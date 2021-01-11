В России за сутки выявили 23,3 тыс. случаев коронавируса

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11 января, понедельник | Последнее обновление — 12:02 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Казахстан приостановил транзит нефти через Россию
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Если бы Facebook не выжигал огнем и мечом конкурентов, Google не убивал бы поисковую выдачу неугодных, Twitter не издевался бы над президентом, а владельцы стриминговых платформ блокировали бы трансляции с откровенным насилием сами, то необходимости в ужесточении законодательства не было бы.
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Почему многие русскоязычные граждане переходят на украинский язык в публичном пространстве – в социальных сетях, на официальных мероприятиях, а часто и в дружеской беседе? Это ведь совсем уже не про дискриминацию, а про что-то иное.
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2020 год показал, что точек соприкосновения между Россией и странами Европы осталось крайне мало. И в 2021 году картина едва ли изменится к лучшему. Слишком глубоки наши разногласия и слишком невелик в Евросоюзе запрос на улучшение отношений с Россией.
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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В России за сутки выявили 23,3 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявлено 23 315 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 315 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 12% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4646, Санкт-Петербурге – 3004, Московской области – 1315. Всего в стране выявлено 3 425 269 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 800 675 человек, из них 21 786 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксированы 436 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 62 273 человека.
Накануне, 10 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 22 851. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 464.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В России выявили первый случай «британского» штамма коронавируса
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Первый случай заражения «британским штаммом» коронавируса выявлен в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«У одного человека это был коронавирус нового штамма», – сказала Попова в эфире канала «Россия 1». Она подчеркнула, что заразившийся гражданин вернулся из Великобритании.
По словам Поповой, «британский» штамм COVID-19 был выявлен в России только у одного человека, однако симптомов у него не было. «При этом человек чувствовал и чувствует себя хорошо, у него не было никаких симптомов, он уже не выделяет этот вирус», – сказала она.
Также она отметила, что случай заражения новым штаммом был в России еще в конце 2020 года. По ее словам, вирус не вызывает более тяжелого течения, но он, скорее всего, более заразен.
«По нашим данным, тест-системы, которые действуют в РФ для ПЦР-диагностики, обнаруживают этот вирус, и вакцины, которые сегодня зарегистрированы в РФ, абсолютно точно защищают от этого вируса», – сказала Попова.
Ранее в воскресенье пециалисты Национального института инфекционных болезней в Японии обнаружили новую мутацию коронавируса, его диагностировали у прилетевших в страну из Бразилии туристов.
Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации.
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«Спутник V» зарегистрирован в Алжире
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Алжир стал первой африканской страной, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщает Российский фонд прямых инвестиций.
Официальный аккаунт разработчиков вакцины в Twitter объявил о «первой регистрации «Спутника V» в Африке». Указывается, что «министерство фармацевтической промышленности Алжира зарегистрировало «Спутник V» 10 января».
РФПИ отметил, что Алжир «стал первым государством африканского континента, официально одобрившим применение вакцины». При этом «регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры». Указывается, что «по аналогичной процедуре» вакцина «зарегистрирована в Аргентине, Боливии и Сербии», передает РИА «Новости».
Поставки вакцины в Алжир будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах. Поставки позволят защитить здоровье граждан страны и обеспечить полное восстановление экономической деятельности.
Напомним, 31 декабря официальный представитель правительства Алжира Аммар Бельхимер сообщил о заключении контракта на поставку российской вакцины. Африканские СМИ объяснили, почему Алжир выбрал «Спутник V». На экспериментальной основе вакцинацию «Спутником V» начала и другая африканская страна – Гвинея.
По последим данным, блее 1,5 млн человек уже вакцинированы препаратом «Спутник V».
Стало известно об использовании на Украине российских тестов на коронавирус
Почти все ПЦР-тесты, которые используют на Украине для выявления нового коронавируса, произведены в России, сообщил председатель Национальной медицинской палаты, директор госпредприятия «Украинский научный центр «Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов» Сергей Кравченко.
