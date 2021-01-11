Дополнительные пункты вакцинации от коронавируса откроют в Москве

В Москве откроются 30 дополнительных пунктов вакцинации от коронавируса, а услуга станет доступна работникам научной отрасли, предприятий информтехнологий, гостиниц и турагентств, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Накануне Нового года я просил Вас не откладывать вакцинацию от COVID-19. Спасибо, что услышали мою просьбу», – сообщил Собянин в своем блоге, указав, что в новогодние праздники на прививочные пункты пришло в несколько раз больше людей, чем в конце декабря.

Мэр Москвы подчеркнул, что «медики хорошо потрудились, в том числе провели вакцинацию в домах ветеранов, защитив от риска заболевания самую уязвимую категорию москвичей». Однако, отметил Собянин, «впереди еще много работы», в связи с чем руководством столицы были приняты ряд решений.

В частности, 13 января будет открыта запись на вакцинацию для работников сфер информационных технологий, телекоммуникаций и связи, научных исследований и разработки. Кроме того вакцинироваться смогут сотрудники сферы управления недвижимостью, работники гостиниц, туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма. Также вакцина станет доступна для сотрудников сферы социального обслуживания населения, осуществляемого частными и некоммерческими организациями.

Кроме того, принято решение об открытии 14 декабря 30 дополнительных прививочных пунктов. Таким образом их общее число возрастет с 70 до 100.

Собянин напомнил, что вакцинация в Москве проводится в ежедневном режиме, без выходных. Запись открыта на портале mos.ru, в системе ЕМИАС и по другим каналам.

Напомним, с конца декабря в Москве начали снимать ограничения для привитых от COVID. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в качестве первого шага «москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте».

Масштабная добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира Путина в декабре. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит COVID-19.