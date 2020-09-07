ЦИК заявил об отсутствии технических рисков в системе электронного голосования

Взгляд
7 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 19:42  |  vz.ru
Разделы

Китай намекнул о самых страшных мерах против США

Китай готов надавить на ахиллесову пяту США REUTERS/Jason Lee
Пример России, которая почти полностью избавилась от американских бумаг, оказался заразителен. Китай готов продать от 20% принадлежащего ему госдолга США, а в крайнем случае – полностью распродать американские бумаги. По крайней мере, таков неофициальный сигнал Пекина Вашингтону. Реализуется ли этот поистине катастрофический для всего мира прогноз – и если да, то при каких условиях? Подробности...
Перейти в раздел…

Сербия выиграла от скандала со стулом

Композиция, более похожая на вызов провинившегося школьника в кабинет директора, чем на общение двух глав государств facebook.com/maria.zakharova
Фотография, запечатлевшая сербского президента Вучича в как бы униженной позе перед Трампом, вызвала громкий скандал. Но вместо того, чтобы стать сербско-американским, он стал российско-сербским: в Белграде обиделись на совет Марии Захаровой о том, как вести себя с американцами. Или сделали вид, что обиделись, поскольку сложившаяся вокруг всего этого ситуация стала триумфом для Вучича. Подробности...
Перейти в раздел…

В России выросло «тепличное» поколение молодых патриотов

По мнению социологов, для нового поколения имеют большое значение слова «справедливость», «коррупция», «отношения», «любовь», в отличие от поколения 90-х. Сергей Коньков/ТАСС
«Можем повторить!» – это для старшего или среднего поколений. Нынешние молодые не хотят «повторять» – доходить до Берлина или Парижа. Они патриоты, но при этом не изоляционисты, не почвенники», – сказал газете ВЗГЛЯД глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Такой вывод социолог делает на основе опросов, проведенных среди российской молодежи. Чем поколение 20-летних отличается от своих предшественников? Подробности...
Перейти в раздел…

Интеллектуалы Америки заранее хоронят свою страну

Америку ждет очень мрачное будущее, полагают сами же многие американцы REUTERS/Stephen Mature
Западные историки и философы предсказывают Соединенным Штатам очень мрачное будущее. Впрочем, у «заката и падения» американской империи есть разные варианты – от вялого угасания до взрывного шока. В чем причины краха Америки, по мнению этих экспертов – и как будет выглядеть ожидаемая ими уже в ближайшие годы катастрофа крупнейшей мировой державы? Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

Абсурд с «Новичком» не вписывается в практику спецслужб

Никита Коваленко, политический обозреватель
Отдельный вопрос – почему все, кого якобы хотели устранить с помощью «Новичка», выжили? Один раз это ещё можно было бы объяснить ошибкой. У любых спецслужб есть куда более простые и эффективные способы подстроить чью бы то ни было смерть, не оставляя следов. Подробности...

Шахматную партию Навального Россия может выиграть

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дело Алексея Навального начинает все больше напоминать «Скрипалиаду». Провокацию, направленную на ухудшение российско-западных отношений и дискредитацию российских властей. Вопрос в том, как России отвечать? Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Как в русской армии появились партизаны

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Лубочное изображение партизана – народного мстителя продолжили в годы Великой Отечественной войны придворные историки КПСС, вот и представляем мы партизана таким. На самом деле партизан – кадровый военный. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Сербия поставила точку в скандале с Россией

Россия и Китай столкнулись в США

Обсуждение: 4 комментария

Символы СССР опять приравняли к свастике

Перейти в раздел…

В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
Подробности...

Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
Подробности...

Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Какова вероятность полного прекращения строительства газопровода Северный поток – 2 из-за ситуации с Алексеем Навальным?
  • Стопроцентная

  • Высокая

  • Незначительная

  • Нулевая
Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
  • Да, надо перенести на Дальний Восток

  • Да, надо перенести в Сибирь

  • Да, надо перенести на Урал

  • Да, надо перенести в другой город европейской части страны

  • Да, надо перенести в Санкт-Петербург

  • Нет, пусть остается в Москве
Вы как потребитель пользовались когда-либо книгой жалоб?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Еще одна страна открыла въезд для россиян
    Новак пообещал достроить «Северный поток – 2» Разработчик «Новичка» отреагировал на выход Навального из комы Глава МИД Сербии назвал исчерпанной ситуацию вокруг поста Захаровой С-400 уничтожили авиацию условного противника в Крыму
    Навального вывели из медицинской комы Охлобыстин попросил Путина о «несправедливости» для Ефремова Зеленский попросил Россию вмешаться в ситуацию в Донбассе Москвич нашел в квартире скрипку Страдивари XVII века
    Рошаль ответил на письмо Навальной Эксперт рассказал о подоплеке антисербских протестов в Черногории Эксперт: Адвокат с самого начала обманывал Ефремова Умер актер Сергей Колтаков

    Главная тема


    В России выросло «тепличное» поколение молодых патриотов

    деловая уловка


    Специалист по протоколу оценила способ посадки Вучича перед Трампом

    секретные документы


    В Раде заявили о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян в Минске

    громкое дело


    Пашаев назвал возможный срок заключения Ефремова

    Видео

    военные учения


    Как советская подлодка отомстила США за позорный «удар по Камчатке»

    обида Белграда


    Сербия выиграла от скандала со стулом

    «зарабатываем копейки»


    Сбежавшие из России мигранты вызвали в своих странах кризис

    продажа госдолга


    Китай намекнул о самых страшных мерах против США

    случайные совпадения


    Алексей Зензинов: Нет оружия сильнее, чем деревянная шпага

    тоталитарная секта


    Андрей Бабицкий: Большевикам доверять нельзя

    война за газ


    Глеб Простаков: «Северный поток-2» мешает газовому блицкригу США в Европе

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Какова вероятность полного прекращения строительства газопровода «Северный поток – 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным?