По его словам, российские ПЦР-тесты таких российских компаний, как «Вектор-Бест», «ДНК-Технология», «Амплисенс», «Хема» используют как в частных украинских клиниках, так и государственных больницах. Более того, даже ПЦР-тесты харьковской компании «Астравир» производятся на основе российских компонентов.
«Согласно украинскому законодательству, и вакцины, и диагностикумы являются медицинскими иммунобиологическими препаратами. Получается, одни иммунобиопрепараты у России закупать и применять на Украине можно, а другие нельзя», – передает ТАСС слова Кравченко, который предложил властям «прекратить врать украинскому народу».
Кравченко напомнил, что ВОЗ включила российскую вакцину «Спутник V» в список рассматриваемых для использования в чрезвычайной ситуации. Врач подчеркнул, что для него «на первом месте стоят векторные вакцины», к которым относится «Спутник V».
«Отказ от вакцины «Спутник V» безумен, потому что Россия и Центр Гамалеи являются единственными в мире, кто готов на трансфер технологий, для того чтобы могли наладить самостоятельное производство на территории Украины. Для всех остальных стран это заработок, коммерция. Ну, и для нашего жулья, которое сидит в Верховной раде», – подчеркнул Кравченко.
Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его близкие могли привиться российской вакциной от коронавируса. Он также выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является самой эффективной на сегодня.
В Японии заявили об обнаружении новой мутации коронавируса из Бразилии
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Специалисты Национального института инфекционных болезней в Японии обнаружили новую мутацию коронавируса, его диагностировали у прилетевших в страну из Бразилии туристов.
«Шестого января Национальным институтом инфекционных болезней была выявлена новая мутация нового коронавируса у четырех человек, прилетевших 2 января (в Японию) из Бразилии», – отмечается в пресс-релизе, передает РИА «Новости».
Вирус вызывает беспокойство из-за более высокой контагиозности, утверждают в институте, в составе имеются мутации N501Y и E484K в ключевом контактном участке белка-шипа. Также ученые утверждают, что собранные данные о новой мутации ограничены информацией о нуклеотидной последовательности генов, поэтому сейчас тяжело оценить уровень патогенности и эффективности существующих вакцин.
По данным японских СМИ, в настоящее время один из инфицированных – мужчина в возрасте около 40 лет – госпитализирован из-за проблем с дыханием. У женщины отмечаются боли в горле и головные боли, а у ребенка – повышенная температура. Болезнь у четвертого из инфицированных протекает пока бессимптомно.
В декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации.
В Петербурге двух мужчин задержали за попытку помешать ночному рейду по барам
Двух мужчин задержали в ночь на воскресенье за попытку помешать проведению рейда по выявлению заведений общепита, нарушающих запрет городских властей на работу в ночное время, сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга.
В Петербурге с 4 января заработали бары, кафе и рестораны. Ранее планировалось, что по 10 января они не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время. Но накануне Нового года эти ограничения были смягчены: предприятиям общепита разрешили с 4 января продлить работу до 23.00 мск, сохранив запрет на обслуживание посетителей ночью.
«В ночь с 9 на 10 января были задержаны двое мужчин, которые вели себя агрессивно и нарушали общественный порядок, препятствовали работе рейдовой группы и журналистов, нецензурно выражались. В отношении задержанных возбуждены административные дела по статье «мелкое хулиганство». Также им грозит уголовное дело «по факту порчи оборудования съемочной группы одного из телеканалов», – цитирует РИА «Новости» сообщение властей Петербурга.
Во время рейда пострадала съемочная группа канала «78», у которой в одном из ресторанов сначала отобрали микрофон, а затем один из посетителей повредил камеру, передает агентство со ссылкой на сообщение телеканала.
Напомним, ранее в Санкт-Петербурге около ста кафе и баров выступили против прекращения работы в новогодние праздники и намерены продолжать принимать посетителей.
«Спутником V» вакцинировались более 1,5 млн человек
Свыше 1,5 млн человек сделали прививку от коронавируса вакциной «Спутник V», препарат «не вызывает сильной аллергии», сообщает Российский фонд прямых инвестиций.
Об этом сообщает ТАСС.
