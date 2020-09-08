Автоюрист: Приговор Ефремову – не окончательный

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8 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 14:35  |  vz.ru
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После «Северного потока – 2» целью США станет ГТС Украины

«Северный поток – 2» снова оказался под обстрелом Soeren Stache/ZB/Global Look Press
Позиция Ангелы Меркель по поводу истории с Алексеем Навальным претерпела изменения. Если раньше она четко призывала не связывать строительство «Северного потока – 2» с этой ситуацией, то теперь канцлер ФРГ не исключает – одна история может повлиять на другую. Решится ли Германия на санкции против российского газопровода и что в дальнейшем может угрожать поставкам российского газа в Европу? Подробности...
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Сербия выиграла от скандала со стулом

Композиция, более похожая на вызов провинившегося школьника в кабинет директора, чем на общение двух глав государств facebook.com/maria.zakharova
Фотография, запечатлевшая сербского президента Вучича в как бы униженной позе перед Трампом, вызвала громкий скандал. Но вместо того, чтобы стать сербско-американским, он стал российско-сербским: в Белграде обиделись на совет Марии Захаровой о том, как вести себя с американцами. Или сделали вид, что обиделись, поскольку сложившаяся вокруг всего этого ситуация стала триумфом для Вучича. Подробности...
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Коми прописали лечение от запущенных болезней

Северная природа – один из главных козырей региона, дающий надежду на расцвет туризма Мария Плотникова/РИА «Новости»
«Многоуровневая задача со множеством неизвестных. Она не похожа ни на что. Такого уровня сложности у меня не было». Такими словами и. о. главы Республики Коми Владимир Уйба описывает проблемы, с которыми уже успел столкнуться в регионе. Что это за проблемы и какие пути решения предлагаются, воочию наблюдал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Лукашенко обезглавил протест внутри Белоруссии

Мария Колесникова задержана при попытке «бегства» на Украину Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
Президент Белоруссии продолжил выгонять лидеров протеста за границу. К Светлане Тихановской, эмигрировавшей сразу после выборов 9 августа, прибавились еще несколько соратников из координационного совета белорусской оппозиции. Однако в отношении другой знаковой оппозиционерки – Марии Колесниковой – такой трюк не удался, из-за чего ее пришлось задержать на границе с Украиной. Насколько окажется удачной для самого Лукашенко тактика арестов и высылки оппозиционеров? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Россия пережила ампутацию головы

Дмитрий Ольшанский, публицист
Чтобы правильно воспринимать нынешнюю Россию, чтобы перестать непрерывно ругать ее и ею же ужасаться, – нужно произвести два умственных движения. Во-первых, надо раз и навсегда перестать сравнивать Россию с тем, с чем сравнивать ее бессмысленно. Подробности...

Новое прокси-мышление

Алексей Алешковский, сценарист
Трудно сказать, что больше напоминает представленный Минском диалог Ника из Берлина и Майка из Варшавы – карикатурное детище бездарного драматурга или шедевр гениального пародиста. Но самое трагикомичное в том, что сегодня подобные затруднения вызывает и восприятие действительности. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Материнство не должно продаваться

Сергей Худиев, публицист, богослов
Никого не заставляют под дулом пистолета: суррогатная мать получает свои деньги, заказчики – ребенка. В системе этических воззрений, где торговать можно абсолютно всем, а преступным можно считать только прямое принуждение, трудно понять, что здесь не так. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария
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Почему президента Украины критикуют за «непротокольный» вид

Сербия поставила точку в скандале с Россией

Россия и Китай столкнулись в США

Обсуждение: 4 комментария
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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Актер Михаил Ефремов приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Приговор справедлив?
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  • Нет, слишком мягкий

  • Затрудняюсь ответить
Какова вероятность полного прекращения строительства газопровода Северный поток – 2 из-за ситуации с Алексеем Навальным?
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  • Высокая

  • Незначительная

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Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
  • Да, надо перенести на Дальний Восток

  • Да, надо перенести в Сибирь

  • Да, надо перенести на Урал

  • Да, надо перенести в другой город европейской части страны

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    Актер Михаил Ефремов приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Приговор справедлив?