    ЦИК заявил об отсутствии технических рисков в системе электронного голосования

    7 сентября 2020, 19:38

    Текст: Елизавета Булкина

    Технических рисков в системе электронного голосования практически нет, заявил член Центризбиркома России Антон Лопатин на пресс-конференции по вопросам общественного контроля за новыми формами голосования и степени защищенности электронных систем.

    Лопатин в начале своего выступления подчеркнул, что ЦИК достаточно давно взяла курс на расширение возможностей участников избирательного процесса, в том числе через развитие цифровых технологий. Большинство граждан страны, по словам Лопатина, одобряют возможность онлайн-голосования, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Люди уже разбираются в системе дистанционного электронного голосования и к ней есть доверие. Центризбирком совместно с разработчиками ДЭГ устраняет все недочеты системы, чтобы она была максимально защищенной и удобной», – отметил он.

    Так, на сегодняшнее утро, порядка 25 тыс. избирателей (жители Курской и Ярославской областей) подали заявку на участие в дистанционном электронном голосовании. Все попытки «двойного голосования» будут строго пресечены, а виновные – рассекречены.

    «Проголосовать электронно и дистанционно дважды невозможно. Всех, кто дважды взял бюллетень, мы совершенно точно найдем. Мы сейчас думаем о том, чтобы совершенствовать систему проверки, переводить ее в режим онлайн. Кто совершает попытки двойного голосования, хотят «словить хайп». Важно осознавать, что такие поступки влекут соответствующую административную ответственность», – подчеркнул член ЦИК.

    Лопатин России сообщил, что технических рисков в ДЭГ практически нет: система регулярно проходит общественные тестирования и проверки технических специалистов. Она, по его словам, создается не с нуля – при разработке использовались базовые подходы, «которые были и в Москве», в том числе технология блокчейн, применяющаяся сегодня во всем мире. За чистотой электронного голосования будет организовано общественное наблюдение: его участники смогут следить за контрольными соотношениями в ходе голосования и по его итогам.

    «Только экспертное сообщество и технические специалисты смогут нам гарантировать безопасность электронной системы голосования и защиту голосов избирателей», – пояснил Лопатин.

    «Система общественных палат совместно с общественными организациями обеспечит общественный контроль за голосованием разных уровней и за различными видами голосования: на ДЭГ и цифровых избирательных участках», – подчеркнул председатель Координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, добавив, что особое внимание уделяется обучению общественных наблюдателей.

    По словам эксперта, россияне, которые изучили «Золотой стандарт» наблюдения, полноценно готовы к участию в наблюдении за выборами.  «Наш главный принцип – обеспечение прозрачности и контроля голосования», – заключил Григорьев.

    Заместитель председателя Координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием, исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова сообщила: «Корпус «За чистые выборы» направит наблюдателей на всей цифровые избирательные участки Москвы. Уже 8 сентября на площадке Общественной палаты РФ они пройдут профильное обучение, в ходе которого получат весь необходимый пакет методических рекомендаций.

    «Наблюдателями станет молодежь с активной гражданской позицией, пользователи мессенджеров и в большинстве своем те, кто уже принимал участие в процессе наблюдения на выборах прошлых лет», - прокомментировала она.  Эксперт рассказала о цифровых решениях Ассоциации НОМ, применяя которые пользователи внесут личный вклад в обеспечение чистоты и прозрачности голосований. ««Карта сообщений» НОМ станет зеркалом общественной-политической жизни страны и будет отражать самую актуальную и верифицированную информацию с избирательных участков по всей России», – отметила Булгакова.

    По мнению первого заместителя председателя Координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александра Малькевича, запрос у граждан на цифровые сервисы взаимодействия с властью и государством достаточно высок, но у них присутствуют страхи, основанные на фейках в сети.

    «Одно из приоритетных направление нашей работы – противодействие фейковой информации. Профильная группа Общественной палаты возобновила свою работу. Мы начали масштабный мониторинг материалов, связанных с Единым днем голосования. Особенно на площадках иностранных СМИ. Уже выявлено несколько десятков фейков по стране с активным использованием социальных технологий. Мы будем максимально широко информировать и опровергать недостоверную информацию», – сообщил Малькевич.

    По мнению эксперта, общественное тестирование дистанционного электронного голосования показало доступность, защищенность и удобство системы.

    О том, что система дистанционного электронного голосования надежна и стабильна также заявил Генеральный секретарь Партии прямой демократии Вячеслав Макаров. «Кампания «Ростелеком» как разработчик с нами активно сотрудничает, рассказывает про устройство технологий. Мы максимально готовимся наблюдать за ходом голосования» – сообщил он. Спикер рассказал, что партия активно занимается электронными опросами избирателей, которые показывают одобрение граждан возможностей ДЭГ.

    Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко обозначил проблему качественного информирования россиян о возможностях и устройстве ДЭГ.  «Блокчейн у многих может ассоциироваться с криптовалютой и нам нужно развеивать это убеждение, рассказывать о том, что система гарантирует целостность голосования», – сказал эксперт. «Наша задача – давать популяризацию электронного голосования на более высоком уровне, завоевать доверия пользователей, и сделать так, чтобы дистанционное электронное голосование было безопасным и удобным для россиян», – заявил Плуготаренко.

    Директор региональной общественной организации «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ) Сергей Гребенников убежден, что электронное голосование – не итоги пандемии, а запрос времени, так как избиратели в нашей стране молодые и прогрессивные.  По его мнению, в вопросах электронного голосования нужно полностью положиться на разработчиков и государство, для которого легитимность и доверие граждан – один из важнейших приоритетов.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •