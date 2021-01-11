Британские магазины просят полицию помочь обеспечить соблюдение масочного режима

Магазины Великобритании не в состоянии самостоятельно обеспечивать соблюдение масочного режима и нуждаются в помощи полицейских, заявили в британском консорциуме предприятий розничной торговли.

«Хотя контроль за масочным режимом находится в ведении полиции, магазины стараются делать все, что могут, чтобы способствовать ношению масок в магазинах. К сожалению, это привело к резкому росту проявлений насилия и оскорблений в адрес сотрудников магазинов, и поэтому необходимо, чтобы полиция поддерживала работу, осуществляемую магазинами», – передает РИА «Новости» слова одного из руководителей консорциума.

Как отмечается в сообщении, власти королевства считают, что, несмотря на строгие ограничения, локдаун недостаточно эффективен. Так, посетители супермаркетов зачастую не соблюдают масочный режим, социальную дистанцию и правила одностороннего движения.

В прошлый понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности.