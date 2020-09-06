Кобзев объявил 2021 год в Иркутской области годом Байкала

В Иркутске на острове Юность в честь Дня Байкала проходит фестиваль с выступлениями творческих коллективов, конкурсами, мастер-классами и экологическими акциями в защиту уникального озера. Участие в празднике принял врио губернатора региона Игорь Кобзев.

В своем приветственном слове глава региона предложил объявить 2021-й годом Байкала, передает «Ирксиб». Он отметил, что областному правительству поручено разработать план конкретных мероприятий. В нем важно учесть все направления деятельности по сохранению и развитию Байкальской природной территории: экологическое, научное, туристическое, просветительское, культурное и другие.

«Сегодня все общество должно объединиться и предложить комплекс дополнительных мероприятий, которые позволят нам дальше развивать деятельность по защите территории возле озера Байкал. Мы должны совместно контролировать то, что здесь происходит, понимать, что это необходимо. И сегодня нужно поставить восклицательный знак после слов: «Пора прекратить губить Байкал!», – подчеркнул Игорь Кобзев.

День Байкала – одно из главных экологических мероприятий на протяжении более 20 лет. Праздник утвержден постановлением Заксобрания Иркутской области и входит в перечень государственных праздников России с 1999 года.

В этом году торжества, кроме традиционного формата, прошли и в режиме онлайн. Это позволило принять участие в празднике жителям других регионов России и зарубежных стран. В частности, в 40 муниципалитетах Приангарья с 24 августа по 5 сентября прошли выставки, мастер-классы, публичные лекции ученых, квиз-игры, творческие встречи, посвященные Байкалу.

Игорь Кобзев уделяет сохранению Байкала и сфере экологии в целом большое внимание. Решению экологических проблем региона – в первую очередь в Усолье и Байкальске – посвящен отдельный блок его предвыборной программы. Сейчас Приангарье имеет один из самых низких экологических рейтингов в стране, занимая 83 место из 85.

Чтобы исправить ситуацию, Игорь Кобзев предлагает, в первую очередь, обезвредить «экологические мины», к которым относит БЦБК и «Усольехимпром». Утилизация отходов этих закрывшихся предприятий и очистка промплощадок затягивалась долгие годы. Сейчас проблема сдвинулась с мертвой точки – работы расписаны по этапам и срокам, они уже начались.

Кроме того, Игорь Кобзев добился подписания меморандума между правительством Приангарья и «РЖД» о недопущении сплошных рубок на побережье Байкала в рамках модернизации БАМа и Транссиба. Все работы будут вестись под видеонаблюдением, под контролем экологов и общественности, а «РЖД» проведет мероприятия по лесовосстановлению и благоустройству природных памятников.

Чтобы сохранить экосистему уникального озера, Игорь Кобзев также выступил с инициативой создания некоммерческого Фонда, который будет привлекать средства на мероприятия по сохранению экосистемы Байкала – очистку береговой линии и дна, ликвидацию свалок и другие.

«Я готов первым перечислить определенную сумму во вновь создаваемый фонд. Полагаю, что моему примеру последуют члены правительства области, пожертвовав свой однодневный заработок. А также представители бизнес-сообщества, на чью активную гражданскую позицию мы очень рассчитываем», – сказал врио губернатора.