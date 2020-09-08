Путин поддержал идею проведения Года Байкала в России

Российский лидер Владимир Путин поддержал идею врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева провести Год Байкала в России.

На совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году президент отметил, что инициатива должна быть проработана с правительством, передает РИА «Новости».

«Что касается объявления на федеральном уровне одного из ближайших лет Годом Байкала, считаю, что этот вопрос, конечно, должен быть детально проработан с правительством. Хотя идея, конечно, хорошая», – сказал Путин.

Также глава государства поручил властям строго следить за соблюдением экологических требований при реализации крупных инвестпроектов.

«Еще раз подчеркну, пренебрежительное отношение к природе, тем более к уникальной байкальской экосистеме, абсолютно недопустимо», – сказал он, отметив, что в предыдущие годы было допущено много ошибок.

Кроме того, Путин поручил главе РЖД Олегу Белозерову решать вопросы вырубки леса при расширении БАМа и Транссиба при участии общественности.

«И с губернатором, и с руководителями муниципалитетов, с экологическими организациями – с общественностью в самом широком смысле этого слова – я вас прошу быть в тесном контакте и все договоренности исполнить», – сказал президент.

Отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) и сплошные рубки леса не угрожают Байкалу, сообщил Игорь Кобзев.

Ранее сообщалось, что в картах накопителя БЦБК содержится большое количество щелокосодержащих жидкостей. Для снижения их уровня летом 2020 года в городе Байкальске проводились работы по организации локальных очистных сооружений. Это позволило провести первоначальную очистку жидкости из карт и направить ее на дополнительную доочистку в канализационные очистные сооружения.

Кобзев отметил, что правительство региона подписало меморандум о взаимодействии в сфере природопользования и охраны окружающей среды между Иркутской областью и ОАО «РЖД», связанный с необходимостью охраны прибрежных лесов во время строительства и реконструкции объектов БАМа и Транссиба.

Также Кобзев подчеркнул, что одна из задач руководства региона –возвращение в Иркутскую область крупных компаний в качестве налогоплательщиков. «И сегодня мы уже можем констатировать первые успехи. Уже принято решение, что компания «Полюс» перерегистрирует свою компанию и назовет ее «Сухой Лог Золото» – именно в Иркутской области», – заявил он.

Месторождение Сухой Лог расположено в Иркутской области. Это одно из крупнейших в мире золоторудных месторождений, его ресурсы на данный момент оцениваются в 63,3 млн унций.

Ранее врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев предложил объявить 2021-й Годом Байкала в регионе и распространить его на всю Россию.