не найдено», передает ТАСС.

Согласно информации Союза педиатров России, Елена Новикова – заслуженный деятель науки России, профессор, педиатр, родилась в 1923 году. Руководила отделением для новорожденных и недоношенных НИИ педиатрии АМН СССР (сейчас НИИ педиатрии НЦЗД Минздрава).

Являлась одним из ведущих отечественных врачей в области неонатологии (раздела медицины о новорожденных), создала отечественную школу неонатологов. С 1973 года была замминистра здравоохранения СССР.