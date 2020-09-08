Автоюрист: Приговор Ефремову – не окончательный

Суд выбрал для актера Михаила Ефремова, с участием которого три месяца назад произошло ДТП со смертельным исходом, средний срок, между пятью и двенадцатью годами, что справедливо, учитывая все сложившиеся обстоятельства, заявил газете ВЗГЛЯД автоюрист Сергей Радько, комментируя объявленный в суде приговор артисту.

В Пресненском суде 8 сентября Ефремова признали виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорили к восьми годам колонии общего режима, а также лишили права управлять транспортом на три года. Старшему сыну погибшего в аварии суд назначил компенсацию 800 тысяч рублей.

«Суд выбрал срок средний, между пятью и двенадцатью годами лишения свободы, что, на мой взгляд, справедливо. Но дело в том, что суд сильно опасается обжалования приговора со стороны потерпевших по мотиву мягкости, поэтому часто прислушивается к мнению стороны обвинения. То, что суд дал меньше, чем просил прокурор – нормальное явление, так как он всегда просит с запасом. С учетом того, что Ефремов то признавал, то не признавал вину, вполне логично, что итог именно такой», – говорит Радько.

Он поясняет, что 11 лет лишения свободы, которые просила сторона потерпевших назначить в качестве наказания Ефремову – слишком большой срок. Несмотря на все происходящее, у актера было достаточно смягчающих обстоятельств (первое совершенное преступление, несовершеннолетние дети, признание вины и так далее), что просто не позволяет назначить срок, близкий к максимальному.

Из-за плохого состояния здоровья Ефремова защита просила не лишать артиста свободы. В крайнем случае отправить в колонию-поселение.

«Согласно российскому законодательству, мужчины, которые осуждены за тяжкое преступление, отбывают наказание в колонии общего режима. То есть отправление актера в колонию-поселение, собственно, и не рассматривалось, потому что данное преступление относится к тяжким. Если бы Ефремов на момент аварии был трезв, то такой вариант имел место быть», – объясняет Радько.

На суд Ефремов явился без каких-либо вещей. Юрист полагает, что это говорит о том, что до последнего актер «не ждал реального лишения свободы» и, возможно, надеялся на условный срок.

«Но это приговор суда первой инстанции, и в ходе обжалования приговора, в апелляционном, прецессионном или в Верховном судах, если дело дойдет, данный срок может быть снижен примерно до шести–семи лет. Поэтому, я бы не сказал, что этот приговор окончательный», – добавляет Радько.

Также за прилежное поведение в тюрьме Ефремова могут выпустить по УДО (условно-досрочному освобождению от наказания), продолжает эксперт. Но поскольку преступление тяжкое, то это может произойти не ранее чем после отбытия половины назначенного срока.

«То есть если смотреть на те обстоятельства, которые сложились сейчас (восемь лет в колонии общего режима), то он сможет выйти не раньше, чем через четыре года. Соответственно, если удастся этот срок уменьшить, то уже можно будет считать половину от назначенного срока», – резюмировал Радько.

Защитник Ефремова Эльман Пашаев рассчитывал, что его клиент получит за содеянное от шести до восьми лет лишения свободы. Адвокат Максим Калинов в комментарии газете ВЗГЛЯД согласился с данным прогнозом. В это время сторона потерпевших требовала, чтобы обвиняемому назначили практически максимальный срок – одиннадцать лет заключения.

Напомним, 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов, находясь под воздействием алкоголя, выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение. Водитель встречного автомобиля получил тяжелые ранения и позже скончался в больнице.