6 января Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что в России прививку от коронавируса «Спутник V» сделали более одного миллиона человек. Вакцина уже зарегистрирована не только в России и Белоруссии, но и в Аргентине, Боливии, Сербии и Алжире.
Сделан прогноз по жертвам от коронавируса в 2021 году
Специалисты уверены, что от COVID-19 умрет еще 2 млн человек, если предположить, что сейчас идет пик пандемии.
«Связано это еще и с «выходом на мировую арену» бедных стран, которые не смогут приобрести ни американские, ни даже китайские вакцины, считает эксперт. В этих государствах все будет решаться «переболеванием и коллективным иммунитетом», – приводит «Вечерняя Москва» слова вирусолога, бывшего завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александра Чепурнова.
Похожего мнения придерживается иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его словам, существует проблема со странами Третьего мира – главным образом Латинской Америкой и Африкой, где плохая регистрация случаев коронавируса.
Оба специалиста уточняют, что прогнозировать динамику смертности и конкретное число погибших сложно. Сейчас, по их словам, многое будет зависеть от того, как пойдет вакцинация.
По мнению Крючкова, быстрее всего привьются в Евросоюзе и США. Причем у американцев больше шансов добиться коллективного иммунитета именно в 2021 году, поскольку у них высокие темпы вакцинации и производственные мощности.
«Евросоюз пока с трудом идет, но, тем не менее, и они смогут. Я думаю, что им вакцины поставят в первую очередь по коммерческим программам. (…) Что касается России, то темпы производства отечественных вакцин пока выглядят недостаточными, но они тоже растут», – сказал иммунолог.
По прогнозам Крючкова, 2021 год будет проходить под знаком коронавируса, тяжелый сезон продлится до конца мая – начала июня, потом будет спад заболеваемости и уже не такой сильный подъем осенью и зимой.
Инфекция насовсем не заглохнет, но за счет вакцинированных и уже переболевших к лету в мире спадет ее острота, считает Чепурнов. При этом в России, по его словам, спад наблюдается уже сейчас, не исключено, что из-за межсезонья.
Правда, даже когда эпидемия сойдет на нет, миру расслабиться вряд ли получится. Те, кто занимается разработками биологического оружия, в дальнейшем такими инфекциями начнут пользоваться в своих интересах, предупредил вирусолог.
По данным на 9 января 2021 года в мире выявлено около 89 млн. случаев заражения COVID-19, из них в России – почти 3, 4 млн. случаев, следует из информации на сайте стопкоронавирус.рф. Из 1923419 человек умерших в мире от инфекции, россиян – 61381.
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Несколько стран ужесточили правила въезда из-за коронавируса
Куба, Великобритания и Греция ужесточили правила въезда для туристов в январе, но есть государства, которые, напротив, готовы открыться для гостей.
С 10 января для отдыха на Кубе все иностранцы должны проходить ПЦР-тестирование в течение 72 часов до вылета, также по-прежнему актуально обязательное исследование на коронавирус в аэропорту, и повторное – через пять дней. В Великобритании туристы, в том числе и сами британцы, должны будут предъявить отрицательный результат теста на COVID-19, взятого в течение 72 часов до прибытия в страну. Это правило, вступающее в силу на следующей неделе, распространяется на Англию, но ожидается, что Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия вскоре введут аналогичные меры. Несоблюдение требования грозит штрафом в 500 фунтов стерлингов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Lonely Planet.
Греция уже ввела семидневный карантин для всех пассажиров международных рейсов вместо действовавшей до сих пор трехдневной самоизоляции. Временно запрещен въезд туристов из Великобритании на Виргинские острова.
А вот Шри-Ланка, которая сейчас не принимает иностранцев, напротив, готова открыться с 21 января. Отдыхающие будут жить в заранее определенных туристических зонах. Открывается для туристов и гавайский остров Кауаи. Туристы могут избежать самоизоляции, если в течение 72 часов до прибытия сделают тест на коронавирус, и он окажется отрицательным, затем отправятся на другой гавайский остров, подождут не менее трех дней, снова пройдут исследование, а затем прибудут на Кауаи, сообщает USA Today.
