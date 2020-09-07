Путин дал ряд поручений врио главы Калужской области

Президент Владимир Путин поручил врио губернатора Калужской области Владиславу Шапше обратить особое внимание на проблемы строительного комплекса региона и оказать поддержку девелоперам.

«Хочу обратить ваше внимание на строительный комплекс. Он в целом по стране испытывает достаточно серьезные трудности, хотя в целом не такие серьезные, как мы могли бы ожидать. Но в Калужской области все-таки падение в этом секторе экономики чуть больше, чем в целом по стране, на это нужно обратить внимание и поддержать строителей», – передает ТАСС слова российского лидера.

При этом Путин высоко оценил усилия региональных властей в решении проблем обманутых дольщиков и в обеспечении жильем детей-сирот.

«Это чрезвычайно важная, очень острая, чувствительная тема для страны в целом, и для вашего региона тоже. Поэтому сразу говорю, что мы постараемся вас поддержать здесь», – добавил глава государства.

Президент отметил ряд положительных тенденций в экономике области. В частности, Путин указал на рост валового регионального продукта, промышленного и сельскохозяйственного производства, объема розничной и внешней торговли.

«В общем и целом, фундаментальные основные показатели в норме», – констатировал он.

Кроме того, Путин поручил руководству Калужской области решить вопрос захоронения отходов.

«Среди чувствительных вопросов я бы назвал все-таки вопрос, связанный с захоронением твердых бытовых отходов и промышленных отходов. Область генерирует в целом по году где-то 2,5-3 млн тонн таких отходов, из них 0,5 млн тонн подлежит захоронению. Между тем, из 14 полигонов пять уже практически на грани своих возможностей, что вызывает, к сожалению, и рост несанкционированных свалок. На это совершенно точно нужно обратить особое внимание», – глава России.

Президент напомнил, что в России действует соответствующая программа. Он подчеркнул, что необходимо, «чтобы Калужская область вписалась в эту работу и решала те проблемы, которые граждан, безусловно, волнуют».

Глава Калужской области в свою очередь пообещал сделать все необходимое для того, чтобы поддержать и строительную отрасль, и решить вопросы с мусоропереработкой. «Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы мусор прежде всего разделялся на уровне его сбора гражданами. Мы сделаем серьезные усилия для того, чтобы раздельный сбор мусора стал нормой для нас», – заявил он.

Кроме того, Шапша отметил, что все вопросы, которые предусмотрены в программе, будут реализованы, в том числе и по рекультивации полигонов, которые отработали свой срок.

Путин согласился, что «раздельный сбор – это правильное дело». Но, по его мнению, это только один из немногих сегментов, которые помогут решить проблему в целом.

«Она многоплановая, проблема, мы с вами об этом хорошо знаем. Вы обратите внимание, пожалуйста, на все стороны этого вопроса, и, надеюсь, что будете не только уделять этому нужное внимание, но и добьетесь необходимых результатов в интересах всех жителей Калужской области», – заключил глава государства.