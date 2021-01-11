В России за сутки выявили 23,3 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 23 315 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 315 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 12% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4646, Санкт-Петербурге – 3004, Московской области – 1315. Всего в стране выявлено 3 425 269 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 800 675 человек, из них 21 786 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 436 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 62 273 человека.

Накануне, 10 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 22 851. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 464.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.