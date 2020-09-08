В Кремле отреагировали на задержание Колесниковой

Кремль не владеет детальной информацией о местонахождении члена координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно, похищение людей – это то, что никоим образом нельзя одобрить. В данном случае, конечно, это нужно дифференцировать от задержания людей в строгом соответствии с законом. Мы в то же время пока не обладаем детальной информацией о том, что же с ней произошло, потому что поступает самая противоречивая информация», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Представитель Кремля выразил надежду, что ситуация вскоре прояснится «и мы услышим какие-то пояснения».

При этом Песков подчеркнул, что в Кремле не готовы признать наличие политзаключенных в Белоруссии.

«Нельзя делать какое-то обобщение, мы не согласны с такой трактовкой. Нужно рассматривать каждый конкретный случай. И опять же вот так вешать ярлыки и делать обобщения мы считаем неверным», – сказал он.

По его словам, по каждому случаю нужно давать отдельные трактовки.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Родненков, Колесникова и Кравцов на автомобиле покинули республику и оказались на территории Украины. По данным комитета, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, чем создала угрозу жизни военнослужащему. Колесникову при этом якобы «выпихнули» из автомобиля, впоследствии она была задержана.

Напомним, в понедельник пресс-служба совета оппозиции сообщила, что Колесникова, Кравцов и Родненков не выходят на связь.

После этого экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение Колесниковой. Она потребовала немедленно освободить ее.

Сообщалось, что сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля Белоруссии обыскали квартиру пропавшего исполнительного секретаря координационного совета оппозиции Ивана Кравцова. Милиция Белоруссии начала поиски Колесниковой после того, как ее родственники подали заявление в правоохранительные органы.

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