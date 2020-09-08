Отец Колесниковой опроверг ее желание сбежать к сестре на Украину

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова не планировала бежать к сестре на Украину, ее принципиальной позицией было оставаться в Белоруссии, заявил ее отец Александр Колесников.

«Мария всегда повторяла: «Папа, что бы ни случилось, я буду в Беларуси». Это была ее принципиальная позиция», – сказал он в интервью порталу Tut.by.

Так он прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о планах Колесниковой выехать к сестре на Украину.

По словам отца Колесниковой, его дочь ничего не говорила ему о том, что планирует уехать на Украину.

«И вчера я оставил заявление в милиции об ее исчезновении», – напомнил он.

Он добавил, что связи с дочерью у него до сих пор нет, всю информацию о ней он узнает из интернета.

Ранее Лукашенко заявил, что в курсе ситуации с попыткой пересечения границы Колесниковой и считает ее задержание правильным. По его словам, она хотела убежать на Украину, потому что у нее там якобы есть сестра.

Во вторник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Родненков, Колесникова и Кравцов на автомобиле покинули республику и оказались на территории Украины. По данным комитета, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, чем создала угрозу жизни военнослужащему. Колесникову при этом якобы «выпихнули» из автомобиля, впоследствии она была задержана.

Напомним, в понедельник пресс-служба совета оппозиции сообщила, что Колесникова, Кравцов и Родненков не выходят на связь.

После этого экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение Колесниковой. Она потребовала немедленно освободить ее.

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