    Автоюрист: Приговор Ефремову – не окончательный

       8 сентября 2020, 14:02
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Татьяна Косолапова

    Суд выбрал для актера Михаила Ефремова, с участием которого три месяца назад произошло ДТП со смертельным исходом, средний срок, между пятью и двенадцатью годами, что справедливо, учитывая все сложившиеся обстоятельства, заявил газете ВЗГЛЯД автоюрист Сергей Радько, комментируя объявленный в суде приговор артисту.

    В Пресненском суде 8 сентября Ефремова признали виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорили к восьми годам колонии общего режима, а также лишили права управлять транспортом на три года. Старшему сыну погибшего в аварии суд назначил компенсацию 800 тысяч рублей.

    «Суд выбрал срок средний, между пятью и двенадцатью годами лишения свободы, что, на мой взгляд, справедливо. Но дело в том, что суд сильно опасается обжалования приговора со стороны потерпевших по мотиву мягкости, поэтому часто прислушивается к мнению стороны обвинения. То, что суд дал меньше, чем просил прокурор – нормальное явление, так как он всегда просит с запасом. С учетом того, что Ефремов то признавал, то не признавал вину, вполне логично, что итог именно такой», – говорит Радько.

    Он поясняет, что 11 лет лишения свободы, которые просила сторона потерпевших назначить в качестве наказания Ефремову – слишком большой срок. Несмотря на все происходящее, у актера было достаточно смягчающих обстоятельств (первое совершенное преступление, несовершеннолетние дети, признание вины и так далее), что просто не позволяет назначить срок, близкий к максимальному.

    Из-за плохого состояния здоровья Ефремова защита просила не лишать артиста свободы. В крайнем случае отправить в колонию-поселение.

    «Согласно российскому законодательству, мужчины, которые осуждены за тяжкое преступление, отбывают наказание в колонии общего режима. То есть отправление актера в колонию-поселение, собственно, и не рассматривалось, потому что данное преступление относится к тяжким. Если бы Ефремов на момент аварии был трезв, то такой вариант имел место быть», – объясняет Радько.

    На суд Ефремов явился без каких-либо вещей. Юрист полагает, что это говорит о том, что до последнего актер «не ждал реального лишения свободы» и, возможно, надеялся на условный срок.

    «Но это приговор суда первой инстанции, и в ходе обжалования приговора, в апелляционном, прецессионном или в Верховном судах, если дело дойдет, данный срок может быть снижен примерно до шести–семи лет. Поэтому, я бы не сказал, что этот приговор окончательный», – добавляет Радько.

    Также за прилежное поведение в тюрьме Ефремова могут выпустить по УДО (условно-досрочному освобождению от наказания), продолжает эксперт. Но поскольку преступление тяжкое, то это может произойти не ранее чем после отбытия половины назначенного срока.

    «То есть если смотреть на те обстоятельства, которые сложились сейчас (восемь лет в колонии общего режима), то он сможет выйти не раньше, чем через четыре года. Соответственно, если удастся этот срок уменьшить, то уже можно будет считать половину от назначенного срока», – резюмировал Радько.

    Защитник Ефремова Эльман Пашаев рассчитывал, что его клиент получит за содеянное от шести до восьми лет лишения свободы. Адвокат Максим Калинов в комментарии газете ВЗГЛЯД согласился с данным прогнозом. В это время сторона потерпевших требовала, чтобы обвиняемому назначили практически максимальный срок – одиннадцать лет заключения.

    Напомним, 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов, находясь под воздействием алкоголя, выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение. Водитель встречного автомобиля получил тяжелые ранения и позже скончался в больнице.

    На ваш взгляд

     
    Актер Михаил Ефремов приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Приговор справедлив?




    Обсуждение:  10 комментариев


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