Тихановская потребовала немедленно освободить Колесникову

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала немедленно освободить члена президиума координационного совета оппозиции Марию Колесникову.

«Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены координационного совета и политзаключенные. Задача координационного совета – быть платформой для переговоров. Другого решения нет, и (президент Александр – ред.) Лукашенко должен это осознать», – заявила Тихановская в Telegram-канале «Пул Первой».

Она подчеркнула, что нельзя держать народ в заложниках. По ее словам, Лукашенко демонстрирует свою «слабость и страх», похищая людей среди бела дня.

Тем временем официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил, что оппозиционеры Иван Кравцов и Антон Родненков задержаны пограничной службой Украины в порядке взаимодействия между пограничными ведомствами двух государств, передает ТАСС.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Родненков, Колесникова и Кравцов на автомобиле покинули республику и оказались на территории Украины. По данным комитета, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, чем создала угрозу жизни военнослужащему. Колесникову при этом якобы «выпихнули» из автомобиля, впоследствии она была задержана.

Напомним, в понедельник пресс-служба совета оппозиции сообщила, что три представителя координационного совета оппозиции Белоруссии не выходят на связь – Мария Колесникова (член президиума координационного совета), Иван Кравцов и Антон Родненков.

После этого экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение члена президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой.

Сообщалось, что сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля Белоруссии обыскали квартиру пропавшего исполнительного секретаря координационного совета оппозиции Ивана Кравцова. Милиция Белоруссии начала поиски Колесниковой после того, как ее родственники подали заявление в правоохранительные органы.

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