Эксперты: Электронное голосования прямо содействует чистоте выборов

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Китай намекнул о самых страшных мерах против США

Китай готов надавить на ахиллесову пяту США REUTERS/Jason Lee
Пример России, которая почти полностью избавилась от американских бумаг, оказался заразителен. Китай готов продать от 20% принадлежащего ему госдолга США, а в крайнем случае – полностью распродать американские бумаги. По крайней мере, таков неофициальный сигнал Пекина Вашингтону. Реализуется ли этот поистине катастрофический для всего мира прогноз – и если да, то при каких условиях? Подробности...
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Сербия выиграла от скандала со стулом

Композиция, более похожая на вызов провинившегося школьника в кабинет директора, чем на общение двух глав государств facebook.com/maria.zakharova
Фотография, запечатлевшая сербского президента Вучича в как бы униженной позе перед Трампом, вызвала громкий скандал. Но вместо того, чтобы стать сербско-американским, он стал российско-сербским: в Белграде обиделись на совет Марии Захаровой о том, как вести себя с американцами. Или сделали вид, что обиделись, поскольку сложившаяся вокруг всего этого ситуация стала триумфом для Вучича. Подробности...
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В России выросло «тепличное» поколение молодых патриотов

По мнению социологов, для нового поколения имеют большое значение слова «справедливость», «коррупция», «отношения», «любовь», в отличие от поколения 90-х. Сергей Коньков/ТАСС
«Можем повторить!» – это для старшего или среднего поколений. Нынешние молодые не хотят «повторять» – доходить до Берлина или Парижа. Они патриоты, но при этом не изоляционисты, не почвенники», – сказал газете ВЗГЛЯД глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Такой вывод социолог делает на основе опросов, проведенных среди российской молодежи. Чем поколение 20-летних отличается от своих предшественников? Подробности...
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Интеллектуалы Америки заранее хоронят свою страну

Америку ждет очень мрачное будущее, полагают сами же многие американцы REUTERS/Stephen Mature
Западные историки и философы предсказывают Соединенным Штатам очень мрачное будущее. Впрочем, у «заката и падения» американской империи есть разные варианты – от вялого угасания до взрывного шока. В чем причины краха Америки, по мнению этих экспертов – и как будет выглядеть ожидаемая ими уже в ближайшие годы катастрофа крупнейшей мировой державы? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Абсурд с «Новичком» не вписывается в практику спецслужб

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Отдельный вопрос – почему все, кого якобы хотели устранить с помощью «Новичка», выжили? Один раз это ещё можно было бы объяснить ошибкой. У любых спецслужб есть куда более простые и эффективные способы подстроить чью бы то ни было смерть, не оставляя следов. Подробности...

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Лубочное изображение партизана – народного мстителя продолжили в годы Великой Отечественной войны придворные историки КПСС, вот и представляем мы партизана таким. На самом деле партизан – кадровый военный. Подробности...
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Почему президента Украины критикуют за «непротокольный» вид

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Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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    Эксперты: Электронное голосования прямо содействует чистоте выборов

    7 сентября 2020, 21:20

    Текст: Андрей Самохин

    Голосование через Сеть становится максимально защищенной от подтасовок формой волеизъявления. Когда эта система заработает по всей стране, можно будет отказаться от самых уязвимых для нарушений видов голосования - досрочного и надомного. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич, комментируя заявление представителя ЦИКа о безопасности цифрового голосования.

    «Технология дистанционного голосования реализуется с использованием новейших отечественных разработок на платформе блокчейн и по определению не позволяет осуществлять  внешнее вмешательство», – отметил член Общественной палаты (ОП) Александр Малькевич, зампредседателя координационного Совета ОП по общественному контролю за голосованием.

    Напомним, что блокчейн – это способ оформления информации, который представляет собой непрерывную последовательную цепочку блоков данных.

    «Если совсем просто, то при попытке внешнего вмешательства блокируется весь процесс –  новая цепочка блокчейна не создается – все останавливается», – пояснил Малькевич. Эксперт напомнил, что данная технология была в очередной раз опробована в тестовом режиме в Ярославской области.

    Ярославская и Курская области – два региона, в которых в единый день голосования 13 сентября будет возможна подача голосов онлайн. Чтобы проголосовать через Интернет, жители этих регионов должны были подать заявление через портал госуслуг в период с 29 июля по 8 сентября.

    Кроме того, жители тех регионов, где будут проходить выборы, но где пока не введено электронное голосование, смогут подать голос через Интернет в Москве. Например, житель Калужской области, будучи в столице в единый день голосования, сможет отправить электронный бюллетень. 

    В конце августа в Ярославской области по инициативе областного избиркома прошло общественное тестирование системы дистанционного  голосования через интернет. В рабочем порядке система будет действовать 13 сентября, когда в регионе пройдут довыборы депутата Госдумы.

    «Тестирование, которое проводилось в Ярославской области, за которой я немного «присматриваю» в качестве наблюдателя, показало насколько система дистанционного электронного голосования надежна и удобна для избирателей», – отметил Малькевич.

