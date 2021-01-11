Parler удалило публикацию адвоката Трампа с призывом расстрелять Пенса

Штурм Капитолия с внешнеполитической точки зрения стал концом американских претензий на глобальное моральное доминирование, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Геворг Мирзаян, констатировав серьезный внутренний раскол в американском обществе.

«События в Вашингтоне приведут к еще большей радикализации демократов – началась массовая охота на республиканских ведьм, по полной программе отыгрываются на уходящем Трампе – его лишили слова в соцсетях, а теперь подводят под импичмент. С внешнеполитической точки зрения штурм Капитолия стал концом американских претензий на глобальное моральное доминирование. Эти события – логичное следствие даже не фальсификации выборов, а того серьезного внутреннего раскола, который произошел в американском обществе», – заявил политолог Геворг Мирзаян.

Замдиректора Института истории и политики, кандидат исторических наук, эксперт НОМ Владимир Шаповалов также указал, что политический кризис в США продолжает усугубляться. «Вслед за грязной избирательной кампанией и сомнительными результатами выборов последовала попытка со стороны сторонников Трампа сорвать подведение итогов голосования путем захвата Капитолия. В этой ситуации позиция лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла является попыткой снижения напряженности и восстановления политической стабильности. Чистота избирательного процесса и легитимность результатов выборов приносятся в жертву целесообразности сохранения гражданского мира. Однако эта позиция части республиканского истеблишмента, по всей вероятности, не приведет к завершению конфликта. Противоречия в позициях сторон слишком сильны», – отметил Шаповалов.

В свою очередь директор Центра политического анализа Павел Данилин выразил мнение о том, что избирательная система США дает слишком много возможностей для манипуляций и махинаций. «Многие американцы считают, что итоги выборов украли. Народную волю перечеркнули в угоду масс-медиа и части либерального истеблишмента. Это вызвало недовольство избирателей и вылилось в протестную акцию в Капитолии. … В заявлении лидера республиканского большинства в Сенате США Митчелла Макконела однозначно идет речь о признании республиканцами множества нарушений на выборах, я убежден, что демократы его проигнорируют и по факту своего превосходства в Сенате и Конгрессе продолжат монополизацию политической системы», – отметил он.

Он также раскритиковал блокировку аккаунтов Трампа в социальных сетях. «Это акт политической цензуры. Фактически Трампа блокируют от прямого контакта с гражданами США через соцсети», – указал эксперт.

Профессор Высшей школы экономики Александр Домрин отметил, что крайнее раздражение прошедшими выборами можно было прогнозировать. «Я работал в исследовательской службе Конгресса и ни в каких фантастических фильмах не мог предполагать, что кто-то будет при моей жизни штурмовать Конгресс. Я всегда считал, что США как автор «цветных революций» не подвергнется их влиянию. Но, как сказано в Библии, кто сеет ветер, тот пожнет бурю. То, что происходит в США на протяжении последних четырех лет, вызывает крайнее разочарование. Отказ от базисных, краеугольных достоинств американской цивилизации – вот что мы видим в последнее время. Но американская избирательная система США реформироваться не будет. Если демократы, согласно этой американской избирательной системе, пришли в Белый дом, зачем же им эту систему реформировать?» – заявил Домрин.

В свою очередь доктор политических наук, профессор МГУ им. Ломоносова Андрей Манойло указал, что лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконел не отказывается от продолжения борьбы. «Неслучайно за его отказ ввести против России очередной пакет санкций его назвали «московский Митч». Также известна его непримиримая позиция по отношению к фейкам – даже если фейки направлены против таких соперников Соединенных Штатов, как Россия и Китай. Надо, по мнению Макконнелла, «зафиксировать убытки», сделать выводы и готовиться к новым выборам: промежуточным в Конгресс – через два года, президентским – через четыре года», – отметил Манойло.

Напомним, сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек, в частности среди жертв была ветеран американских ВВС. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.

Хотя Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки, избранный президент США Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. Группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении Трампа.

В самом Конгрессе до срыва работы развернулись масштабные споры. Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконел выступил с неоднозначным заявлением, в котором призвал начать «сильные реформы избирательной системы под руководством государства», а также попенял оппонентам за использование двойных стандартов. «Мы потратили четыре года на осуждение постыдных нападок демократов на законность выборов президента Трампа. Так что смотрите, двойных стандартов быть не может: СМИ, которые сегодня возмущены, потратили четыре года на поддержку и подстрекательство демократов в атаках на наши институты после того, как они проиграли», – заявил он.