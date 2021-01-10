Пушков назвал три ключевые политические темы 2021 года

Выход из пандемии, диктат интернет-гигантов, изменения в США и в их внешней политике являются тремя ключевыми политическими темами 2021 года, считает сенатор Алексей Пушков.

При этом, по мнению сенатора, России придется в этом году столкнуться со всеми тремя проблемами. «Ответ на первую – вакцинация и сокращение степени уязвимости населения. На вторую – закон против цензуры в интернете (в том, что сетевые гиганты добровольно не пойдут на выполнение российских требований, сомнений нет) плюс развитие собственных интернет-платформ. Ответ на третий вызов зависит от нашей способности противостоять усилению давления со стороны США», – написал Пушков в своем Telegram.

По его словам, любой признак слабости со стороны России будет воспринят как свидетельство успешности давления и приведет к его ужесточению со стороны США. «Возможный диалог с администрацией США по отдельным вопросам (продление СНВ-3, Иран и пр.) будет носить ограниченный характер и не повлияет на основное содержание отношений», – добавил он.

В начале года были названы главные страхи россиян в 2021 году. Исследование показало, что каждый девятый россиянин больше всего боится, что 2021 год окажется хуже 2020 года. Большинство беспокоит страх безработицы и безденежья.