В Таиланде и Сингапуре пока изучают вариант с ослаблением ограничений для вакцинированных путешественников.
Ранее на Кипре ввели повторные карантинные меры. А Австрия продлила запрет на посадку рейсов из Британии и ЮАР из-за нового штамма COVID.
Генсек ООН сравнил 2021 год с 1945-м
Нынешний год похож на 1945-й, однако на сегодня война ведется против коронавируса, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на мероприятии в честь 75-й годовщины первого заседания Генассамблеи ООН.
«Мы переживаем момент как в 1945 году. Но это не 1945 год. Сегодняшняя война ведется против микроскопического вируса. Завтра может начаться против террористов в киберпространстве. И мы все еще проигрываем долгую битву с изменением климата», – цитирует РИА «Новости» Гутерреша.
По его словам, конфликт больше не является вопросом только военной и экономической мощи. Он отметил, что в современном взаимосвязанном мире нужен многосторонний подход и глобальное партнерство. Гутерреш подчеркнул, что необходимо сохранять международное сотрудничество и расширять представление о том, что значит это понятие.
Также генсек напомнил, что из-за пандемии коронавируса 88 млн человек оказались за чертой бедности, а 270 млн угрожает нехватка еды, и призвал «к новой глобальной сделке» на международном уровне.
«Необходимо лучше осуществлять руководство властью, ресурсами и возможностями и распределять их надо более справедливо. Развивающиеся страны должны играть пропорциональную роль в глобальных институтах», – указал он.
Новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности, выявили в Великобритании в декабре 2020 года. К 7 января мутировавший штамм коронавируса обнаружили в 22 странах Европы.
Напомним, в середине декабря число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне.
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Стало известно о состоянии лечащегося от COVID Грачевского
Врачи стабилизировали состояние художественного руководителя детского юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского, которого ранее перевели в реанимацию, сообщила ТАСС его супруга Екатерина Белоцерковская.
«Сейчас все силы направлены только на его выздоровление», – цитирует ТАСС Белоцерковскую.
Супруга Грачевского обратилась к поклонникам и друзьям режиссера с призывом верить в благополучный исход лечения. «Мы надеемся, что победим, мы в это верим, и давайте верить все. Давайте просто молиться – в данной ситуации больше никто ничем не может помочь, а обсуждения абстрактные, тем более неверная информация, конечно же, влияют неблаготворно», – добавила она.
Ранее 71-летний режиссер лечился от коронавируса дома, однако 28 декабря стало известно о его госпитализации. 31 декабря сообщалось, что он попал в реанимацию.
Грачевский – режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала «Ералаш» с 2002 года. Известен также по постановке фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Выступал как автор проекта «Социальная реклама».
Сестра Буша-старшего умерла из-за коронавируса
Нэнси Эллис Буш, сестра 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, умерла на 95-м году жизни от осложнений, вызванных COVID-19, сообщил ее сын.
Она умерла в доме престарелых в штате Массачусетс. Буш была госпитализирована с повышенной температурой в конце декабря. У нее подтвердили COVID-19. В последние дни ее состояние значительно ухудшилось, передает ТАСС.
Напомним, США лидируют по числу выявленных случаев коронавируса, в декабре число жертв COVID-19 в стране превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Джордж Буш-старший умер 30 ноября 2018 года. В последние годы он страдал болезнью Паркинсона. Он, как и сестра, умер на 95-м году жизни.
Обнаружен влияющий на распространение коронавируса фермент
Ученые из Тюбингенского университета пришли к выводу, что без фермента гуанилактиназа 1 (GK1) коронавирус не может размножаться в организме человека.
Специалисты создали модель размножения вируса. В ходе эксперимента выяснилось, что GK1 играет важную роль в данном процессе. Ученые заявили, что при попадании в клетку вирус заставляет ее вырабатывать вещества, которые способствуют проникновению инфекции. Одним из таких веществе является фермент гуанилактиназа, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Merkur.
Ученые в ходе исследования на время убрали GK1 из организма, и размножение коронавируса прекратилось. По мнению экспертов, их открытие имеет важное значение для разработки и совершенствования лекарств для лечения COVID-19.
