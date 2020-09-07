Эксперт: Адвокат с самого начала обманывал Ефремова

Защитник актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП Эльман Пашаев прав, что артисту грозит срок 6 – 7 лет лишения свободы, заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Максим Калинов. По его словам , при правильных действиях адвоката данный приговор мог быть существенно мягче. Поэтому обвиняемый после вынесения приговора может возбудить дело против своего защитника.

Адвокат Михаила Ефремова, который в июне стал участником ДТП в центре Москвы со смертельным исходом, Эльман Пашаев заявил, что изначально предупреждал артиста, что тот получит за содеянное от 6 до 8 лет лишения свободы. Ранее стало известно, что сторона обвинения потребовала наказание в виде 11 лет заключения.

«Говоря о сроках Ефремову, можно сказать, что 11 точно не будет, потому что верхняя планка 12 лет лишения свободы. Но, думаю, шесть – семь будет. На мой взгляд, если бы не Пашаев, то Ефремов выбрал бы «тактику признания вины и возмещения морального и материального вреда», тогда исход был бы иной. Но сейчас, конечно, мой прогноз абсолютно совпадает с тем, который сделал Пашаев», – говорит Калинов.

Он объясняет, что если рассматривать дело Ефремова, то, при своевременном признании вины и предоставлении различных ходатайств от культурных учреждений и других артистов, обвиняемый легко мог бы «отделаться» условным сроком. «По имеющийся у меня информации, Пашаев изначально обещал Ефремову либо условный срок, либо оправдательный приговор. То есть, на мой взгляд, это с самого начала был прямой обман артиста, Пашаев совершил мошенничество в отношении своего клиента, злоупотребил его доверием и ввел его в заблуждение относительно своей тактики и всего происходящего. Думаю, от Ефремова в дальнейшем последует заявление», – полагает Калинов.

Артист, по словам эксперта, оказался в сложном положении из-за своего адвоката, поэтому после вынесения приговора может написать заявление в правоохранительные органы с просьбой возбудить в отношении Пашаева уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».

Ранее Пашаев сообщил, что ни в коем случае не жалеет о том, какую тактику для актера выбрал, поскольку даже если бы Ефремов на начальном этапе признал вину, это ничего не изменило бы. По его словам, «подсудимый имеет право тысячи раз менять показания, а последнее слово – это окончательно, и суд принимает последнее слово».