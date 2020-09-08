Лукашенко дал оценку задержанию Колесниковой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью российским телеканалам, что в курсе ситуации с попыткой пересечения границы республики членом Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и считает ее задержание правильным, сообщил корреспондент телеканала «Россия-1» Евгений Рожков.

«Александр Лукашенко сказал, что он в курсе этой ситуации. Она действительно хотела убежать, как он сказал, на Украину, потому что у нее там есть якобы сестра. И он, как пограничник, считает, что ее задержали правильно», – передает РИА «Новости» слова Рожкова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Напомним, в понедельник пресс-служба совета оппозиции сообщила, что Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков не выходят на связь.

После этого экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение Колесниковой. Она потребовала немедленно освободить ее.

Сообщалось, что сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля Белоруссии обыскали квартиру пропавшего исполнительного секретаря координационного совета оппозиции Ивана Кравцова. Милиция Белоруссии начала поиски Колесниковой после того, как ее родственники подали заявление в правоохранительные органы.

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