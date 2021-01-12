Иванишвили отдал почти все состояние на благотворительность Казахстан возобновил транзит нефти через Россию 12 января 2021, 11:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Казахстан возобновил транзит нефти через систему «Транснефти» после остановки из-за проблем с электроснабжением, на штатный режим планируется выйти во вторник днем, сообщил советник президента, пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин. «Вчера в 16.58 (мск) началась подача нефти из Казахстана. По мере подключения станций в течение ночи и сегодняшнего утра шло постепенное увеличение режима», – передает РИА «Новости» слова представителя «Транснефти». «На штатный режим планируется выйти сегодня днем», – добавил он. Напомним, в понедельник Демин сообщил, что Казахстан приостановил транзит нефти через территорию России из-за неполадок с электроснабжением в связи с сильными морозами.