Ранее группа ученых из Национального института здравоохранения во время исследования влияния коронавируса на мозг выявила признаки повреждений, которые говорят об истончении и протекании кровеносных сосудов, не вызванных прямой вирусной атакой на мозг.
Число случаев COVID-19 в мире превысило 90 млн человек
В мире зафиксировано 90005787 случаев коронавируса, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.
Жертвами COVID-19 стали 1931382 человека. По числу выявленных случаев коронавируса лидируют США (22255827), Индия (10450284) и Бразилия (8075998), передает ТАСС.
Напомним, Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, сообщал, что 12 декабря число случаев COVID-19 в мире превысило 70 млн человек. 26 декабря сообщалось, что в мире зафиксировано более 80 млн случаев коронавируса.
Нефть подешевела на опасениях по коронавирусу
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются в рамках коррекции, в том числе под давлением новостей о распространении коронавируса в мире.
Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 1,13% – до 55,36 доллара за баррель, февральские фьючерсы на WTI подешевели на 0,8% – до 51,82 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
Цены на «черное золото» по итогам предыдущей недели увеличились в среднем на 8%, при этом цена Brent поднялась выше 55 долларов впервые с 26 февраля 2020 года. На этом фоне новую неделю инвесторы начали с фиксации прибыли.
При этом давление на рынок оказывают возобновившиеся опасения за спрос на топливо на фоне ограничений на передвижения в Китае, втором по величине потребителе нефти в мире, после нового всплеска коронавируса.
Власти двух городов в китайской провинции Хэбэй в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции провели тестирование всего населения на COVID-19 и попросили людей оставаться дома в течение недели, чтобы сдержать распространение болезни. Со 2 по 8 января в провинции Хэбэй выявлено 137 подтвержденных случаев коронавируса и 197 бессимптомных носителей.
Горбачев призвал страны сократить военные расходы на фоне пандемии
Военные расходы государств непомерны, особенно в условиях пандемии, также следует обратить внимание на экологические проблемы, но без наращивания контактов между странами эти вопросы не решить, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев.
Бывший советский лидер отметил, что на международной арене сейчас происходят большие изменения, прежде всего это связано с пандемией, но есть и другие причины, передает РИА «Новости».
«Для меня главный вывод – это необходимость сотрудничества. Есть вопросы по вакцинации, есть финансовые проблемы, есть проблема военных расходов. В нынешних условиях эти расходы тем более непомерны. Я еще весной призвал договориться об их сокращении на 10-15%. Экологические проблемы стучатся во все двери и окна. Без наращивания контактов все это не решить», – уверен Горбачев.
Он высказал надежду, что в нынешних условиях «государства научатся использовать интернет, чтобы активизировать и ускорить свое взаимодействие». Однако нужны и личные встречи лидеров, добавил экс-президент СССР.
Кроме того, Горбачев рассказал, что из-за пандемии коронавируса ему приходится особенно строго соблюдать карантин и ограничивать встречи, но он продолжает работать, в том числе готовит новую статью. «Конечно, пандемия очень многое изменила, на многое повлияла. Вы же видите, что буквально всем пришлось ограничить активность. У меня такой возраст, что карантин приходится соблюдать особенно строго. Это не рекомендации, а требования. Летом еще можно было с кем-то встретиться. А сейчас – нет», – рассказал Горбачев.
Он отметил, что в этих условиях использует самое проверенное средство связи – телефон, в том числе для общения с семьей и близкими. Он уточнил, что находится в постоянном контакте и с сотрудниками основанного им Международного фонда социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-фонд). «Получаю материалы, реагирую. Мы опубликовали доклад о последствиях пандемии, проводим видеоконференции. Сейчас готовлю большую статью. То есть работаю», – добавил бывший советский лидер.
В декабре в фильме Виталия Манского «Горбачев. Рай» экс-президент СССР Михаил Горбачев признался, что его перестали навещать члены семьи. Глава пресс-службы Горбачев-фонда, помощник экс-президента СССР Павел Палажченко заверил, что отсутствие встреч Горбачева с родственниками объясняется пандемией.
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