Путин поручил проработать корректировку балльной системы для автопроизводителей

Президент Владимир Путин поручил властям Калужской области и Минпромторгу проработать возможность доработки балльной системы локализации для автопроизводителей.

Президент провел рабочую встречу с врио губернатора Калужской области Владиславом Шапшой, которая прошла в видеоформате.

«Владислав Валерьевич, Калужская область у нас по многим показателям традиционно находится в передовиках. Но сейчас в условиях пандемии, конечно, одна из ключевых отраслей – автомобилестроительная – испытывает определенные трудности», – обратился к главе региона президент.

Шапша сказал Путину, что общие тенденции, связанные с экономикой, достаточно сильно давят и на развитие автомобилестроения в Калужской области. «Те решения, которые приняты по поддержке автомобилестроительного комплекса в России в целом, в очень незначительной части коснулись калужских производителей», – приводятся слова врио губернатора на сайте Кремля.

«И я бы очень просил дать поручение правительству и Министерству промышленности и торговли, чтобы еще раз обратили внимание на те показатели по локализации, по балльной системе, которые сегодня выработаны, для того чтобы улучшить это состояние в целом и стимулировать автопроизводителей делать более локализованную, более глубокую работу по производству автомобилей на нашей земле», – обратился Шапша к президенту.

Глава государства отметил, что корректировка балльной системы – отдельная тема, связанная с обеспечением интересов российских автопроизводителей. «Если мы будем обеспечивать интересы производителей комплектующих и крупных узлов и перейдем к крупноузловой сборке, то ничего хорошего для наших производителей это не сулит», – сказал Путин.

«Поэтому вы с Министерством промышленности этот вопрос держите на контроле, прорабатывайте. Могут быть, конечно, какие-то детали, которые требуют особой доработки, но в целом решения по отрасли приняты, они должны быть реализованы», – добавил российский лидер.

В Калужской области находятся предприятия Volkswagen Group, концерна Peugeot-Citroen, завод кабин Volvo и другие.

В ходе встречи Путин обратил внимание на проблему захоронения твердых бытовых отходов в регионе.

«И среди таких чувствительных вопросов я бы назвал все-таки вопрос, связанный с захоронением твердых бытовых отходов и промышленных отходов. Область генерирует в целом по году где-то 2,5–3 млн тонн таких отходов, из них 0,5 млн тонн подлежит захоронению. Между тем из 14 полигонов пять уже практически на грани своих возможностей, что вызывает, к сожалению, и рост несанкционированных свалок», – сказал президент.

Он призвал врио главы региона обратить на это особое внимание. «У нас есть и соответствующая программа, вы знаете, общероссийская. Нужно, чтобы Калужская область вписалась в эту работу и решала те проблемы, которые граждан, безусловно, волнуют», – сказал Путин, заметив, что раздельный сбор мусора – правильное дело, «но это только один из немногих сегментов, которые помогут решить проблему в целом».

«Она многоплановая проблема, мы с вами об этом хорошо знаем. Вы обратите внимание, пожалуйста, на все стороны этого вопроса, и надеюсь, что будете не только уделять этому нужное внимание, но и добьетесь необходимых результатов в интересах всех жителей Калужской области», – подчеркнул глава государства.

Кроме того, Путин поручил властям Калужской области поддержать строительную отрасль

«Хочу обратить ваше внимание на строительный комплекс. Он в целом по стране испытывает достаточно серьезные трудности, хотя в целом не такие серьезные, как мы могли бы ожидать. Но в Калужской области все-таки падение в этом секторе экономики чуть больше, чем в целом по стране, на это нужно обратить внимание и поддержать строителей», – обратился Путин к Шапше.