    «Я надеюсь, что в перспективе, когда при активном участии Общественной палаты эта система заработает по всей стране, мы сможем отказаться от досрочного голосования. Оно станет просто ненужным, – уверен эксперт. – Где бы избиратель ни был, за исключением каких-то отдельных редких случаев, у него  есть смартфон или планшет и, по крайней мере, неподалеку есть интернет-ретланслятор». 

    Также можно будет минимизировать голосование на дому, предполагает Малькевич.  «Говоря откровенно, как раз эти виды волеизъявления чаще всего могут быть уязвимыми для нарушений. То есть, дистанционное электронное голосование прямо содействует чистоте выборов», – сделал вывод эксперт.

    Малькевич считает мифом суждения о том, что российские избиратели технически не готовы к такой форме подачи голосов. «В России 108 миллионов избирателей и 100 млн из них, по оценке Роскомсвязи, пользуются интернет-порталом госуслуг.  Не менее 80 млн имеют подтвержденную запись  на этом портале», – отметил эксперт.

    По мнению Малькевича, противники внедрения новых технологий сознательно вбрасывают миф о неготовности россиян к цифровому голосованию. Столь же сознательно распространяется и мнение о том, что  онлайн-голосование технически небезопасно. «Вбрасывают, в том числе те, кого устраивают нынешняя возможность махинаций на выборах», – считает эксперт. По мнению Малькевича, почвой для таких инсинуаций стали несколько случаев двойного голосования при голосования по поправкам в Конституцию.

    Однако сейчас они исключены, отметил Малькевич: «Тогда, из лучших побуждений избирателям давали не только время выбрать удобную им форму (очное, дистанционное, досрочное голосование), но еще позволяли в последний день поменять эту форму, чем создали лазейку для разных казусов. Сейчас же все будет построено наоборот. Если вы выбираете электронное голосование, то уже не можете проголосовать офлайн. В реестре вы будете сразу отмечены как гражданин, выбравший ту или иную форму голосования, поменять ее вы уже не сможете».

    Эксперт добавил, что систему уже протестировали с помощью DDoS-атаки и пришли к выводу о ее высокой надежности. «Никому не удалось ее сломать или повредить», – констатировал собеседник, напомнив, что во время общероссийского голосования тестами серьезно занималась целая группа экспертов под руководством Вячеслава Макарова, создателя игры World of Tanks.  

    Что касается общественного наблюдения за онлайн-голосованием, то Малькевич сообщил, что наблюдателям будут доступны статистические данные: сколько зарегистрировано людей, сколько им выдано электронных подписей, сколько для них сделано электронных бюллетеней, сколько этих бюллетеней принято обратно в избирком. «Будет информация о блоках, транзакциях, списках избирателей, предоставлении доступа к бюллетеням. Вся информация подобного рода будет доступна наблюдателям, чтобы сверять ее в режиме реального времени.  Наблюдатели смогут это делать либо дистанционно, либо непосредственно в помещении ЦИК, где в их распоряжение будут предоставлены рабочие места с компьютерами».

    Другие эксперты также полагают, что подтасовки с бюллетенями в ходе цифрового голосования невозможны.

    «Понятно, что общественные наблюдатели будут следить за работой системы в целом, а не копаться в закрытом коде блокчейн-системы. Но системам, созданным под контролем государства, можно в принципе доверять, ведь центральная власть сегодня заинтересована в максимально честных и прозрачных выборах. А поскольку электронное дистанционное голосование происходит через ЦИК, то никакие уловки на региональном уровне не пройдут.  Подмена голоса при такой системе практически невозможна технически», – сказал газете ВЗГЛЯД директор региональной общественной организации «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ) Сергей Гребенников.

    По мнению Гребенникова, «все отлично понимают, что не только какие-то махинации с голосами, но даже случайные сбои тут же уронят доверие к электронному голосованию на будущее», поэтому организаторы сделают все, чтобы система сработала, как точные часы. «Элла Памфилова первая заинтересована в этом не только с точки зрения доверия к ЦИК, но собственного имиджа», – полагает Гребенников. Эксперт также не видит теоретических «интересантов» в хакерских атаках на систему электронного голосования, поскольку уровень региональных выборов вряд ли заинтересует хакеров. «Вот в следующем году при избрании Госдумы с этой точки зрения все может быть интереснее – общественное российское и международное внимание к голосованию окажется гораздо выше. И будет здорово, если и думское голосование через год удастся провести в дистанционной форме по всей стране», – надеется Гребенников.

    Напомним, в мае президент подписал закон о проведении эксперимента по дистанционному голосованию через Сеть на выборах в Москве в 2020-2021 годах. Закон продлевает эксперимент, состоявшийся в ходе выборов в Мосгордуму в сентябре 2019 года.

    В понедельник в ТАСС прошла пресс-конференция в онлайн-формате с участием представителей Центризбиркома, посвященная способам общественного контроля за цифровым голосованием 13 сентября. Технических рисков в системе электронного голосования практически нет, заявил член ЦИК Антон Лопатин. «Люди уже разбираются в системе дистанционного электронного голосования и к ней есть доверие. Центризбирком совместно с разработчиками устраняет все недочеты системы, чтобы она была максимально защищенной и удобной», – отметил Лопатин.


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