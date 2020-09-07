ЦИК заявил об отсутствии технических рисков в системе электронного голосования

Технических рисков в системе электронного голосования практически нет, заявил член Центризбиркома России Антон Лопатин на пресс-конференции по вопросам общественного контроля за новыми формами голосования и степени защищенности электронных систем.

Лопатин в начале своего выступления подчеркнул, что ЦИК достаточно давно взяла курс на расширение возможностей участников избирательного процесса, в том числе через развитие цифровых технологий. Большинство граждан страны, по словам Лопатина, одобряют возможность онлайн-голосования, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Люди уже разбираются в системе дистанционного электронного голосования и к ней есть доверие. Центризбирком совместно с разработчиками ДЭГ устраняет все недочеты системы, чтобы она была максимально защищенной и удобной», – отметил он.

Так, на сегодняшнее утро, порядка 25 тыс. избирателей (жители Курской и Ярославской областей) подали заявку на участие в дистанционном электронном голосовании. Все попытки «двойного голосования» будут строго пресечены, а виновные – рассекречены.

«Проголосовать электронно и дистанционно дважды невозможно. Всех, кто дважды взял бюллетень, мы совершенно точно найдем. Мы сейчас думаем о том, чтобы совершенствовать систему проверки, переводить ее в режим онлайн. Кто совершает попытки двойного голосования, хотят «словить хайп». Важно осознавать, что такие поступки влекут соответствующую административную ответственность», – подчеркнул член ЦИК.

Лопатин России сообщил, что технических рисков в ДЭГ практически нет: система регулярно проходит общественные тестирования и проверки технических специалистов. Она, по его словам, создается не с нуля – при разработке использовались базовые подходы, «которые были и в Москве», в том числе технология блокчейн, применяющаяся сегодня во всем мире. За чистотой электронного голосования будет организовано общественное наблюдение: его участники смогут следить за контрольными соотношениями в ходе голосования и по его итогам.

«Только экспертное сообщество и технические специалисты смогут нам гарантировать безопасность электронной системы голосования и защиту голосов избирателей», – пояснил Лопатин.

«Система общественных палат совместно с общественными организациями обеспечит общественный контроль за голосованием разных уровней и за различными видами голосования: на ДЭГ и цифровых избирательных участках», – подчеркнул председатель Координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, добавив, что особое внимание уделяется обучению общественных наблюдателей.

По словам эксперта, россияне, которые изучили «Золотой стандарт» наблюдения, полноценно готовы к участию в наблюдении за выборами. «Наш главный принцип – обеспечение прозрачности и контроля голосования», – заключил Григорьев.

Заместитель председателя Координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием, исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова сообщила: «Корпус «За чистые выборы» направит наблюдателей на всей цифровые избирательные участки Москвы. Уже 8 сентября на площадке Общественной палаты РФ они пройдут профильное обучение, в ходе которого получат весь необходимый пакет методических рекомендаций.

«Наблюдателями станет молодежь с активной гражданской позицией, пользователи мессенджеров и в большинстве своем те, кто уже принимал участие в процессе наблюдения на выборах прошлых лет», - прокомментировала она. Эксперт рассказала о цифровых решениях Ассоциации НОМ, применяя которые пользователи внесут личный вклад в обеспечение чистоты и прозрачности голосований. ««Карта сообщений» НОМ станет зеркалом общественной-политической жизни страны и будет отражать самую актуальную и верифицированную информацию с избирательных участков по всей России», – отметила Булгакова.

По мнению первого заместителя председателя Координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александра Малькевича, запрос у граждан на цифровые сервисы взаимодействия с властью и государством достаточно высок, но у них присутствуют страхи, основанные на фейках в сети.

«Одно из приоритетных направление нашей работы – противодействие фейковой информации. Профильная группа Общественной палаты возобновила свою работу. Мы начали масштабный мониторинг материалов, связанных с Единым днем голосования. Особенно на площадках иностранных СМИ. Уже выявлено несколько десятков фейков по стране с активным использованием социальных технологий. Мы будем максимально широко информировать и опровергать недостоверную информацию», – сообщил Малькевич.

По мнению эксперта, общественное тестирование дистанционного электронного голосования показало доступность, защищенность и удобство системы.

О том, что система дистанционного электронного голосования надежна и стабильна также заявил Генеральный секретарь Партии прямой демократии Вячеслав Макаров. «Кампания «Ростелеком» как разработчик с нами активно сотрудничает, рассказывает про устройство технологий. Мы максимально готовимся наблюдать за ходом голосования» – сообщил он. Спикер рассказал, что партия активно занимается электронными опросами избирателей, которые показывают одобрение граждан возможностей ДЭГ.

Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко обозначил проблему качественного информирования россиян о возможностях и устройстве ДЭГ. «Блокчейн у многих может ассоциироваться с криптовалютой и нам нужно развеивать это убеждение, рассказывать о том, что система гарантирует целостность голосования», – сказал эксперт. «Наша задача – давать популяризацию электронного голосования на более высоком уровне, завоевать доверия пользователей, и сделать так, чтобы дистанционное электронное голосование было безопасным и удобным для россиян», – заявил Плуготаренко.

Директор региональной общественной организации «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ) Сергей Гребенников убежден, что электронное голосование – не итоги пандемии, а запрос времени, так как избиратели в нашей стране молодые и прогрессивные. По его мнению, в вопросах электронного голосования нужно полностью положиться на разработчиков и государство, для которого легитимность и доверие граждан – один из важнейших приоритетов.